VIDEO Malmö, poartă către minunile Scandinaviei. Unul dintre cele mai şic oraşe din nordul Europei, varianta perfectă de city-break în lunile de vară

Poate Malmö nu sună prea spectaculos din punct de vedere turistic, neavând strălucirea unui oraş precum Londra, Paris, Barcelona sau Viena, dar nu întotdeauna poleiala face toţi banii.

Destui de mulţi turişti evită ţările nordice, pornind de la ideea că sunt friguroase şi scumpe. Parţial e adevărat, dar aceste două aspecte nu reprezintă nicidecum un impediment atât de substanţial, încât să nu ţii cont şi de amintirile minunate pe care le poţi avea din aceste destinaţii.

În primul rând, vara nu este atât de frig în nordul Europei, şi atunci când termometrele urcă la noi spre 35-38 de grade, să treci la 22-25 de grade pare chiar o binecuvântare. Cât despre preţuri, turismul modern este făcut pentru toate buzunarele. Poţi face un city break în străinătate şi cu bani cât pentru trei zile la Poiana Braşov, la fel de bine cum poţi cheltui în acelaşi interval de timp cât pentru o săptămână, într-o destinaţie exotică.

35 de ani, media de vârstă

Al treilea oraş al Suediei, după Stockholm şi Goteborg, Malmö este unul dintre oraşele şic ale Scandinaviei. Nici prea mare, nici prea mic, dar cu multe lucruri care pot bucura retina unui călător nu neapărat împătimit. Caracterizarea de oraş la modă vine cel puţin din două considerente. Malmö e un oraş tânăr, unde media de vârstă a populaţiei este de 35 de ani (300.000 de locuitori are în zona urbană) şi este al patrulea cel mai inventiv oraş al lumii. Tinereţea şi inventivitatea fac o casă bună, şi astfel, oraşul efectiv a înflorit în ultimii douăzeci de ani, devenind totodată şi un important centru universitar în nordul Europei.

Doar două ore şi 20 de minute durează drumul de la Bucureşti la Malmö cu avionul, cam cât ai face de la Otopeni până la Sinaia într-o zi în care divinitatea şoselelor din România ar fi dispusă să-ţi zâmbească. Diferenţa de peisaj este însă totală. Într-o zi de august laşi în spate betoanele şi asfaltul care sfârâie, praful, aglomeraţia şi ţânţarii de pe plaiurile dâmboviţene şi ajungi într-un loc în care ai senzaţia că nimic nu poate perturba mersul aşezat al lucrurilor dintr-o societate indestructibilă.

Ca şi în alte locuri, şi la Malmö toate drumurile pleacă de la Gara Centrală. Acolo te lasă şi autobuzul care face legătura cu aeroportul şi tot acolo cobori dacă vii cu trenul dinspre Copenhaga, Stockholm sau Goteborg. Iar de acolo, lucrurile sunt simple: dacă o iei în stânga alegi oraşul vechi (Gamla Staden), dacă o iei la dreapta ajungi în Malmö cel modern, cu multe clădiri de sticlă şi arhitectură futuristă (Västra hamnen).

Oraşul bicicliştilor

Majoritatea turiştilor merg, însă, mai întâi în oraşul vechi, dominat de piaţa Stortoget, unde se află şi Primăria, o piaţă de 2500 de metri pătraţi, cu o istorie de 480 de ani. În centrul piaţetei domneşte statuia regelui Karl X Gustav, călare pe cal. Este regele care a cucerit provinciile Skane, Blekinge şi Halland de la danezi, lipindu-le Suediei. Trebuie precizat că Malmö, cel mai mare oraş al provinciei Skane, a fost fondat de danezi în 1275. Stortoget e cea mai mare piaţă din Malmö, dar oraşul are multe altele mai mici, însă cochete, în care se răsfrâng străzi pietruite, majoritatea pietonale.

Oraşul nu este câtuşi de puţin aglomerat, poate şi pentru că principalul mijloc de transport, din punct de vedere rutier, pare a fi bicicleta. Sunt 400 kilometri de piste de biciclete şi, de la mic la mare, toată lumea pedalează. Spre şcoală, spre serviciu sau pentru o viaţă sănătoasă, pentru că, se ştie, suedezii sunt foarte iubitori de sport şi natură. Un aspect uşor vizibil în Malmö este faptul că se încearcă cât mai mult integrarea naturii în viaţa oamenilor. Arhitectura oraşului este una mixtă, dar cu personalitate, şi nimic nu cade ca nuca în perete. Nu există cartier în care să nu fie un parc, nu există stradă fără pistă de biciclete, astfel încât totul oferă ochilor senzaţia unei armonii liniştitoare.

Bere, doar sub 3,5 % alcool

Centrul vechi nu este foarte mare şi are un aer burghez, dominat de clădiri vechi ordonate ca într-un lego uşor de asamblat, în faţă cărora se află mici terase sau cafenele. Practic, el se întinde de la Gara Centrală până la staţia Triangeln, o staţie de tren cu un aspect impresionant, în apropierea căreia se află şi un mall, cu preţuri pe care, le-aş caracteriza prohibitive, pentru un cetăţean din Estul Europei.

Oricum, majoritatea suedezilor preferă să meargă la cumpărături în Danemarca, unde preţurile sunt ceva mai decente. La acest capitol intră şi băuturile alcoolice, deoarece în magazinele din Suedia sunt foarte scumpe, iar berea are maximum 3,5 % alcool. Există şi un lanţ specializat doar în vânzarea băuturilor alcoolice, unde se găseşte şi bere cu o concentraţie normală, plus vin şi tării, accesibil numai persoanelor care au peste 20 de ani, aspect pe care cei de la casă îl vor verifica atent, în caz că au dubii.

Malmö este un oraş pe străzile căruia se întâlnesc des tot felul de sculpturi metalice, cum este şi cea din Piaţa Stortoget, care reprezintă cinci muzicanţi, loc preferat de cei care caută o fotografie mai aparte. Tot în apropierea centrului vechi, biserica St. Peter, biserica principală a oraşului, construită în secolul al 14-lea, are un altar uriaş, fiind unul dintre cele mai mari din ţările nordice.

Turning Torso, simbolul viitorului

Dacă în oraşul vechi vremurile par să fi stat în loc, ca pe vremea vikingilor, în oraşul nou, Västra hamnen (denumirea în suedeză) timpul a luat-o cu mult înainte. Piesa de rezistenţă este clădirea Turning Torso, cu o înălţime de 190 de metri, cea mai înaltă clădire din Scandinavia şi unul dintre cele mai înalte blocuri rezidenţiale din Europa. Proiectul a fost conceput de spaniolul Santiago Calatrava, fiind inspirat de sculptura Twisting Torso, care aminteşte de forma unei fiinţe umane răsucite. Turnul are 54 de etaje şi 147 de apartamente, iar construcţia lui a durat 14 ani, între 2001 şi 2015. Fiind bloc de locuinţe nu se poate vizita iar în ceea ce priveşte preţul unui apartament, probabil că e nevoie de o cifră cu multe zerouri pentru a deveni proprietar aici.

De altfel, întreaga zonă din apropierea Turning Torso este una exclusivistă, cu blocuri cochete, care au vedere la mare şi o faleză, plină de pontoane, de pe care suedezii sar în apă chiar şi când gradele de afară fac mai degrabă cu ochiul unui ceai. De la Turning Torso se ajunge uşor pe plaja Ribersborgs, supranumită Copacabana Nordului, pentru că este extrem de animată, în ciuda faptului că dinspre mare bate vântul. Dacă vreţi ceva cu adevărat special, alegeţi Ribersborgs Kallbadhus o clădire istorică deschisă în 1898, cu băi în aer liber, spa, saună şi restaurant de unde se vede şi Podul Øresund, în toată splendoarea lui.

Şi pentru că am precizat mai sus că Malmö este un oraş care musteşte de verdeaţă, Kungsparken şi Folkets Park sunt două repere importante, care dau oxigen oraşului. În fiecare an, în luna august, timp de opt zile are loc Festivalul din Malmö, unul dintre cele mai vibrante festivaluri din nordul Europei.

În fieful lui Zlatan Ibrahimovici

Malmö este şi oraşul în care poţi călca pe urmele lui Zlatan Ibrahimovici, idol de necontestat nu doar în oraş, ci în toată Suedia. Ibra s-a născut chiar în Malmö, pe 3 octombrie 1981, într-o familie de imigranţi, tatăl fiind un bosniac musulman, iar mama o catolică croată. Părinţii lui Zlatan s-au întâlnit la Malmö şi au locuit în cartierul Rosengard, acolo unde viitorul fotbalist a început să bată mingea printre blocuri. Deoarece părinţii au divorţat când Ibra era copil, el s-a împărţit apoi între cei doi: “Mi-am petrecut timpul cu mama, dar am trait cu adevărat lângă tata”, a povestit el în cartea sa autobiografică.

Rosengard nu e departe de centru şi arată ca un cartier de imigranţi, fiind populat şi acum de o mulţime de musulmani. Nike, unul dintre sponsorii lui Ibrahimovici, a contruit un teren de fotbal chiar în mijlocul comunităţii, inaugurat de fotbalist în 2007. La intrarea pe Zlatan Court scrie: "Here is my heart. Here is my history. Here is my game. Take it further. Zlatan" (“Aici este inima mea. Aici este povestea mea. Aici este jocul meu. Du-l mai departe). Un alt citat al fotbalistului care acum joacă la LA Galaxy te întâmpină chiar la intrarea în parc: Man kan ta en kille fran Rosengard, Men man kan inte ta Rosengard fran en kille! (Poţi scoate omul din Rosengard, dar nu poţi scoate Rosengard din om!)

Ibrahimovici a început să joace fotbal la 6 ani la FBK Balkan, o echipă fondată de un grup de imigranţi iugoslavi. La 14 ani a trecut la Malmö FF, însă un an mai târziu a renunţat la fotbal pentru a munci în portul de mărfuri din oraş, unde căra colete. Antrenorul său a insistat ca el să revină la fotbal şi la 18 ani debuta în prima echipă a lui Malmö. Ibra a jucat doar doi ani acolo, după care a plecat la Ajax, unde s-a consacrat definitiv.

Suedezul şi-a construit o casă grandioasă, destul de aproape de cartierul în care a copilărit, unde merge în fiecare vară. Puţini ştiu că Ibrahomovici are o soţie cu 11 ani mai mare, Helena care a împlinit 49 de ani chiar în luna iulie a acestui an Cuplul are doi copii: Maximilian (13 ani) şi Vincent (11 ani).

Podul Øresund, calea către Danemarca

Dacă Malmö, ca şi oraş, nu va convins definitiv şi simţiţi nevoia de ceva şi mai cool, atunci Copenhaga este o variantă la îndemână. De fapt, majoritatea turiştilor care ajung la Malmö dau o fugă şi la Copenhaga, mişcarea fiind valabilă şi în sens invers. Legătura dintre cele două oraşe este făcută de Podul Øresund, cea mai lungă punte de trafic rutier şi feroviar din Europa, care leagă Penisula Scandinavă de continent.

Podul are o lungime de opt kilometri, a fost construit în 1999 şi se întinde de la Malmö până la insula artificială Peberholm, de unde se conectează cu un tunel de 4 kilometri, până la Copenhaga. În total, drumul de la gara Centrală din Malmö, până la cea din capitala Danemarcei durează cam 35 de minute, iar trenurile sunt din 20 în 20 minute (12 euro biletul - per segment). Podul Øresund, care a costat 2,6 miliarde de Euro, oferă vizitatorilor o imagine superbă, mai ales la apus, de pe plajele urbane din Malmö, acolo unde vânătorii de clişee artistice caută unghiul perfect pentru o fotografie de sute de likeuri.

Ţara în care nu ai nevoie de cash

Moneda oficială a Suedei este coroana (100 SEK – 9,3 EUR), dar peste tot se poate plăti cu cardul. Chiar şi la micile chioşcuri din pieţe, unde se vând burgeri, hot dog ori băuturi.

Aeroportul Internaţional din Malmö este situat la 30 de kilometri de oraş. Compania Flygbussarna are autobuze care pleacă din 30 în 30 de minute, iar drumul durează aproximativ 45 de minute. Un bilet costă 10 euro.

Wizz Air este singura companie aeriană care zboară din România (Bucureşti). Are două zboruri săptămânale, lunea şi vinerea, iar un bilet rezervat din timp poate fi achiziţionat şi cu 109 lei, per segment, chiar şi în lunile de vară.

Cazarea este în general scumpă în Suedia, deci şi la Malmö, mai ales vara, dar există varianta airbnb sau cea a hostelurilor, unde poţi împărţi o cameră cu alte persoane, la preţuri mai mult decât decente.

Around the Sound este circuitul care cuprinde patru oraşe Malmö – Helsingborg – Helsingor - Copenhaga. Cu aproximativ 27 de euro poţi traversa o dată pe podul Øresund, care face legătura între Malmö si Copenhaga, şi o dată între Helsingborg şi Helsingor (unde se află castelul lui Hamlet) cu feriboturile Scandlines. În plus, ai “gratuit” pe toate mijloacele de transport din regiunea Skane (sudul Suediei – unde se afla si Malmö). Tichetul este valabil două zile şi este o variantă optimă de a vizita cele patru oraşe într-un circuit.

Muzeul Maritim şi de Ştiinţe din Malmö este un loc aparte în care sunt expuse avioane adevărate de luptă SAAB, dar şi o replică a unui turn de control unde poţi învăţa câte ceva despre radarele aeriene. Stema oraşului Malmö este reprezentată printr-un grifon roşu cu o coroană aurie, adică o creatură înaripată cu trup de leu, cu cap şi aripi de vultur. Eric de Pomerania, care a fost regele Norvegiei, Danemarcei şi Suediei în secolul al XIV-lea, a făcut cadou localnicilor oraşului Malmö, blazonul său familial, care acum este imprimat pe orice clădire administrativă, e prezent în magazinele de suvenire, dar şi pe capacele stradale pentru canalizare.

40 la sută dintre locuitorii oraşului Malmö folosesc bicicleta ca mijloc de transport.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: