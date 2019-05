Cel mai ”vânat” primar din ţară dezminte că ar fi bătut palma cu PNL. Gheorghe Damian susţine că rămâne independent

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, dezminte informaţiile transmise joi seara, într-o emisiune TV, de Rareş Bogdan, potrivit cărora acesta s-ar fi înscris în PNL. Damian susţine că, după „execuţia politică” şi excluderea din PSD, a rămas independent.

„După mai bine de 2 ani de când am fost „executat politic” şi exclus din PSD mă încearcă din nou un gusta amar de dezamăgire. Am fost sunat astăzi de mulţi dintre voi să mă întrebe dacă am îmbrăcat o nouă haină politică şi m-am înscris în PNL. Conjudeţeanul Rareş Bogdan, candidatul liberalilor pe prima poziţie la alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat aseară într-o emisiune electorală, la B1 TV, că m-am înscris în PNL. Nu este adevărat şi nu înţeleg de ce foloseşte numele unui om INDEPENDENT ca argument politic. Eu sunt INDEPENDENT…şi am rămas INDEPENDENT”, spune Gheorghe Damian într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta afirmă că este dezamăgit de afirmaţia lui Rareş Bogdan şi îi solicită să îţi ceară scuze. ”Nu pot să vă spun cât de dezamăgit eşti, mai ales ca ardelean, când vezi că principiile pe care le-ai susţinut mereu în viaţă şi în politică sunt încălcate tocmai de cei care te-ai aştepta să le înţeleagă şi care clamează că le respectă. Revoltă, dezamăgire, supărare şi multe alte sentimente s-au adunat în sufletul meu după ce am văzut emisiunea, însă mă bucur că, după câteva clipe de furie, eleganţa şi bunul-simţ ardelenesc m-au oprit să le transpun în cuvinte. Vreau doar un singur lucru să le spun tuturor celor care în aceste zile luptă să câştige voturile românilor: politica se face pentru oameni, prin proiecte şi fapte, cu SINCERITATE, PRINCIPII şi RESPECT. Dacă nu învăţăm aceste lucruri nu vom reuşi niciodată să facem bine România, nu vom reuşi să educăm copiii noştri pentru a ţine capul sus cu demnitate în Europa şi vom rămâne doar nişte oameni mici cu metehne bolnave şi fără principii.

Pe Rareş Bogdan îl iert pentru că poate, în vâltoarea emoţiilor unei confruntări electorale, s-a grăbit să facă o declaraţie politică neinspirată. Ca bărbat şi ca ardelean îl aştept să aibă curajul să îşi asume că a greşit în faţa unui om, să îşi îndrepte greşeala şi să îşi ceară scuze public. Este vorba de onoare şi de principii şi, dacă vrem să construim ceva, cu acestea ar trebui să începem…”, a mai transmis Gheorghe Damian.

Reamintim că primarul Gheorghe Damian a fost exclus din PSD, în anul 2017, în urma unei decizii a Comitetului Executiv Judeţean Alba. Conducerea judeţeană a partidului a anunţat, la acea vreme, că edilul a fost exclus în urma unei ”analize aprofundate” a modului cum s-a desfăşurat campania electorală pentru alegerile parlamentare 2016 şi a rezultatelor obţinute. Hotărârea PSD Alba a fost confirmată de CEX-ul naţional al partidului în ianuarie 2018, când deputatul Ioan Dîrzu i-ar fi cerut acest lucru lui Liviu Dragnea pentru a vota pentru Viorica Dăncilă ca porpunere de premier al României.

Comuna Ciugud din Alba a devenit în ultimii 10 ani un exemplu la nivel naţional, devenind un model de dezvoltare a zonelor rurale din România. Ciugudul deţine câteva recorduri greu de egalat fiind prima localitate din ţară cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete în mediul rural, cu internet wireless în spaţiile publice şi iluminat public asigurat cu ajutorul eolienelor. De asemenea, în 2019, va implementa o nouă investiţie în premieră: un debarcader pe malul râului Mureş pentru plimbări cu barca cu vâsle.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: