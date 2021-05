Poliţistul-şef la Circulaţie, judecat pentru alcool la volan. De ce a respins instanţa acordul cu procurorii

Poliţia Locală Alba Iulia continuă să aibă mari probleme de integritate. Şeful biroului „Circulaţia pe drumurile publice” a fost trimis în judecată pentru hărţuire, un alt şef de birou are probleme penale.







Este vorba despre poliţistul local care conduce biroul de ordine şi linişte publică, care are un dosar pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi producerea unui accident rutier. Incidentul a avut loc în 25 iulie 2020, pe DJ 107L, pe raza localităţii Totoi, unde domiciliază acesta.

Ancheta a arătat că şoferul (C. Marin) a condus autoturismul având o alcoolemie superioară valorii 0,80 grame la mie alcool pur în sânge, buletinul de analiză toxicologică indicând o alcoolemie de 2,27 grame la mie la prima probă, respectiv de 1,83 grame la mie la a doua probă.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, bărbatul a arătat că s-a urcat la volanul autoturismului după ce a consumat băuturi alcoolice, fără aport alimentar, şi că într-o curbă a prins cu partea dreaptă o baltă, pierzând controlul volanului şi ieşind cu maşina în decor, răsturnându-se.





A completat că la faţa locului a oprit o ambulanţă şi întrucât a explicat echipajului că nu are nevoie de îngrijiri medicale, aceasta şi-a continuat drumul. Ulterior incidentului, şeful din poliţia locală a părăsit autoturismul răsturnat, acesta susţinând că a plecat de la faţa locului cu intenţia de a-i solicita unui prieten care deţine un utilaj agricol să îl ajute să scoată maşina din şanţ.





Un echipaj de poliţie a ajuns la faţa locului, iar şoferul a fost identificat cu rapiditate. Datorită faptului că acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest marca Drager, care a indicat o valoare a alcoolemiei de 0.95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pedeapsă prea blândă

Poliţistul a recunoscut faptele şi a reuşit să convingă Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Pedeapsa care ar urma să o primească este de 1 an şi 4 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani. Procedura de amânare a aplicării pedepsei i-ar permite inculpatului să îşi păstreze funcţia publică în cadrul poliţiei locale, iar dacă în termenul de probă nu mai săvârşeşte ale fapte penale pedeapsa se va şterge cu totul din cazier. Poliţistul a avut, însă, ghinion la Judecătoria Alba Iulia, unde a fost respins acordul încheiat cu Parchetul. Instanţa a considerat că pedeapsa este prea blândă în raport cu fapta acestuia.

”Conţinutul faptei reclamă o atitudine fermă din partea organelor judiciare, care nu trebuie să încurajeze un astfel de comportament, prin negocierea unei modalităţi de executare a sancţiunii penale stabilite atât de blânde. Instanţa conchide, pe baza probelor administrate în cauză, dar şi faţă de împrejurarea că inculpatul a părăsit partea carosabilă, autoturismul pe care îl conducea răsturnându-se, doar hazardul a făcut ca evenimentul rutier în care a fost implicat inculpatul să nu aibă urmări mai grave”, astfel a motivat Judecătoria Alba Iulia decizia de respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Lipsa unor antecedente penale şi împrejurarea că bărbatul a avut o atitudine cooperantă, după ce a fost identificat de organele de poliţie, nu pot reprezenta, în opinia magistratului, temeiuri suficiente pentru a considera ca aplicarea pedepsei nu este necesară, tocmai datorită pericolului pe care l-a creat inculpatul pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Clemenţă nejustificată în raport de natura şi gravitatea faptei

”(...) Procurorul nu a motivat în mod concret şi convingător de ce în cauză este suficientă o modalitate de individualizare a executării pedepsei precum cea aleasă şi nu suspendarea sub supraveghere a acesteia. Totodată, instanţa mai observă că deşi inculpatul a fost de acord sa presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, procurorul nu a considerat necesar să i se impună o astfel de obligaţie şi nu şi-a motivat opţiunea, în condiţiile în care valoarea alcoolemiei pe care a avut-o inculpatul nu este una deloc de neglijat. În acest sens, se impune sublinierea faptului că amânarea aplicării pedepsei nu se aplică în mod automat pentru orice infractor primar care a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa mai mică de 7 ani.

În raport de gravitatea infracţiunii, instanţa nu poate să nu se întrebe care ar trebui să fie gradul de periculozitate al unei fapte de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru ca inculpatul să fie condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării, dacă fapta de conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice cu alcoolemie mare, în condiţiile în care inculpatul a fost implicat într-un eveniment rutier, răsturnându-se cu autoturismul condus în atare condiţii, atinge doar gradul de periculozitate pentru a se negocia o pedeapsă cu amânarea aplicării acesteia”; se mai precizează în hotărâre.

În final, se susţine că prin dispunerea unei astfel de soluţii, şoferul ar beneficia de o clemenţă nejustificată în raport de natura şi gravitatea faptei, ”iar societatea în general ar primi un semnal ca organele judiciare sunt dispuse sa manifeste o înţelegere sporită faţă de persoanele care pun în pericol siguranţa traficului rutier prin conducerea autovehiculelor pe drumurile publice în stare de ebrietate, în condiţiile în care, oricum, numărul acestor fapte este unul ridicat”.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia a fost contestată de poliţistul local şi de procurori la Curtea de Apel, unde va fi luată în discuţie în luna septembrie 2021.