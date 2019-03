Ce a găsit Camera de Conturi după ce a verificat actele celei mai bogate comune din România

Acţiunea de control a fost desfăşurată în perioada 2 aprilie – 15 mai 2018 şi a vizat „controlul legalităţii contractării sau garantării, precum şi a utilizării şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, arată digi24.ro. Primăria a făcut publice concluziile acestui raport, în care se constată zero abateri: „Nu au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate - 0 (zero) prejudicii, 0 (zero) abateri financir-contabile” în gestiunea primăriei.

Acţiunea de control a fost desfăşurată în perioada 2 aprilie – 15 mai 2018 şi a vizat ”controlul legalităţii contractării sau garantării, precum şi a utilizării şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”. Comuna Ciugud e formată din şase sate. Cinci dintre ele sunt aşezate pe malul stâng al râului Mureş, iar satul Hapria este deja pe podişul Secaşelor.

