Arestul la domiciliu naşte monştri. Deşi, teoretic, era închis în casă, un infractor periculos a violat o copilă de 12 ani şi a bătut mai mulţi oameni

După ce a fost trimis în judecată pentru furt, Ciociu Florin a fost plasat în arest la domiciliu. Aici a reuşit să ademenească o minoră în vârstă de 12 ani şi să o violeze. Bărbatul este judecat atât pentru furt, cât şi pentru viol.

Hoţul s-a specializat în furt de scule din clădiri aflate în construcţie sau din depozite şi hale unde intra forţând uşile de acces sau geamurile. Acţiona doar noaptea şi sustrăgea tot ceea ce considera că este de valoare, în special scule folosite în activităţile de construcţie.





O parte dintre bunurile furate le preda unui alt bărbat, în schimbul unor sume de bani, care le folosea în activităţile de construcţie pe care le derula. Acesta ştia că sculele sunt furate şi, astfel, a ajuns şi el în atenţia anchetatorilor.

Arestat preventiv, Ciociu Florin (49 ani) încearcă periodic să scape de după gratii. Depune cereri privind lăsarea în libertate, dar judecătorii nu mai pot să îl lase liber având în vedere că este acuzat şi de viol. În plus, în dosarul de furt este acuzat şi de conducerea unui autovehicul fără permis.





Fapta de viol a fost descoperită întâmplător în ianuarie 2021, când poliţiştii au mers să îl verifice în arest la domiciliu. ”Poliţiştii desemnaţi cu supravegherea au efectuat o vizită inopinată la domiciliul inculpatului, pentru verificarea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor stabilite de către instanţa de judecată. Cu acea ocazie, la locuinţa stabilită de instanţa de judecată a fost identificat inculpatul, împreună cu minora în vârstă de 12 ani, care se afla într-o vădită stare de ebrietate şi care a relatat verbal faptul că numitul a obligat-o să consume băuturi alcoolice şi să întreţină relaţii sexuale cu acesta”, au transmis anchetatorii.

Mai mult de atât, în aceeaşi perioadă, bărbatul a plecat din arest la domiciliu şi s-a dus la locuinţa unor rude. Acolo, înarmat cu un cuţit, şi-a căutat un nepot şi i-a aplicat unei alte persoane din casă două lovituri cu pumnul. Bărbatul nu a recunoscut că a mers în casa rudelor, dar a fost contrazis de probele strânse de poliţişti, care au obţinut mai multe declaraţii de la persoanele aflate în locuinţă.

„Se remarcă o specializare a inculpatului pentru furturi ce au ca obiect material aceeaşi categorie de bunuri, respectiv aparate si unelte electrice folosite pentru munca in construcţii (drujbe, bormaşini, picamere, motocositoare electrice, şlefuitoare etc.), ceea ce indica o specializare pe o anume categorie de furturi, din locaţii si firme unde sunt folosite asemenea obiecte, aspect ce potenţează periculozitatea. Perseverenta infracţională sporită şi periculozitatea lăsării sale in libertate sunt relevate si de împrejurarea că pedepsele anterioare aplicate si executarea lor în regim de detenţie, precum si clemenţa organelor judiciare de a-i acorda liberarea condiţionată înainte de ajungerea la termen a pedepsei, nu au avut un impact reeducativ asupra inculpatului.

În consecinţă, nu prezintă garanţia respectării obligaţiilor specifice unei alte măsuri preventive mai puţin restrictive, cum ar fi arestul la domiciliu, intrucât a fost trimis în judecata în alte dosare penale, existând suspiciuni serioase că acesta a săvârşit mai multe infracţiuni contra persoanei în timp ce acesta se afla sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, de care a beneficiat in prezentul dosar, astfel că solicitarea sa de înlocuire a arestării preventive nu este fondată.