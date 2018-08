Acţiunea ciobanului din Cugir care a dat în judecată UE pentru că nu se opune schimbărilor climatice, admisă de Curtea Europeană de Justiţie

În termen de două săptămâni instituţiile europene care au fost chemate în judecată trebuie să îşi formuleze opinia în legătură cu acuzaţia petenţilor potrivit căreia sunt ignorate schimbările climatice şi efectele lor asupra comunităţilor fragile.

Petru Vlad locuieşte în cătunul Călene, are 50 de ani, deţine în gospodărie 19 vite şi 150 de oi şi s-a ocupat cu creşterea animalelor de când se ştie. Ciobanul susţine că schimbarea climei, determinată de creşterea temperaturilor, se poate observa de la an la an, el fiind nevoit periodic să urce mai sus pe munte pentru a putea duce animalele la păscut sau pentru a găsi apă.

”An de an, temperaturile sunt în creştere, nu mai este suficientă apă pentru bovine şi oi. Trebuie să-mi iau bovinele de la 600 metri altitudine până la 1.400 metri pentru ca iarba decentă să treacă, dar mai ales pentru apă. Iar mai departe nu pot duce animalele, pentru că la peste 2.000 de metri nu mai e decât cerul. Unii spun că este o pedeapsă divină, alţii dau vina pe poluare. Dar tot ce vă pot spune sigur, ca un simplu ţăran fără studii superioare, e asta: nu este vina mea, eu nu am poluat nimic. Iar acest lucru trebuie rezolvat. Şi de aceea solicit acţiune: nu bani, ci dreptate”, spune ciobanul.

Mai multe familii din Europa şi din afara ei au hotărât să dea în judecată Parlamentul European şi Consiliul European la Tribunalul de pe lângă Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg deoarece permit emisii prea ridicate până în 2030 şi nu-şi protejează cetăţenii împotrivă poluării. Plângerea adresată Curţii Europene de Justiţie afirmă că obiectivul actual al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 faţă de nivelurile din 1990 este insuficient în ceea ce priveşte necesitatea reală de a preveni schimbările climatice periculoase, şi incapabil să protejeze drepturile fundamentale ce ţin de viaţă, sănătate, muncă şi proprietate.