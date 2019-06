Cazul profesorului de religie care a lăsat gravidă o elevă: poliţia a deschis dosar penal „in rem“, bărbatul rămâne la catedră

Purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, Luminiţa Prodan, a precizat că a fost deschis un dosar penal ”in rem” în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Poliţiştii fac, deocamdată, cercetări cu privire la faptă.





Scandalul a început în urmă cu aproximativ un an şi jumătate la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie din Arieşeni, judeţul Alba. Profesorul de religie a fost bănuit de faptul a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă, în urma cărora fata a rămas gravidă.

La vremea respectivă ar fi existat la nivelul şcolii a o anchetă internă, în urma cărora profesorul a fost găsit nevinovat şi cazul a fost închis. Situaţia a revenit în atenţie după ce, recent, profesorul a fost de acord să se supună unui test de paternitate în urma căruia a rezultat faptul că el ar fi tatăl copilului. Eleva provenea dintr-o casă de timp familial din comuna Avram Iancu, unde locuieşte şi profesorul de religie ortodoxă, şi, în prezent, este majoră. Copilul acesteia a fost, de asemenea, lăsat în grija statului pentru că tânăra nu are posibilităţi materiale să îl crească.





Profesorul de religie are aproape 50 de ani, este văduv şi nu profesează ca preot. După ce a izbucnit scandalul mediatic, acesta şi-a şters contul de pe reţeau de socializare Facebook. Situaţia a fost confirmată şi de primarul comunei Arieşeni. ”A fost ceva scandal la şcoală anul trecut, s-a făcut o comisie şi am înţeles că s-au aşteptat rezultatele de la test. La noi încă nu a ajuns nimic oficial, dar lui i-ar fi venit şi se pare că a ieşit că este tatăl copilului. Fata era crescută la casa de copii din Târsa, comuna Avram Iancu, nu locuia la noi în comună. Nici acum nu locuieşte aici, nu ştiu exact unde este acum. Ea nu a făcut reclamaţie la poliţie nici anul trecut şi am înţeles că testul de paternitate a fost cerut şi făcut când a fost luat copilul în plasament. În momentul în care vom primi, oficial, rezultatul testului de paternitate, se vor lua măsuri prin consiliul de administraţie al şcolii”, a spus primarul Marin Jurj.

Inspectorul şef al IŞJ Alba, Marcela Dărămuş, a declarată că a dispus o anchetă şi a completat că trebuia sesizată poliţia încă de la momentul de la care au apărut primele suspiciuni. ”Eu nu ştiu nimic, nu am fost informată nici de director, nici de inspectorul de specialitate, respectiv de religie, dar am rugat-o să ne trimită tot ce are vizavi de această speţă şi să noi o să ne autosesizăm în urma articolelor apărute în presă, să trimită datele poliţiei să investigheze acest caz. Nu putem sta cu mâinile în sân, trebuie să luăm măsuri. La momentul repectiv trebuia sesizată poliţia de către director, să investigheze, nu şcoala cercetează un caz de genul acesta”, a declarat, marţi, Marcela Dărămuş. Pe de altă parte, oficialii IŞJ nu au luat încă măsuri împotriva profesorului, care rămâne, deocamdată, la catedră.







