Topul cazărilor inedite de încercat în noul an: o cameră subacvatică, o căsuţă în copac sau un dormitor într-un avion

Pentru că fiecare an trebuie să conţină cel puţin o vacanţă memorabilă, cazarea poate fi subiectul principal de discuţie, mai ales dacă locaţia nu este una obişnuită. Conceptul arhitectural, amplasarea sau povestea din spatele afacerii sunt criteriile care au adus aceste unităţi de cazare în planurile turiştilor de pretutindeni.

Europa

În Anjou, provincia istorică din vestul Franţei recunoscută pentru abundenţa castelelor şi a catedralelor, există hotelul Fontevraud, o fostă catedrală care şi-a păstrat exteriorul intact, cu arcade înalte, coloane restaurate şi ferestre alungite. Interiorul este amenajat modern, în contradicţie cu exteriorul iar stilul minimalist face din această locaţie o atracţie turistică în sine. Nu foarte departe, într-o altă regiune viticolă din nordul Spaniei se află Hotel Marques de Riscal, o clădire creată de Frank Gehry care pe lângă acoperişul inedit, oferă 43 de camere cu design unic toate respectând exigenţele unui hotel de 5*.

Laponia este renumită pentru igluurile care permit observarea aurorei boreale celor mai norocoşi dintre turişti, iar Levin Iglut este un exemplu foarte bun, asigurând o privelişte perfectă prin acoperişul de sticlă. În Suedia, ţara vecină, tema principală este dată tot de temperaturile scăzute, deci un hotel din gheaţă completează perfect peisajul. Ice Hotel se diferenţiază de celelalte prin faptul că în fiecare an are o nouă arhitectură. Timp de aproximativ 5 luni, începând din luna noiembrie, hotelul este creat şi este la dispoziţia turiştilor, iar în fiecare primăvară se topeşte integral. Holurile hotelului sunt de fapt adevărate expoziţii de artă care au ca obiect diverse sculpturi în gheaţă, iar fiecare cameră are o tematică diferită şi este sculptată de artişti din întreaga lume. Temperatura camerelor este menţinută între -5 şi -8 grade Celsius. Turiştii care preferă o variantă mai comodă dar la fel de specială mai pot merge aproximativ 4 ore cu maşina spre sud şi vor găsi Tree Hotel, un ansamblu de căsuţe construite în copaci, cu design diferit (OZN, cuib, pereţi din oglinzi, etc).

Alte continente

Turiştii români care vor să descopere habitatul gorilei de munte şi cu puţin noroc să observe unul dintre cele aproximativ 600 de exemplare pot face acest lucru bucurându-se de condiţiile unui resort de lux cu o privelişte greu de replicat. Bisate Lodge este un complex amplasat în amfiteatrul unui vechi con de vulcan din Parcul Naţional Volcanoes din Rwanda. Mergând spre est, în insulele Maldive se află un alt loc de trecut pe lista de obiective din 2020: Resortul Conrad, cu a sa cameră subacvatică din sticlă construită la 16 m adâncime. Cu aceeaşi privelişte se poate servi şi masa în restaurantul amplasat în culoarul subacvatic din aceeaşi aripă a complexului.

O altă locaţie diferită de unităţile de cazare obişnuite se află în Costa Rica, unde un avion Boeing 727 abandonat a fost preluat şi transformat într-un „hotel” inedit. 727 fuselage house oferă 2 dormitoare cu băi individuale şi o terasă deasupra aripilor pentru amintiri speciale din vacanţa în America Latină.

Destinaţie Preţul mediu al unui zbor dus-întors Paris 146 EUR Bilbao 200 EUR Rovaniemi 497 EUR Kiruna 404 EUR Lulea 342 EUR Kigali 787 EUR Male 749 EUR San Jose 811 EUR

Preţurile menţionate reprezintă valorile medii ale tarifelor pentru un zbor dus-întors al unui adult în clasa economică în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 cu date de căutare între 01.01.2019 - 31.12.2019. Preţurile se pot modifica sau pot deveni indisponibile.