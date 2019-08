Ce a păţit şoferul prins că a condus de 100 de ori fără permis. A parcurs într-un an mii de kilometri prin toată ţara fără să fie deranjat

Pe lângă infracţiunea de conducere fără permis, Szabo Atila (47 ani) a mai fost condamnat şi pentru participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals şi mărturie mincinoasă. Magistraţii au mai dispus anularea suspendării pentru o condamnare anterioară rezultând, astfel, pedapsa finală de 2 ani, 8 luni şi 10 zile de închisoare cu executare. Sentinţa definitivă în dosar a fost pronunţată la Curtea de Apel Alba Iulia în 12 iulie 2019.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul a îndeplinit funcţia de conducător auto în cadrul unei societăţi comerciale până la data de 3 noiembrie 2016, conducând două autoutilitare din Oiejdea (Alba) în diverse localităţi din ţară, pentru distribuţie marfă. Szabo Atila a fost identificat, pentru prima dată, în trafic, în iulie 2015, la volanul unei autoutilitare pe raza comunei Gârbova unde a fost oprit pentru depăşirea vitezei legale. Pentru că nu a putut prezenta permisul de conducere, în condiţiile în care documentul era suspendat pentru trei luni încă din aprilie 2015, şoferul a furnizat agentului constatator numele, prenumele şi data naşterii unei alte persoane, pe care le cunoştea.

”La data de 12.07.2015, inculpatul a condus pe raza municipiului Aiud autoturismul marca VW, sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind surprins în traficul rutier de către organele de poliţie rutieră ce i-a u reţinut permisul de conducere. Această faptă a constituit obiectul dosarului de urmărire penală nr. 1074/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, dosar preluat apoi de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba şi devenit ulterior dosarul penal al Judecătoriei Aiud (în care, faţă de inculpat s-a stabilit pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, cu amânarea aplicării pedepsei). Inculpatul nu a predat însă cu această ocazie permisul de conducere deoarece exerciţiul dreptului de a conduce îi era suspendat pentru contravenţia rutieră susmenţionată.

Organele de poliţie rutieră i-au învederat însă în mod expres, sub semnătură, obligaţia de a preda permisul de conducere şi de a nu mai conduce vehicule. În dosarul de urmărire penală mai sus menţiona , inculpatului nu i s-a prelungit dreptul de circulaţie de către procuror. Cu toate acestea, inculpatul, pentru a nu-şi pierde calitatea de conducător auto, a nesocotit în mod repetat legea penală, conducând autovehiculele firmei pe drumurile publice, în virtutea atribuţiilor sale de conducător auto, ascunzând în mod evident reprezentanţilor firmei faptul că exerciţiul dreptului de a conduce îi era suspendat”, se precizează în rechizitoriu.

Anchetatorii au reuşit, ulterior, să să afle că bărbatul a condus în perioada 1 noiembrie 2015 – 1 noiembrie 2016 de 100 de ori autoutilitarele firmei la care lucra, parcurând, fără a fi oprit de poliţişti, mii de kilometri aproape în toată ţara. ”Instanţa reţine gradul ridicat de pericol social concret al faptelor, având în vedere că inculpatul, în perfectă cunoştinţă de cauză referitor la faptul că nu are dreptul de a conduce pe drumurile publice o perioadă de timp, a nesocotit în mod intenţionat, fără nicio rezervă această interdicţie şi nu o dată sau de două ori circumstanţial, ci pur şi simplu a condus autovehiculele fără drept pe durata unui an (de 100 de ori), după ce deja fusese sancţionat penal pentru alte infracţiuni. Or, o asemenea atitudine denotă serioase carenţe în ceea ce priveşte responsabilitatea socială şi juridică a inculpatului.

În plus, inculpatul a manifestat o abordare similară şi în ceea ce priveşte relaţia cu autoritatea, cu organele de poliţie pe care le-a minţit, implicând sancţionator o persoană care nu avea nicio vină pentru faptele sale, ulterior determinând altă persoană să mintă în cadrul unui proces penal. Instanţa va avea în vedere valorile sociale care au fost puse în pericol (infracţiunile pentru care inculpatul a fost cercetat sunt infracţiuni de pericol şi nu au avut drept consecinţe şi pagube materiale) – viaţa persoanelor, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a participanţilor la trafic, precum şi siguranţa traficului rutier, împrejurări care impun adoptarea unei conduite prudente pe măsura responsabilităţii sporite a oricărui conducător auto în trafic. Nu în ultimul rând, este vorba despre infracţiuni de fals şi instigare la mărturie mincinoasă care aduc atingere autorităţii şi siguranţei utilizării documentelor oficiale, respectiv necesităţii de aflare a adevărului pentru stabilirea corectă a răspunderii penale”, se precizează în conţinutul deciziei de la Judecătoria Aiud, menţinută, ulterior, la Curtea de Apel.

