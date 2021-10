Colecţia misterioasă de cărţi de la Biblioteca Judeţeană Alba. Printre autori este şi medicul lui Goethe

Colecţia poartă numele donatorului, Robert Zadig, profesor în Alba Iulia, despre care putem bănui că făcea parte din clasa intelectuală a vremii, dată fiind alcătuirea colecţiei donate la începutul anilor 1980.

Data donaţiei este estimativă, în documentele instituţiei fiind identificate însemnări privind prelucrarea volumelor datând din anul 1985.

”Ai senzaţia, trecând în revistă titlurile acestei colecţii, că te afli în faţa rafturilor bibliotecii unui intelectual din secolele trecute, care a strâns în colecţia personală volume organizate aproape bilioteconomic, de la dicţionare, la literatură, artă, politică, religie, filosofie, psihologie, istorie, geografie etc. Cărţi legate în piele, brodate, cu pagini cu margini aurite, scris de mână şi caligrafic, un deliciu pentru iubitorii de carte sub toate aspectele ei”, spune Daniela Stoia, angajată a instituţiei.

Volumele, 234 la număr, tipărite în marea lor majoritate peste hotare, la Stuttgart şi Paris, sunt datate între anii 1800 şi 1940. Printre autori, medicul regelui Prusiei, Christoph F.W. Hufeland. Născut în 12 august 1762, în Langensalza, Germania, a fost un eminent practician al timpului său, printre pacienţii lui faimoşi numărându-se Goethe, Herder, Schiller şi Wieland.

Cea mai cunoscută carte a sa, „Arta de a prelungi viaţa”, face parte din Fondul Zadig. Titlul a devenit mai târziu „Macrobiotica: arta de a prelungi viaţa”, cartea misterioasă din care s-a inspirat şi Goethe, în excepţionala sa operă „Faust”, când vorbeşte despre bătrâneţe sau despre preţul tinereţii fără bătrâneţe, Hufeland fiind considerat întemeietorul macrobioticii.

dintre ele au fost rulate în biblioteci publice precum ARLUS şi Biblioteca Centrală de Stat, dovadă ştampilele, ba chiar şi fişele de împrumut ale cărţilor, încă ataşate unora dintre ele. Nu lipsesc titlurile în limba italiană (tipărite la Firenza ori Livorno) şi câteva volume în limba română. Unele dintre ele au fost rulate în biblioteci publice precum ARLUS şi Biblioteca Centrală de Stat, dovadă ştampilele, ba chiar şi fişele de împrumut ale cărţilor, încă ataşate unora dintre ele.

De exemplu, Recueillements Poétiques. Épitres et poésies diverses de Alphonse de Lamartine, Paris, 1871, are ca ultim termen de restituire data de 15 decembrie 1964.

Restaurată la o tipografie veche din Alba Iulia

Întreaga colecţie a trecut printr-un proces de reabilitare, asta înainte să ajungă în fondul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, donatorul apelând la serviciile oferite de „Cetatea Solomon, tipografie, legătorie, papetărie Alba Iulia”, după cum descoperim scris pe un timbru aflat la interiorul uneia dintre coperţi.

Fondul special Zadig, o colecţie fascinantă din cuprinsul căreia spicuim câteva titluri: Règles de droit et de morale, tirées de l’Écriture sainte, mises en ordre et annotées par M. Dupin, Paris, 1858, Der Trompeter von Säckingen von Joseph Victor von Scheffel, Stuttgart 1905, L`Art de Prolonger la Vie par le dr. C.W. Hufeland, Paris, 1891, Antologia italiana di prosa e poesia per le Scuole elementari superiori, compilata e annotata da Policarpo Petrocchi, Milano 1888.

Acestea dar şi restul, până la 234 de volume, pot fi consultate la Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.