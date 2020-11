Cinci oraşe şi o comună din Alba intră în carantină de marţi: filtre la intrările în localităţi, ieşire din casă doar cu declaraţie, magazine închise în weekend

Carantina a fost decisă în urma incidenţei COVID-19 ridicate în localităţile menţionate şi este valabilă timp de 14 zile începând cu data de marţi, 17 noiembrie, ora 00.00. Prefectul Nicolae Alba şi directorul DSP Alexandru Sinea au precizat că măsurile vor putea ridicate mai repede, dacă va scădea incindenţa cazurilor de coronavirus.

Printre măsurile dispuse sunt identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zonele localităţilor în care se impune carantina şi introducerea acestora în bazele de date dedicate şi limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monotorizarea permanent a respectării acestei măsuri.





Circulaţia pe timpul nopţii va fi interzisă între orele 22.00 - 06.00, fiind permisă doar pentru motive întemeiate. Au fost stabilite rute ocolitoare, căile majore de circulaţie care tranzitează zona carantinată şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloace mass-media locale a acestei măsuri – IPJ Alba. DSP Alba va prioritiza testarea persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

Măsuri de ordine publică vor fi asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, după caz. Sunt interzise în continuare evenimentele private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise, activitatea în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de spectacole şi/sau concerte. În zilele de sâmbătă şi duminică, centrele comerciale tip Mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii măsurii de carantină

Se închid şi terasele şi unităţile de cazare. Vor fi interzise activităţile de jocuri de noroc. Slujbele religioase vor fi permise doar în exteriorul lăcaşurilor de cult şi cu cel mult 20 de participanţi. Masca rămâne obligatorie. Va trebui purtată, astfel încât să acopere nasul şi gura, de toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise.

Va fi permisă intrarea/ieşirea pentru:

– transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;

– persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

– persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

– elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală;

– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

– urgenţe medicale.

Acte necesare, după caz, pentru cei care au drept să se deplaseze în condiţiile de mai sus:

– declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării

sau

– legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională

sau

– document din care să rezulte calitatea de elev.

Va fi permisă tranzitarea localităţilor de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, dar este interzisă oprirea în aceste localităţi. Va fi interzisă interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale. ISU va transmite mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localităţile carantinate, cu măsurile ce trebuie respectate.





De asemenea, se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 05.00 - 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanţare fizică respectiv protecţie sanitară.





În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare respectiv protecţie sanitară. Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcţionare precum şi a restricţiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.





Incidenţa COVID în judeţul Alba

În perioada 1-14 noiembrie 2020, în judeţul Alba s-au înregistrat 2.293 infectări noi cu coronavirus, iar incidenţa COVID a ajuns la 6,04, situând judeţul pe locul 5 în topul naţional.

În ceea ce priveşte situaţia pe oraşe, Blajul are incidenţă COVID de 10,68, în urcare de la 10,49, fiind urmat de Alba Iulia cu 10,12 (anterior 10,08). Cugirul are incidenţă COVID de 8,62 (anterior 8,81), Sebeş – 8,50 (anterior 8,38), Abrud – 6,03 (anterior 6,22). Ciugud are 7,03 (7,33). În ultimele 24 de ore, în judeţul Alba s-au înregistrat 147 de noi cazuri de COVID-19, după doar 457 testări, potrivit datelor transmise duminică, 15 noiembrie, de DSP Alba.