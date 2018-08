Venus sau Jupiter versus vacanţă la Mamaia: cât costă concediul pe litoralul românesc

Astfel, sejurul mediu în Venus a ajuns să coste, în această vară, 2.126 de lei pe cameră, în Jupiter - 1.932 lei şi în Mamaia - 1897 de lei.

Din analiza unui eşantion de 237.116 de înnoptări în 44.452 camere rezervate pe litoralul românesc pentru perioada 1 mai-15 septembrie 2018 reiese că valoarea pachetului mediu pentru o cameră pe litoral a urcat în acest an la 1.847 de lei, faţă de 1.720 de lei anul trecut. Pe litoralul românesc se cazează într-o cameră, în medie, 2,7 persoane.

Din valoarea totală a rezervărilor de pe litoral, un procent de 37% este ocupat de sejururile din Mamaia, staţiunea de la mare cu cele mai multe locuri de cazare.

Studiul relevă şi că hotelurile cu servicii integrate de genul all inclusive au o medie a duratei sejurului cu peste 10% mai mare decât cele care le oferă turiştilor doar servicii de cazare cu mic dejun. Astfel, un sejur mediu la un hotel all inclusive durează 5,7 nopţi, în timp ce la celelalte este de 5,2 nopţi.

Dacă în urmă cu doar câţiva ani Mamaia domina topul staţiunilor de pe litoral în funcţie de preţul mediu al sejurului, acum această staţiune a coborât pe locul 3, după Venus şi Jupiter. Media sejurului în Mamaia, în anul 2015, era 1.452 de lei pe cameră, în Venus - 1.377 lei, iar în Jupiter - 1.232 de lei. La doar trei ani distanţă, în 2018, Mamaia are o medie a preţului pe cameră pe sejur de 1.897 lei (ceea ce reprezintă o creştere de 31% faţă de anul 2015), în timp ce în Venus sejurul mediu pe cameră costă 2.126 lei (+54%), iar în Jupiter 1.932 lei (+56%). Dacă în Mamaia sejurul mediu este de 5,2 zile, acesta a urcat la 5,7 zile în cazul staţiunilor Venus şi Jupiter, tocmai pentru că pachetele all inclusive îi fac pe turişti să rămână cazaţi ceva mai mult timp.

„Această creştere semnificativă a valorii medii a sejurului are o singură explicaţie pentru Jupiter, şi anume numărul mare de hoteluri de trei stele care în ultimii ani au adoptat sistemul all inclusive. În cazul Venus, pe lângă hotelurile all inclusive, mai există un motiv pentru care a crescut valoarea sejurului: în această staţiune s-au deschis recent multe hoteluri de patru stele şi chiar şi unul de cinci stele“, a declarat Ştefan Necula, directorul Agenţiei Litoralul Românesc.ro.

Pe locul patru în topul staţiunilor de pe litoral după valoarea medie a sejurului se situează Eforie Nord, cu 1.726 de lei pe cameră (durata sejurului mediu fiind de 5,5 zile), urmată de Saturn, cu 1.582 lei (sejur de 5,4 zile), Neptun - 1.440 lei (5,4 zile), Costineşti - 1.334 lei (5 zile) şi Eforie Sud, cu 939 de lei (sejurul mediu de 6 zile).