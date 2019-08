Accident stupid soldat cu moartea unui bărbat de 45 de ani pentru că şoferul nu şi-a curăţat parbrizul. Ce a decis instanţa de judecată

Şoferul vinovat, care a recunoscut săvârşirea faptei de ”ucidere din culpă” a fost condamnat la 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani. Decizia a fost pronunţată la Judecătoria Aiud şi a fost contestată de societatea de asigurare care ar urma să plătească daunele.

Potrivit rechizitoriului, la data de 26 martie 2018, în jurul orelor 07:03, inculpatul H. Paul în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, pe direcţia de mers Uioara de Sus – Ocna Mureş, fără a respecta obligaţia de a menţine curat parbrizul autoturismului său care era, parţial, îngheţat, nu a păstrat o distanţă laterală suficientă în timp ce efectua o depăşire a bicicletei pe care se afla victima în vârstă de 45 ani, bicicletă care era staţionată pe marginea din partea dreaptă a carosabilului, pe aceeaşi direcţie de deplasare, a intrat în coliziune cu aceasta şi i-a provocat răni grave care au dus la deces.

”Starea de fapt aşa cum a fost expusă mai sus este susţinută de probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale, probe necontestate sub aspectul legalităţi i în faza de cameră preliminară, inculpatul arătând expres că recunoaşte săvârşirea faptei, solicitând ca judecata să aibă loc doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Instanţa reţine că din imaginile video surprinse de o cameră de supraveghere din zona locului comiterii faptei, rezultă că victima C. I. F. s-a oprit pe marginea dintre parte carosabilă şi acostament pentru a sta de vorbă cu martora M. M., fiind lovit la un moment dat din spate de către autoturismul condus de inculpat. În urma impactului, victima a fost proiectată în şanţul din dreapta drumului. Se are în vedere declaraţia martorei oculare M. M. care a arătat că la data respectivă a purtat o discuţie cu victima. A arătat că acesta s-a oprit cu bicicleta pe marginea drumului, în afara asfaltului şi au vorbit fără ca victima să coboare de pe bicicletă. La un moment dat, victima a dorit să înceapă deplasarea, dar înainte de a iniţia această manevră a fost lovită din spate de un autovehicul de culoare roşie, victima fiind aruncată în şanţ”, se precizează în motivarea deciziei de la Judecătoria Aiud.

Magistratul a hotărât să acorde daune morale totale de 1.060.000 lei către cinci părţi civile. ”În sistemul de drept românesc nu sunt precizate criterii pentru stabilirea cuantumului daunelor morale, judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele pe orice plan, suferite de partea vătămată, trebuie să aprecieze o anumită sumă globală care să compe nseze prejudiciul moral cauzat. Pe de altă parte, această compensaţie materială trebuie să fie echitabilă şi proporţională cu întinderea pagubei suferite. Este un proces extrem de dificil cuantificarea bănească a durerii cauzate de moartea unei persoane apropiate. Este însă o certitudine faptul că părţile civile în mod firesc au suferit în urma decesului victimei”, afirmă judecătorul.

