Amenzile aplicate în perioada stării de urgenţă au ajuns la judecată. Instanţele anulează mii de procese verbale. Poliţia cere din start ştergerea sancţiunilor

Procesele iniţiate de persoanele amendate au ajuns, după trei luni de la încheierea stării de urgenţă, pe masa judecătorilor. În toată ţara, mii de amenzi sunt anulate de instanţe la primul termen de judecată

Curtea Constituţională a admis sesizarea Avocatului Poporului împotriva OUG 36/2020, actul normativ prin care guvernul a introdus amenzi de până la 20.000 de lei pentru nerespectarea ordonanţelor militare şi a condiţiilor de ieşire din case în perioada stării de urgenţă.





Potrivit ordonanţei de urgenţă, care a intrat în vigoare pe 3 aprilie 2020, amenzile pentru persoanele fizice care nu respectau ordonanţele militare au crescut la valorile cuprinse între 2.000 lei şi 20.000 lei, faţă de 100 - 5.000 de lei, cât erau până atunci.

Doar la Judecătoria Aiud, într-o singură zi, în 6 august 2020, au fost anulate un număr de şapte procese verbale prin care tot atâtea persoane au fost amendate pentru că au fost surprinse fără declaraţia pe propria răspundere.





Aceasta era impusă de legislaţia în vigoare din perioada stării de urgenţă. În şase cazuri amenda a fost de 2.000 de lei, iar într-un altul sancţiunea contesttaă a fost de 1.000 de lei.

”Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Aiud în data de 27.05.2020, petenta J. E. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea sa de la plata amenzii contravenţionale. Petenta a arătat că procesul verbal de contravenţie este lipsit de legalitate potrivit Deciziei CCR din 6 mai 2020. Procesul verbal de contravenţie este netemeinic pentru că avea acea declaraţie prevăzută de ordonanţa militară dar din eroare a uitat acasă geanta în care se afla declaraţia”, se precizează în motivare instanţei cu referire la unul dintre cazurile menţionate.

Reprezentantul IPJ Alba a solicitat admiterea plângerii contravenţionale şi exonerarea intimatei de la plata eventualelor cheltuieli de judecată ocazionate cu soluţionarea cauzei. ”Având în vedere achiesarea intimatului, şi ţinând cont de Decizia Curţii Constituţionale nr. 152 din 6 mai 2020 prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă sunt neconstituţionale, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petent a J. E. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, şi va anula procesul verbal de contravenţie încheiat de intimat la data de 08.04.2020”, se mai precizează în document.





Un alt ”amendat” a apucat să plătească între timp jumătate din amendă, respectiv 1.000 de lei, dar instanţa a dispus Trezoreriei Municipiului Aiud să îi restituie banii. ”Am ieşit să mă plimb pe lângă o pădure în localitatea în care domiciliez. Un echipaj de poliţie m-a oprit şi mi-a dat o amendă pentru că nu aveam declaraţia pe propria răspundere. Era în 26 aprilie, iar în 30 aprilie am mers să plăteasc jumătate din amendă, 1.000 de lei. Nu îmi place să fiu dator şi am plătit banii. Acum am cerut anularea amenzii şi restituirea sumei pe care am plătit-o. Sper să îi primesc cât mai curând”, a spus bărbatul amendat.





Printre cei amendaţi a fost şi un vârstnic care a susţinut că era nevoit să meargă să îşi facă aprovizionarea cu alimente, medicamente, să plătească facturi. ”În zona pieţei am fost oprit de un agent de poliţie. Am arătat declaraţia pe proprie răspundere, însă acesta mi-a solicitat doar buletinul. M-am trezit acasă cu o amendă de 1.000 de lei pentru faptul aveam vârsta de peste 65 de ani şi îmi era permisă ieşirea doar în intervalul orar 11:00-13:00. În procesul verbal de contravenţie a fost menţionată greşit adresa de domiciliu”, a a afirmat persoana care a obţinut anularea sancţiunii.

Chiar dacă în hotărâri se precizează că pot fi atacate cu apel, niciuna nu a fost contestată de către Poliţie. În judeţul Alba au fost aplicate în perioada în care a produs efecte ordonanţa declarată neconstituţională amenzi în valoare totală de peste 7 milioane de lei. La nivel naţional au fost încheiate circa 300.000 de procese verbale de contravenţie cu o valoare totală de 600 de milioane de lei, respectiv 120 de milioane de euro.