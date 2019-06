Sri Lanka este vizitată anual de peste două milioane de turişti. Insula a început să capteze şi interesul Europei de Est

Romania este o piaţă în creştere pentru turismul din Sri Lanka. Anul trecut, ţara a fost vizitată de 5.931 turişti din ţara noastră. Datorită interesului crescut, numărul de conexiuni pe calea aeriană a crescut deopotrivă, după cum susţine Shirani Herath, unul dintre managerii Sri Lanka Tourist Office.

Anual, Sri Lanka este vizitată de aproximativ 2.3 millioane de turisti. Iar insula a captat şi interesul persoanelor din Europa de Est. În 2018, 20.378 de turişti au venit din Polonia, 17.600 din Cehia, 5.289 din Slovacia şi 5.931 din România. Astfel, Europa de Est reprezintă o piaţă turistică în creştere din perspectiva Sri Lanka.

Dezvoltarea economiei din Sri Lanka depinde enorm de profiturile rezultate din industria de turism. Conform estimărilor emise de către „World Travel and Tourism Council”, turismul furnizează aproximativ 1.000.000 de locuri de muncă şi este cea de-a treia cea mai mare sursă în achiziţionarea valutei, imediat după transferurile directe şi veniturile obţinute din exporturil de textile şi haine.

Timp de 10 ani, acest sector s-a dezvoltat enorm în Sri Lanka. Numărul turiştilor care au vizitat insula a crescut cu un procent de 400%. Conform ”Lonely Planet”, editor de ghiduri de călătorie, Sri Lanka s-a dovedit a fi cea mai bună destinaţie de vizitat în 2019.

Totalul sosirilor turistice în Sri Lanka a fost de 2.116.5407 în anul 2017 – înregistrând o creştere de 3,2%, şi de 2.333.796 în 2018 – realizând o crestere de 10.3%.

Sri Lanka, după tragedia din aprilie

Tragedia din luna aprilie a afectat Sri Lanka pe toate planurile. Însă, autorităţile au depus eforturi susţinute pe toate planurile pentru ca situaţia să reintre în normal. Prima dintre măsuri a fost la nivel de Securitate. Astfel, mecanismul de Securitate a fost întărit. Un portal a fost creat cu scopul de a informa despre situaţia curentă a securităţii insulei (www.srilanka.travel/tourism-updates). Iar ca o garanţie a faptului că nivelul de Securitate în insulă este la nivelul corespunzător stă ridicarea de către China a interdicţiei de călătorie către Sri Lanka.

„Oamenii din Sri Lanka sunt printre cei mai calzi şi primitori de pe planetă, iar atunci când oaspeţii le trec pragul le devin în scurt timp familie”, a spus Kishu Gomes, Preşedinte al Sri Lanka Tourism. „Promisiunea pe care o face Sri Lanka este una legată de speranţă de familie, de adâncă cunoaştere, de toleranţă, diversitate şi sincere conexiuni cu umanitatea, natura şi generozitatea”.

„Muncim pentru a recâştiga încredrea turiştilor din întreaga lume şi a agenţiilor de turism, demonstrând că raspunsul Sri Lanka la acel incident este unul activ şi asigurăm viitorii turişti că Guvernul a făcut toţi paşii necesari pentru a preveni viitoare incidente şi pentru a asigura siguranţa şi securitatea turiştilor în această ţară”, a mai spus Gomes.

„Suntem recunoscători şi umili în faţa înţelegerii şi generozităţii tuturor turiştilor care au ales să îşi continue vacanţele în Sri Lanka şi suntem privilegiaţi să primim sute de noi turişti în fiecare zi de după atac.”

Odată cu finele lunii mai, Sri Lanka Tourism, custodele celui mai important motor economic al Sri Lanka, a anunţat progresul făcut în recuperarea vitală a destinaţiei Sri Lanka. “Forţele noastre de Securitate au fost capabile să neutralizeze complet ameninţarea teroristă. Procesul de vindecare a avansat destul de mult iar lucrurile se întorc către normalitate, cu rapiditate. Pot să garantez turiştilor că am luat toate măsurile de precauţie pentru a le oferi siguranţă în toate zonele ţării. Hotelurile şi liniile aeriene au lansat nişte oferte unice, aşa că acum este momentul să vizitaţi ţara. Vreau să declar că nicio zonă turistică de la noi nu a fost afectată şi toate sunt pregătite să îşi primească vizitatorii. Sri Lanka este deschisă către zona afacerilor”, a spus John Amaratunga, Minister of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: