Topul celor mai scumpe camere de hotel din lume: pereţi din aur şi ferestre anti-glonţ, printre facilităţi FOTO

Dacă v-aţi întrebat vreodată cum trăiesc cei mai bogaţi oameni ai lumii sau unde se cazează când călătoresc, atunci sunteţi gata să vedeţi cele mai scumpe hoteluri din toate timpurile.

Având pereţi decoraţi cu aur şi perle, apartamentele beneficiază de personal privat, obiecte originale de artă, uşi blindate şi ferestre antiglonţ, iar preţurile ajung până la 80.000 de dolari pe noapte.



Penthouse în Martinez Cannes, Franţa

Hotelul Martinez Cannes a fost deschis în 1929. Penthouseul de 3.200 de metri pătraţi, situat la etajul 7, dispune de toate facilităţile visate de client: dormitoare spaţioase, majordom privat şi o terasă privată de 2.900 de metri pătraţi, care oferă o vedere memorabilă asupra golfului Cannes. Cost: 37.500 de dolari pe noapte, scrie ddtobucketlist.com.

Apartamentul The Maharaja

Este cel mai scump loc de cazare din toată Asia, fiind situat în Palatul Raj. Cele patru etaje sunt conectate printr-un lift special. Primul etaj are un bar şi un salon privat, al doilea este un muzeu cu pereţi decoraţi cu frunze de aur, etajul 3 este o zonă de luat masa, iar al patrulea are o terasă şi un centru spa. Băile dispun de corpuri de aur, argint şi fildeş. Cost: 45.000 de dolari pe noapte.

Ty Warner Penthouse, Statele Unite ale Americii

Situat la etajul 52 al Four Seasons New York, apartamentul de 4.300 de metri pătraţi are cel mai mare preţ de cazare din SUA. Pereţii sunt decoraţi cu perle şi aur de 22 de karate. Oferă vedere către Central Park, beneficiază de majordom personal, un şofer privat şi un antrenor personal. Cost: 50.000 de dolari pe noapte.

Vila Royal, Grecia

Vila de 4.400 de metri pătraţi este situată la Grand Resort Lagonissi, la malul mării, în Atena. Spaţiul de cazare include facilităţi precum podele încălzite, băi de marmură, o zonă privată de masaj, o grădină privată de 7000 de metri pătraţi. Există, de asemenea, două piscine private încălzite şi o parcare exterioară. Cost: 50.000 de dolari pe noapte

Royal Penthouse, Elveţia

Situat la ultimul etaj (8) al hotelului Wilson din Geneva, apartamentul de 18.000 de metri pătraţi ocupă locul fruntaş atunci când vine vorba de preţ. Oaspeţii beneficiază de o sală de mese pentru 26 de persoane, o sală de biliard, un centru media, o sală de şedinţe şi o terasă cu un telescop. Dispune de aparate de ultimă generaţie, obiecte originale de artă, uşi blindate, ferestre antiglonţ, un sistem de detectare a mişcării şi chiar o echipă privată de securitate. Cost: 80.000 de dolari pe noapte.

