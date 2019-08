Antonia, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este şefă de promoţie la Academia Forţelor Terestre. Tânăra este pasionată de robotică

Antonia Coroiu este şefă de promoţie la specialitatea militară Geniu din cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

”După ce am absolvit Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, am optat pentru specialitatea militară Geniu, deoarece mi se pare o provocare să lucrez ca specialist EOD. Încă de mică am fost pasionată de robotică, iar Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu mi-a oferit oportunitatea de a-mi perfecţiona cunoştinţele în acest domeniu, într-un mediu multinaţional, în Franţa”, spune sublocotenent Antonia Coroiu, şeful de promoţie la specialitatea militară Geniu.

Deşi Antonia a întâmpinat dificultăţi la început, colegii au reprezentat suportul moral de care aceasta avea nevoie pentru a se adapta cerinţelor şi standardelor academiei, precizează reprezentanţi instituţiei, pe Facebook.





