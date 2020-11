Spania, patria restaurărilor de coşmar. După Isus-maimuţă, o statuie a fost refăcută în aşa fel încât acum seamănă cu Donald Trump

Statuia iniţială era cea a unei femei înconjurate de animale. Acum, însă, este neclar ce vrea să transmită artistul. Cel mai recent eşec în materie de restaurări din Spania a intrat în atenţia publică după ce un Antonio Guzman Capel, un artist local, a postat, sâmbătă, imaginile pe Facebook, notează The Guardian.

„Imaginile sunt puţin blurate, dar se poate vedea rezultatul fără probleme. Arată ca figura unui personaj de desene animate”, a spus Capel. Statuia se află pe una dintre cele mai apreciate clădiri din oraş, datând de la începutu secolului al 20-lea, conform The Local. Oraşul Palencia, adăugat acesta cu un gust amar, are acum o atracţie care poate să rivalizeze cu deja infama restaurare din urmă cu opt ani rămasă în conştiinţa publică sub numele de Isus-maimuţă, aflată în oraşul Borja.