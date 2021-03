Asistenta care a tratat primul bolnav de COVID-19 din Alba: „Un an cât o viaţă. Am fost aplaudaţi si am fost huliţi, am primit mulţumiri sau blesteme”

Marcela Vîlcan este asistenta şefă de la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. În 18 martie 2020, aici a ajuns primul pacient suspect de COVID-19, adus cu izoleta de către un echipaj de ambulanţă.

Ulterior, pacientul a fost testat pozitiv şi a început întreaga nebunie cu pandemia şi valurile ce au urmat.

”A fost primul pas dintr-o bătălie căreia nu i-am bănuit durata sau duritatea. Nu ştiam că e primul pas dintr-un marş nesfârşit în care am învăţat din mers să luptăm şi să sperăm, punându-ne toată credinţa în menirea pe care o avem. Nu ştiam ce ne aşteaptă: că vom munci uneori dincolo de orice limite, că vom plânge unii pe umerii altora sau că ne vom îmbrăţişa atunci când cuvintele nu ne pot cuprinde bucuria sau deznădejdea.

Le-am trăit pe toate – noi, o mână de oameni obişnuiţi, puşi în faţa încercării vieţii lor; am fost aplaudaţi si am fost huliţi, am primit mulţumiri sau blesteme... dar indiferent de ceea ce am primit, am ştiut că va trebui să ne întoarcem printre bolnavii care aveau şi care au nevoie de ajutorul nostru”, susţine candrul medical de la spitalul din Alba Iulia.

Marcela Vîlcan afirmă că şi-a văzut colegii ”părăsind tranşeele, infectaţi la rândul lor, stând pe un pat de spital sau izolaţi acasă, trecând prin suferinţă, hăituiţi de tot ceea ce au văzut”.

”Nimeni şi nimic nu ne poate şterge din suflet toate încercările prin care am trecut, toate lacrimile de neputinţă pe care le-am adunat în pumnii strânşi atunci când am pierdut în faţa morţii, dar şi toate lacrimile de bucurie pentru fiecare pacient pe care l-am redat vieţii şi celor dragi care îl aşteptau acasă. A trecut un an de viaţă, cât o viaţă... care nu încape în cuvinte”, afirmă asistenta medicală.

Într-un an de zile, în Alba au fost infectate cu noul coronavirus un număr de 17.137 de persoane, dintre care 15.376 s-au vindecat. De asemenea, 466 de oameni au decedat. În total, au fost efectuate până în prezent 180.939 de teste.