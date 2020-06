Cifrele testării în masă pentru coronavirus în Alba: 1.000 de teste pentru 4.900 de persoane şi economii de 800.000 de lei

Reprezentanţii DSP Alba susţin că, în prima lună de implementare a metodei inovative de tip pooling în laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba, metodă ce presupune practic un screening aplicat în masă populaţiei din judeţ, s-au atins două obiective foarte importante, vizate şi asumate de la bun început.

În primul rând este vorba despre un control eficient a răspândirii virusului Sars-Cov2 şi identificării eventualelor focare de COVID 19 prin testarea de comunităţi întregi de pe teritoriul întregului judeţ, dar şi economisirea unor importante sume de bani de la buget.

În urma bilanţului făcut de specialiştii DSP Alba s-a constatat că, prin aplicarea metodei pooling, s-au economisit aproximativ 800.000 de lei, echivalentul a circa 4.000 de teste. Costul stabilit de Ministerul Sănătăţii este de 200 de lei/test/persoană. Referindu-ne strict la cifre, potrivit datelor furnizate de Laboratorul de Investigare şi Diagnostic din cadrul DSP Alba, de la sfârşitul lunii aprilie şi până în prezent, 610 eşantioane/grupe a câte 8 persoane în medie (circa 4900 de persoane) au fost testate prin metoda pooling. La acestea se adaugă eşantioanele prelucrate individual ca urmare a depistării pozitive a circa 50 dintre ele, ceea ce înseamnă încă 400 de teste realizate care pot fi atribuite tot metodei pooling.

Metoda pooling a fost validată de personalul laboratorului DSP Alba prin probele şi controalele pozitive lucrate, conform procedurii de lucru în domeniul biologiei moleculare utilizând tehnologia RT-PCR.

”Cifrele şi datele arată clar că nu am greşit când am pariat pe metoda pooling. Aceasta s-a dovedit a fi eficientă prin excluderea persoanelor negative şi identificarea eventualelor focare de COVID-19. Dincolo de avantajele economice evidente, cel mai important aspect îl reprezintă nu atât numărul de teste economisite şi implicit banii salvaţi, ci numărul mare de persoane testate. Pentru a ţine în continuare situaţia sub control, vom menţine testarea de tip pooling cel puţin până la finalul anului întrucât deţinem toate echipamentele şi dotările necesare”, spune Alexandru Sinea, director executiv al DSP Alba.