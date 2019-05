Cea mai performantă comună din România se alătură campaniei ”E.U. YES LA VOT”. Ce mesaj a primit primarul din Ciugud de la Rareş Bogdan

De asemenea, Gheorghe Damian a anunţat că a primit un telefon de la a Rereş Bogdan, care a anunţat într-o emisiune TV, că acesta s-ar fi înscris în PNL. ”După mesajul de ieri am primit sute de reacţii din partea voastră care mi-au umplut sufletul de bucurie. Sunt fericit că încă există oameni care apreciază onoarea, principiile, bunul simţ şi care aşteaptă aceste virtuţi şi de la liderii lor. Cred că împreună, promovând aceste valori, putem schimba România… iar schimbarea începe cu NOI… Ca om cu principii şi onoare nu pot să nu vă împărtăşesc deznodământul mesajului de astăzi.

Rareş Bogdan m-a sunat şi şi-a cerut scuze… bărbăteşte şi ardeleneşte. Nu am dorit să fie o lecţie pentru nimeni, ci am reacţionat aşa cum ar trebui să o facă fiecare dintre noi când ceva este greşit în jurul său. Trebuie să avem curaj să ne apărăm principiile, dar şi să recunoaştem când greşim şi să nu ne fie ruşine să ne cerem scuze”, a scris Gheorghe Damian pe Facebook.

Damian a susţinut, vineri, că, după „execuţia politică” şi excluderea din PSD, a rămas independent. „După mai bine de 2 ani de când am fost „executat politic” şi exclus din PSD mă încearcă din nou un gusta amar de dezamăgire. Am fost sunat astăzi de mulţi dintre voi să mă întrebe dacă am îmbrăcat o nouă haină politică şi m-am înscris în PNL. Conjudeţeanul Rareş Bogdan, candidatul liberalilor pe prima poziţie la alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat aseară într-o emisiune electorală, la B1 TV, că m-am înscris în PNL. Nu este adevărat şi nu înţeleg de ce foloseşte numele unui om INDEPENDENT ca argument politic. Eu sunt INDEPENDENT…şi am rămas INDEPENDENT”, spune Gheorghe Damian într-o postare pe pagina sa de Facebook.