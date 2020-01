Top 15 cele mai ieftine ţări din Europa pentru călătorii low-budget

Nu doar că sunt infinit mai ieftine, dar acestea sunt genul de destinaţii unde localnicii se dau peste cap să-ţi facă şederea cât mai plăcută, unde ai toate şansele să iei un prânz pregătit în bucătăria unei, unde faptul că oamenii nu ştiu prea bine engleză îţi oferă ocazia să înveţi câte ceva în limba locală. Şi astea ar fi doar câteva dintre avantajele călătoriei în cele mai ieftine ţări din Europa.

1. Vacanţă ieftină în Muntenegru

Nici măcar imaginaţia în cea mai bună formă a sa şi în cea mai productivă zi nu ar putea face dreptate surprinderii ce-o să te apuce la fiecare 2-3 ore, în timpul vacanţei în Muntenegru. Ţărmul dantelat de fiorduri din Kotor, bucătăria care culege tot ce-i mai bun din Italia, Grecia şi Balcani, oraşe medievale, palate vechi şi străzi pietruite… pregăteşte-te pentru ceea ce, în alte destinaţii ai fi plătit cu economii grase.

Asemenea altor destinaţii trecute cu vederea doar pentru că se află în partea mai puţin înfloritoare de Europă, Muntenegru musteşte de istorie ce începe în vremea romanilor, cochetează cu clima şi vegetaţia mediteraneene, se arată generos cu drumeţul iubitor de natură fără a duce, însă, lipsă de plaje şi frivolităţile adiacente.

2. Vacanţă ieftină în Portugalia

Nu zicem că n-ar fi simplu ca bună ziua să pici în capcanele turistice din Lisabona care, deşi ispititoare, numai ieftine nu sunt. Dar dacă aterizezi aici puţin în afara sezonului de vârf, te îndrepţi către destinaţii care nu alcătuiesc încă tone de magneţi de frigider şi te lansezi în hostelurile încântătoare ale Portugaliei, n-ai de ce să te întorci falit.

Lagos, Tavira, Faro şi Sagres sunt, probabil, cele mai populare oraşe de la litoralul sudic al ţării, se pretează de minune pentru un roadtrip de-a lungul coastei şi abundă de oferte în afara sezonului de vârf. Pe de altă parte, oraşe precum Coimbra, Sintra sau Ericeira se numără printre cele care conservă o autenticitate neinvadată încă de cârduri de turişti.

3. Vacanţă ieftină în Polonia

Ai fi simţit şi tu poate cum creşte tot mai abitir febra din jurul Poloniei şi cu atât mai mult pentru cei cu care Polonia împarte jumătatea estică de continent. Cu greu nu ar putea să te pătrundă curiozitatea faţă de ce împărţim şi ce ne desparte de această ţară; până la urmă, de Polonia ne uneşte o bucată de istorie care n-a trecut fără să lase urme.

Şi da, Polonia este încă una dintre cele mai ieftine destinaţii europene şi una care oferă câte ceva din fiecare: istorie ce abundă, natură copleşitoare şi o viaţă de noapte de care nu uiţi prea uşor. Apropo de aceasta din urmă, umblă vestea că în Cracovia găseşti cele mai multe puburi pe kilometru pătrat şi băgăm mâna în foc că din niciunul nu lipseşte vodka. Pădurea Białowieża, Munţii Tatra şi lacurile Mazuriene sunt toate locuri unde natura face ravagii.

4. Vacanţă ieftină în Ungaria

Da, Budapesta este obligatorie când paşii te poartă pe pământuri ungureşti. Aşa că ce o să facem acum o să fie să lăsăm aici tot ce trebuie să ştii despre cum se scoate ce-i mai bun dintr-un weekend petrecut acolo şi să trecem mai departe. Asta pentru că: 1. Budapesta este, evident, cea mai scumpă şi 2. pentru că Ungaria ascunde multe alte bijuuri.

Îţi sugerăm din toată inima să cercetezi de-a fir a păr oraşele ce înconjoară Lacul Balaton şi să descoperi Badacsony, un pământ al munţilor vulcanici şi al câmpurilor de viţă de vie, lesne de cunoscut de pe şaua bicicletei sau din spatele paharelor de vin. La mai puţin de o oră distanţă, satul Tihany te invită la cele mai memorabile privelişti lacustre, în vreme ce oraşul Siófok este recunoscut pentru petrecerile pe care le încinge şi uită să le mai încheie.

5. Vacanţă ieftină în Slovacia

Dacă ar exista o decernare a premiilor pentru cele mai subestimate destinaţii din Univers, Slovacia ar încăpea fără probleme într-un modest top 5. N-am vrea să începem să vorbim despre alcool, dar, aşa cum se spune, de ce nu? Vinurile şi coniacurile naţionale or să te dea pe spate, preţul berii o să te ungă pe suflet, iar dacă obiectivele aflate în Patrimoniul UNESCO te interesează cu desăvârşire, ai de unde alege aici. Cu risc minim de a greşi, afirmăm că Slovacia este una dintre cele mai ieftine destinaţii europene!

6. Vacanţă ieftină în Ucraina

Nu o să te minţim spunându-ţi că mulţi occidentali vizitează Ucraina, dar nu ştiai tu. Adevărul este că turiştii nu se înghesuie pe străzile ucrainiene, dar asta-i o veste grozavă pentru urechile în căutare de aventură şi neprevăzut. Zona adiacentă Cernobâlului oferă tururi şi muzee care o să-ţi străpungă inima, oraşul Lviv o să te umple de surprindere şi ochi bulbucaţi, iar despre Tunelul Iubirii probabil ai auzit deja sau ai văzut poze cu duiumul. Acestea-s doar cele cunoscute, dar multe altele se ascund după graniţele acestei ţări cu totul şi cu totul unice pe pământurile bătrânului continent.

7. Vacanţă ieftină în Turcia

În Istanbul poţi să mănânci pânănu mai poţi cu 20 de lei şi nu îţi trebuie cine ştie ce abilitate pentru a evita capcanele turistice. Prin bazaruri poţi să te plimbi cât se poate de gratuit, intrarea în muzeul Cappadocia te va uşura de mai puţin de 5 euro şi cam tot atât costă şi intrarea în Pamukkale. Acest fascinant oraş, cu ale lui piscine termale bogate în ape minerale, dealuri de travertin despre care ai jura că e bumbac, la care se adaugă oraşul antic Hierapolis ar trebui să fie punctul de încheiere al oricărei călătorii în Turcia.

8. Vacanţă ieftină în Malta

Dacă-i Malta ieftină te îndoieşti? Judecă şi tu: un prânz nu sare de 10 euro, foamea de dimineaţă o potoleşti lesne cu un sendviş mediteraneean la 3 euro şi cam cu tot atâta poţi stinge setea de o bere când se lasă seara. Şi oricum, multe se pot spune despre Malta, dar cert este că acum e mai pe val ca niciodată. Soarele îi dă bătaie cu strălucirea circa 300 de zile pe an, capitala (Valletta) i-a fost numită Capitală Europeană a Culturii acum nu mai departe de un an, iar creierele din spatele Game of Thrones i-au transformat centrul istoric în platou de filmare fără să stea pe gânduri.

9. Vacanţă ieftină în Estonia

Nu ştii prea multe despre Estonia? Nu te învinovăţi. Din nebănuite motive, acest amestec genial de nordic şi oriental este o bijuterie complet necunoscută pentru mulţi călători, iar asta se întâmplă în ciuda infinitelor posibilităţi de a fi cunoscută prin prisma unui portofel subţire. Capitala a intrat cu succes pe lista protejatelor UNESCO, iar străzile pietruite, clădirile vechi în culori pastel şi magazinele de antichităţi îşi joacă impecabil rolul purtătoarelor de farmece urbane.

Ia în considerare faptul că întreaga ţară înseamnă peisaj natural în proporţie de jumătate, iar asta se traduce în posibilităţi infinite de drumeţii şi sporturi acvatice, majoritatea ieftine, dacă nu gratis. Plus, faptul că backpackerii vin aici în cete este un semn sigur că nenumărate sunt cele ce pot fi făcute cu bani puţini.

10. Vacanţă ieftină în Grecia

Nu zicem că nu ai putea să vizitezi Grecia fără o gaură sănătoasă în portofel; ceea ce vrem să spunem… este că se poate şi altfel! Şi, ca să o spunem pe-aia dreaptă, oricine îşi propune să vadă Grecia măcar o dată în viaţă (dacă nu o dată la 4 ani).

Ne permitem să te sfătuim: nu încerca să vezi un număr excesiv de destinaţii greceşti într-o singură călătorie aici, ci mai degrabă alege câteva apropiate şi scoate ce-i mai bun din timpul de vizitare. De exemplu, propune-ţi ca în următoarea aventură grecească să vezi doar Atena, Hydra, Meteora şi Delphi, iar la anu’, par example, celebrele Insulele Ciclade cu prea râvnita Santorini, insulele Ios, Paros şi Naxos.

11. Vacanţă ieftină în Bulgaria

E curios cum ne arătăm de nepăsători faţă de ceea ce ne aşteaptă la o aruncătură de băţ, dar am ucide pentru a cunoaşte tărâmul de la celălalt capăt al lumii. Nu-i bai, băgăm mâna în foc că la fel gândesc columbienii cu privire la Machu Pichu, australienii faţă de Noua Zeelandă şi coreenii faţă de incredibila Japonie. Probabil e în firea omului, dar sigur nu-i vreo mare calitate a acestuia.

Întorcându-ne la Bulgaria, umple-te de stupoare aflând că sunt şi alte lucruri de vizitat la sud de Dunăre în afară de Sunny Beach, Munţii Bansko şi capitala Sofia. Încumetă-te la circuitul celor 7 lacuri din Munţii Rila, la vizitarea oraşului Plovdiv (unul dintre cele mai vechi oraşe europene) şi află că, în afară de schi şi-o vacanţă la trecerea dintre ani, munţii Bulgariei mai înseamnă drumeţii, retreaturi spirituale şi sate de un pitoresc de negăsit cu una, cu două.

12. Vacanţă ieftină în Republica Cehă

Curios nevoie mare să cunoşti oraşele medievale ale Europei Centrale, arhitectura incredibilă, castelele cocoţate în vârf de deal, poveştile istorice ce au câştigat lupta cu timpul şi berea mai ieftină ca apa? În cazul acesta… bun venit în Cehia! Acum, dacă ceea ce îţi propui tu este să cunoşti Cehia în plină autenticitate şi, başca, să o faci pe bani puţini, îndrăzneşte să nu petreci tot concediul în capitală.

Nu zicem să ignori cu desăvârşire Podul Charles, să nu îţi faci un selfie ca tot omul în faţa Castelului sau să nu asculţi bătaia Ceasului Astronomic. Nu. Toate astea sunt lucruri pe care le datorezi călătoriei în Republica Cehă, dar există şi altele în afară de prea vizitata şi deloc ieftina capitală. Kutná Hora este un oraşel incredibil, adăpostind ceea ce a fost cândva cea mai mare mină de argint din lume. Olomuc (… şi nu te lăsa influenţat de rezonanţa numelui) constituie un centru universitar plin de viaţă, tinereţe şi, desigur, bere, iar lista nu se opreşte aici.

13. Vacanţă ieftină în Lituania

Nu ştim dacă ţi-a ajuns încă vestea la urechi, dar Lituania este, în momentul de faţă, o destinaţie pe val pentru cei mai mulţi europeni. De ce? Pentru că, în vreme ce „ieftin în Paris” este o <em>contradictio in terminis</em>, Lituania se poate arăta deosebit de blândă cu portofelul. În plus, atunci când un loc mocneşte sub greutatea siturilor aflate în Patrimoniul UNESCO, poţi fi sigur că acolo ai ce să vezi. Curonian Spit, împreună cu cele mai înalte dune ale Europei, Vilnius – capitala însăşi, oraşul medieval Kernave şi multe altele, toate au fost deja luate sub aripa protectoare UNESCO.

Un ultim sfat: deşi e clar ca lumina zilei că Vilnius este preferata turiştilor, fă pe ştii tu cine-n patru şi încearcă să ajungi şi în Kaunas, cel de-al doilea cel mai mare oraş lituanian. Este mai ieftin, mai verde, mai tradiţional şi mai puţin turistic.

14. Vacanţă ieftină în Letonia

Capitala Riga aparţine acelei categorii de oraşe norocoase în care numai plimbatul pe străzi se transformă în ditamai experienţa de călătorie şi unde pozele (oricât ai fi de neîndemânatic) pur şi simplu n-au cum să iasă prost. Pe timp de vară, grădinile-berării şi terasele cu aer cosmopolitan abundă, iar în vreme de iarnă tabloul seamănă leit unei cărţi poştale înţesate de brazi de Crăciun.

Dacă istoria nu este o temă care să te lase rece şi ascunzi un oarecare interes faţă de trecutul sovietic şi semnele încă prezente, Riga şi muzeele-i sunt destinaţia pentru a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele şi pentru a face comparaţii cu ceea ce ştii deja. Uşor în afara capitalei te vei vedea înconjurat din toate părţile de păduri (care ocupă aproape jumătate din teritoriul leton), iar dacă eşti nevoit să faci o selecţie riguroasă, alege Parcul Naţional Kemeri şi Parcul Naţional Gauja.

15. Vacanţă ieftină în Albania

Tirana respiră un aer mai fresh ca niciodată

Nu ne miră dacă nu ştiai încă, dar Albania ascunde unele dintre cele mai frumoase plaje europene, crema cremelor purtând numele de Riviera Albaneză. Nordul ţării aparţine Alpilor Albanezi, traseelor superbe pentru drumeţii şi priveliştilor care par să oprească timpul în loc, iar capitala… ei bine, un fenomen interesant are loc aici.

Tinerii albanezi care, în ultimii ani, au locuit peste graniţe, în sânul mai prosperelor ţări europene, se întorc acum în Tirana cu un chef nebun de antreprenoriat şi start up-uri; iar asta conferă capitalei un aer cât se poate de… nou. Nu în ultimul rând (iar asta o să te intereseze straşnic), preţurile albaneze sunt la jumătate faţă de cele croate, greceşti şi muntenegrene.

Locaţie Masa pentru 1 persoană într-un restaurant ieftin 1 bere locală 1 bilet de transport Cazare low-budget (ex. hostel) 🍵 🍺 🚌 🛏️ Muntenegru 5€ 2€ 0.90€ 10€ Portugalia 7.50€ 1.50€ 1.55€ 18€ Polonia 4.60€ 1.60€ 0.75€ 15€ Ungaria 5.30€ 1.20€ 1€ 14€ Slovacia 5€ 1.30€ 0.70€ 17€ Ucraina 3.68€ 0.77€ 0.18€ 6€ Turcia 3.20€ 2.40€ 0.44€ 5.5€ Malta 12€ 2.50€ 1.50€ 21€ Estonia 7€ 3€ 1.50€ 14€ Grecia 10€ 3.50€ 1.30€ 20€ Bulgaria 5.12€ 1.02€ 0.67€ 10€ Republica Cehă 4.69€ 1.25€ 0.94€ 16€ Lituania 7€ 2.70€ 1€ 14€ Albania 4.79€ 1.20€ 0.32€ 7€ Letonia 7€ 2.15€ 1.15€ 10€

*Preţurile referitoare la masa într-un restaurant, la berea locală şi la transport au fost obţinute de pe Numbeo, site-ul ce conţine cea mai mare bază de date online legată costul de trai din toată lumea. Preţurile legate de cazare aparţin website-ului budgetyourtrip.com.