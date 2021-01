Un pub istoric din Oxford se va închide după mai bine de 450 de ani din cauza pandemiei

The Lamb and Flag

Localul frecventat de autorul „Lord of the Rings", J.R.R. Tolkien, şi de prietenul său C.S. Lewis, care a scris „The Chronicles of Narnia", a suferit pierderi dezastruoase ale veniturilor de la începutul pandemiei, scrie Agerpres.

„The Lamb and Flag, ca multe alte afaceri din industria ospitalităţii, a fost puternic afectat de pandemie", a declarat Steve Elston, trezorier adjunct al St. John's, într-un comunicat, anunţând că pubul se va închide pe 31 ianuarie.

„Cifrele de afaceri din ultimele 12 luni au arătat că pubul nu este în prezent viabil din punct de vedere financiar", a mai spus el.

Anglia s-a aflat în lockdown în lunile martie, aprilie, mai şi iunie anul trecut, şi apoi din nou în noiembrie, şi se află sub un al treilea lockdown din 5 ianuarie.



Numit după simboluri asociate în mod tradiţional cu Sf. Ioan Botezătorul, "The Lamb and Flag" (Mielul şi Steagul) ar fi fost frecventat de marele scriitor Thomas Hardy, care şi-a plasat parţial acţiunea romanului său "Jude the Obscure" într-un Oxford fictiv numit Christminster.



Din 1997, St John's College a folosit profiturile generate de bar pentru a finanţa burse pentru studenţi. St John's College a afirmat că cei care primesc burse nu vor fi afectaţi de închiderea barului şi instituţia va finanţa în mod direct viitoarele burse.