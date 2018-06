Încă o ”victimă” a modificării legislaţiei privind conflictul de interese: fostul director economic al Direcţiei Silvice Alba, achitat de prima instanţă

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a fost trimis în instanţă în aprilie 2017. În Codul Penal nu mai există o infracţiune cu această denumire, fiind schimbată în aceea de ”folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane”.

”Stabileşte că dispoziţiile Codului Penal în vigoare reprezintă legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatei şi în aplicarea disp. art. 5 al. 1 din Codul Penal constată că infracţiunea dedusă judecăţii în prezentul dosar are corespondent în infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane prev. de art. 301 al. 1 N Cod penal (aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 193/2017), cu aplic. 35 al. 1 C penal şi art. 5 N cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod de Procedură Penală, art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de Procedură Penală, achită pe inculpata Radu Mariana de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prev. de art. 301 al. 1 N Cod penal (aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 193/2017), cu aplic. art. 35 al. 1 C penal şi art. 5 N cod penal În baza art. 275 alin. (3) C. p. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”, se afirmă în minuta hotărârii de la Judecătoria Alba Iulia. Părţile din dosar pot contesta decizia cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa şi-a motivat decizia prin prevederea potrivit căreia ”fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

În rechizitoriu, Radu Mariana a fost acuzată că, în calitate de director economic al Direcţiei Silvice a semnat în perioada 2012 – 2013 un număr de patru contracte de vânzare masă lemnoasă ”pe picior” cu firma ”Trans Monica” SRL Laz, comuna Săsciori, la care era angajată în funcţia de contabil pe perioadă nederminată, începând cu luna septembrie 2017. Potrivit contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ”calitatea de personal angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este incompatibilă cu aceea de proprietar, membru al Consiliului de Administraţie al unei structuri private de administrare a pădurilor, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurentă sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale”.

Faptele au fost descoperite după o anchetă a poliţiei pentru infracţiuni de evaziune fiscală la societatea ”Trans Monica” SRL. În decembrie 2014, au fost efectuate percheziţii la 37 de locaţii din Alba, Neamţ, Suceava, Maramureş şi Satu Mare. Ancheta este în derulare şi se referă la 11 inculpaţi, printre care şi Radu Mariana. Aceasta a fost reţinută timp de 24 de ore, fiind eliberată, ulterior, cu măsura controlului judiciar. Printre inculpaţi se află şi Cernat Petru, administratorul firmei din Săsciori. Prejudiciul invocat de anchetatori se ridica la circa 766.000 de lei. Firma ”Trans Monica” SRL a intrat, ulterior în insolvenţă, iar în 21 iulie 2017, Tribunalul Alba a decis intrarea firmei în faliment.

