A ameninţat cu moartea un şofer căruia i-a pus la gât un topor luat din portbagaj. Decizia instanţei după ce Parchetul a propus doar amendă penală

S. M, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că, în urma unui accident rutier, l-a ameninţat cu moartea, folosindu-se de un topor, pe un alt şofer care ar fi provocat evenimentul. Accidentul a avut loc în urmă cu 2 ani, în iulie 2017, pe DJ107H, în zona localităţii Ighiu.

Din declaraţia persoanei vătămate rezultă că a fost implicat într-un eveniment rutier pe drumul judeţean dintre localităţile Ighiu şi Bucerdea Vinoasă, intrând în coliziune cu autoturismul condus de celălalt şofer şi a precizat că în urma accidentului, persoana respectivă s-a dus la portbagajul autoturismului de unde a luat un topor şi s-a îndreptat cu el către ocupanţii maşinii conduse de el ameninţându-i cu moartea pe toţi.

Şoferul a mai menţionat că bărbatul s-a îndreptat cu toporul înspre el, i l-a pus la gât, astfel încât a simţit lama acestuia, dar nu a fost rănit. În tot acest timp, l-a şi ameninţat că îl omoară. Autorul infracţiunii de ameninţare a recunoscut partial acuzaţia susţinând că doar le-a adresat injurii şi cuvinte jignitoare, fără a se folosi de vreun topor. Utilizarea acestui obiect de către inculpat a fost confirmată, însă, de ceilalţi ocupanţi ai autoturismului condus de şoferul ameninţat.

”Instanţa constată că în cauză nu au fost respectate dispoziţiile 485 alin. 1 lit. b C.pr.pen. , potrivit cărora, prin interpretare per a contrario, pedeapsa la care se ajunge la un acord între procuror şi parchet nu trebuie să fie nejustificat de blândă în raport de gravitatea infracţiunii sau periculozitatea inculpatului. Astfel, instanţa constată că în prezenta cauză, organele de urmărire penală au efectuat toate cercetările necesare soluţionării cauzei în faza de urmărire penală, iar între procuror şi inculpat a fost încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei fiind stabilita pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000 lei (echivalentul a 150 de zile amendă a câte 20 lei/zi), iar în temeiul art. 83 alin. 1 C .p., s-a negociat ca aplicarea pedepsei să fie amânată, pe un termen stabilit de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei”, se precizează în motivarea deciziei prin care a fost respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Judecătorul a considerat că fapta bărbatului are un grad ridicat de periculozitate. ”Conţinutul faptei, care sub a spect subiectiv a fost săvârşită cu intenţie directă, împrejurările în care acestea a fost comisă, respectiv în urma unui eveniment rutier, inculpatul a scos toporul din autoturism şi s-a îndreptat cu el spre persoana vătămată, i-a pus toporul la gât astfel încât persoana vătămată a simţit lama toporului, fiind ameninţată în aceste condiţii cu moartea, fără însă a-i fi provocate leziuni traumatice persoanei vătămate, pentru a căror vindecare să fie necesar un număr de zile de îngrijiri medicale, denotă un grad ridicat de periculozitate al faptei şi al inculpatului şi reclamă o atitudine fermă din partea organelor judiciare, care nu trebuie să încurajeze un astfel de comportament, prin negocierea unei sancţiuni penale atât de blânde a cârei aplicare să fie, în plus, amânată, luând în considerare şi motivele care au stat la baza acestui comportament.





În raport de gravitatea infracţiunii, care rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, instanţa constată că negocierea unei amenzi penale în cuantum de 3.000 lei, a cărei aplicare să fie amânată constituie o soluţie nejustificat de blândă”, se mai afirmă în document. Decizia instanţei, din 31 iulie 2019, a fost contestată atât de către inculpat, cât şi de Parchet, ultimul cuvând urmând a aparţine Curţii de Apel.





