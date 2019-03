Închisoare pentru un şofer din Bucureşti care a produs un accident mortal în Alba. De ce a ajuns după gratii, deşi a recunoscut fapta comisă

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat în 13 martie 2019 sentinţa definitivă într-un dosar cu obiect ”ucidere din culpă” trimis în judecată după un accident rutier mortal provocat de un şofer din Bucureşti, în 19 octombrie 2016, pe DJ 107, în afara localităţii Sîncel.

Inculpatul B. Costel a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni luni închisoare cu executare pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Cercetările au arătat faptul că şoferul a fost vinovat de producerea accidentului pentru că nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi într-o curbă la dreapta a pătruns pe sensul opus de mers, a părăsit partea carosabilă si s-a răsturnat, moment în care a intrat în coliziune cu o căruţă în care se aflau două persoane.

În urma accidentului, un bărbat de 75 de ani, din Sîncel, ce se afla în căruţă, a decedat, iar soţia acestuia a suferit leziuni corporale grave ce au necesitat 50-60 de zile de îngrijiri medicale. Instanţa a mai obligat asigurătorul – parte responsabilă civilmente să plătească către patru părţi civile, respectiv soţiei bărbatului decedat, sumele de circa 10.900 de lei daune materiale şi 425.000 de lei daune morale. De asemenea, Spitalul Judeţean Alba ar urma să primească suma de 16.435 cu titlu de cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată. Firma de asigurare a mai fost obligată să achite 20.000 de lei cheltuieli judiciare către cinci părţi civile în dosar.

”În actul de sesizare s-a reţinut că în data de 19 octombrie 2016, ora 13:31, inculpatul B. Costel, angajat al SC (…) în calitate de conducător auto, conducea autoutilitara marca Nissan Navara pe DJ 107, din direcţia Târnăveni - Blaj, fiind în timpul serviciului, iar la km 57 + 600 m, în vârf de pantă şi curbă la dreapta, semnalizată corespunzător cu indicatoare şi marcaj continuu, nu a adaptat viteza de deplasare a autovehiculului, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi apoi s-a urcat pe taluzul de pe partea stângă a direcţiei de mers şi s-a răsturnat pe carosabil, peste un atelaj hipo, care circula regulamentar din sens opus, rezultând decesul căruţaşului C. N. şi rănirea pasagerei din căruţă, C. M.”, se precizează în rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată şoferul. Motivul principal pentru care pedeapsa aplicată este ”în regim de detenţie”, chiar dacă a recunoscut, este faptul că bărbatul este recidivist.

”Chiar dacă este vorba de infracţiuni săvârşite din culpă, instanţa reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 91 C.pen. pentru a se putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, această măsură de individualizare a modalităţii de executare a pedepsei nu poate fi luată decât dacă infractorul nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare. Această condiţie legală obligatorie pentru a se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu este îndeplinită în cauza de faţă. Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta a avut o condamnare în regim de detenţie la o pedeapsă totală de 6 ani închisoare şi a fost liberat condiţionat în data de 1.07.2014 cu un rest rămas neexecutat de 704 zile”, se precizează în dispozitivul deciziei de la instanţa de fond, menţinută în apel.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: