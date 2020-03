Ce este o casă pasivă. Metodologia de reducere la minimum a consumului de energie din surse convenţionale

Un standard european poartă denumirea engleză de passive house (casă pasivă), ceea ce presupune că energia pasivă a radiaţiilor solare captată din exterior şi furnizată apoi ca energie termică de unele dispozitive şi de ocupanţii casei sunt suficiente pentru a păstra casa la o temperatură de interior confortabilă în anotimpul rece.

O componentă a conceptului de case pasive sunt tehnologiile eficiente care minimizează consumul de energie din alte surse (în special energia electrică pentru aparatele din gospodărie). Obiectivul este de a păstra un consum total de căldură, apă caldă şi energie electrică sub 42 kWh/m²/an. Criteriile pentru o casă pasivă pe metru pătrat de suprafaţă locuibilă: maximum 10 W/m² necesar caloric constant; maximum 15 kWh/m² necesar anual pentru încălzirea spaţiului; maximum 42 kWh/m² necesar anual total de energie.

În esenţă, casele pasive sunt casele care pot asigura un climat interior confortabil atât vara, cât şi iarna, fără a folosi, pentru aceasta o sursă convenţională de încălzire. Casele pasive folosesc energia solară şi pot asigura, vara, doar prin sistemul de umbrire, deci fără a utiliza un sistem de climatizare, un climat interior care să nu depăşească temperatura de 25° C

O casă pasivă are o termoizolaţie groasă de 20-30 de centimetri ceea ce implică o pierdere minimă

de căldură la nivelul anvelopei casei. Ca orice altă casă şi o casă pasivă are nevoie de ventilaţie, însă, în cazul acestei case, ventilaţia nu se face prin aerisire necontrolată (prin ferestre), ci printr-o instalaţie performantă, special creată, care are în vedere recuperarea de căldură (şi are un randament de 75%) şi presupune transferul de energie termică a aerului uzat care este eliminat din spaţiile interioare, către aerul proaspăt introdus în clădire. Sistemul special de ventilaţie asigură locatarilor unei astfel de case un aer proaspăt, ltrat de prafşi alergeni, pe tot parcursul zilei.

Casele pasive nu sunt gândite să e doar eficiente energetic, ci şi confortabile. Se poate sta, într-o casă pasivă, în apropierea ferestrelor fără a se percepe senzaţia de frig, indiferent de cât de joase sunt temperaturile din exteriorul clădirii. Acest aspect este unul dintre punctele forte ale caselor pasive, întrucât răspunde deopotrivă exigenţelor privind confortul şi celor privind economia de energie. Este cu atât mai remarcabil cu cât ferestrele sunt percepute ca ind punctul cel mai vulnerabil al anvelopei termice al oricărei case.

Bilanţul energetic al unei case passive se calculează printr-un program de calcul specic denumit PHPP, adică Passivhaus Projektierungs Paket. Folosirea acestui program presupune luarea în considerare a tuturor detaliilor importante: termoizolaţii, toate tipurile de punţi termice (soclu, ferestre etc.) etanşeitatea, amplasarea clădirii faţă de punctele cardinale, umbrirea (clădirii, spaleţilor, părţilor clădirii etc.), sistemul de ventilaţie etc. Având în vedere de la bun început toate aceste aspecte, în cazul caselor pasive, se va şti, încă din faza de proiectare, care va necesarul de energie pentru încălzire, costurile aferente şi optimizarea elementelor constructive va putea făcută în cunoştinţă de cauză. Proiectele de case pasive reprezintă o soluţie modernă şi eficientă deopotrivă pentru mediu şi pentru raţionalizarea cheltuielilor viitorilor proprietari.