REPORTAJ  The Marina Sands Bay, din Singapore, piscina unde apa sfidează infinitul norilor

Infinity Pool de la The Marina Bay Resort din Singapore

Singapore, perla Asiei îndepărtate, este cu siguranţă una dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă, indiferent de anotimp. Un oraş-stat cosmopolit şi modern, cu un intrigant amestec între vechi şi nou, punctat de străzi care se remarcă prin aglomeraţia de zgârie-nori interminabili, rânduiţi precum copacii pe marginea unui drum bine îngrijit, în vecinătatea cărora casele colonial, cu amprentă britanică, din secolele trecute încă stau bine în picioare.

În acest context, în care clişeele SF se întretaie uşor cu cele din filmele istorice, The Marina Sands Bay, principala atracţie turistică din Singapore, simbolul oraşului, este un loc în care oricine îşi doreşte să ajungă cel puţin o dată în viaţă. Imaginile cu piscina cocoţată până în buza norilor şi perspectiva pe care aceasta o oferă asupra metropolei oferă o experienţă unică, care n-are cum să nu-ţi taie respiraţia măcar pentru o clipă. Deşi pare un obiectiv turistic de neatins Resortul Marina Bay Sands cu a sa Infinty Pool, de la etajul 57, nu e chiar atât de departe de atins.

Investiţie de 5,7 miliarde de dolari

Construcţia a fost dezvoltată de Las Vegas Sands, o companie americană care operează mai multe cazinouri şi resorturi de lux şi care a investit 5.7 miliarde de dolari, într-un hotel cu 2561 de camere, un cazino, un centru de expoziţii, un muzeu de artă şi ştiinţă, doua teatre, un mall cu peste 300 de magazine, restaurante de lux şi un patinoar. La ultimul etaj al construcţiei, aşezată pe trei turnuri, se află o piscină superbă de 150 m lungime, cea mai lungă piscină din lume situată la înălţime, care suportă, conform cifrelor oficiale, 1424 metri cubi de apă.

Singura posibilitate reală de a face o baie în apă, ţinând capul în nori, este să te cazezi la Resort. Numai aşa primeşti acces la piscină, acces care se face pe baza cardul de la camera de hotel. Poţi arunca totuşi un ochi către arena de lux şi ca vizitator, folosind un mic subterfugiu. Liftul care merge sus la piscina, porneste tot cu ajutorul cartelei şi mai mult ca sigur în el se va găsi cel puţin o persoană care să meargă acolo. Aşa că poţi rămâne în lift până la ultimul etaj, apoi cobori şi tragi cu ochiul de după colţ. Nu vei vedea mare lucru, ci mai degrabă îţi vei mări dorinţa de a te bucura de ceva cu adevărat special, pentru care însă va trebuie să te scotoceşti bine în buzunar.

500 de dolari camera pe noapte

Costul unei camera la hotel pleacă de la 400 de dolari, dar cum chiripiruri nu găseşti mereu, pentru o noapte de cazare se plătesc în jur de 500 de dolari americani. E mult, dar o dată în viaţă merită. Ţinând cont şi de faptul că dincolo de faimoasa piscină, hotelul chiar e de cinci stele pline, deloc ştirbite. Camerele sunt mari, spaţioase, cu draperii care se trag atunci când intri în cameră, oferind o imagine spre golful din faţa hotelului, în timp ce, pe un televizor uriaş apare Bine ai venit, în engleză, şi numele tău. Nu lipseşte nimic din ceea ce ar fi nevoie pentru o clasificare de cinci stele, de la seif electronic gratuit şi fier de călcat, până la cafetieră şi un mini-bar cu senzori, care te va taxa dacă scoţi un produs din el, chiar dacă apoi nu-l consumi. Cât despre baie, aceasta în sine e de dimensiunea unei camere şi este dotată cu o grămadă de produse consumabile personalizate, prosoape de toate mărimile, halate de baie pufoase, papuci şi telefon inclusiv la duş. Televizorul are sute de canale, dar nu cred că merge cineva la The Marina Sands Bay să se uite la tv, iar internetul este gratuit în toată incinta hotelului, inclusiv la piscină.

În preţul unor camere intră şi micul dejun, care se serveşte în trei restaurante, de la ora 6.30 până la ora 11.00, pentru a-i satisface atât pe matinali, cât şi pe leneşi. Inutil de precizat că breakfastul e un adevărat festival culinar, cu produse de pe toate meridianele globului şi cu nişte dulcegării imposibil de reprodus în cuvinte.

Se vorbeşte des româneşte

Cum însă piesa de rezistenţă a The Marina Sands Bay este totuşi piscina, se cuvin câteva amănunte. Pentru a evita surpriza de a nu prinde loc pe şezlong, vorbim totuşi de o piscină la peste 4000 de oameni, e preferabil să mergi dimineaţa (programul este 6 a.m. – 9 p.m) măcar pentru a-ţi lăsa prosopul sau halatul pe un pat. Se poate întâmpla ca soarele să nu strălucească la orice oră, dar asta nu e chiar un impediment. Fiind în zona ecuatorială, în Singapore temperaturile se situează undeva la 28-30 de grade pe tot parcursul anului. Plouă ceva mai mult în noiembrie şi decembrie, dar aversele sunt scurte şi deloc reci, astfel că există şanse mici să-ţi strice ziua de piscină. Două jacuzzi mari, aşezate între nişte palmieri, cu vedere pe spate, la grădini, întregesc şi ele un peisaj de vis. Cât despre preţurile la mâncare şi băutură, acestea sunt mari, dar nu chiar prohibitive. Şi se presupune că cine îşi permite să plătească 500 de dolari pe o camera, mai poate scoate din buzunar 20 de dolari pentru o bere, 10 pentru o cafea sau 30 pentru un meniu cu burger şi cartofi prăjiţi. Nu trebuie să vă miraţi dacă veţi auzi vorbindu-se româneşte la piscină, Infinity Pool fiind pe lista de must-see a multor conaţionali.

Un spectacol cu adevărat grandios este seara, când pornesc fântânile din faţa hotelului, într-o armonie de culori şi sunete, care de sus oferă senzaţii aparte. Fântânile încep la ora 20.00, însă ceva mai devreme pornesc laserele din Grădinile aflate în spate şi ele oferind nişte imagini deosebite.

Poţi să te plimbi cu Ferrari

Dacă toate aceste lucruri nu sunt totuşi suficiente pentru a vă convinge, ei bine, în incinta hotelului există şi o reprezentanţă Ferrari, care oferă spre închiriat bolizi de lux. Costă 300 de dolari 15 minute, deci 20 de dolari minutul, dar chiar şi aşa e nevoie de programare, deoarece se gasesc destui arabi, chinezi ori americani cu bani, care să aibă chef de o plimbare de câteva ore şi să nu fie afectaţi de cele câteva mii bune de dolari pe care îi vor lăsa în contul căluţului cabrat.

Iar asta nu este tot. Proprietarii complexului s-au gândit la toate nevoile potenţialilor clienţi, astfel că au plantat în incinta resortului un cazinou, dar şi un mall imens. The Shoppes, cum se numeşte acesta, găzduieste multe branduri de lux şi nu vă veţi împiedica de vreun H&M, Zara sau ceva de nivel mediu, pretenţiile fiind mult mai mari, de la Hugo Boss, Armani, Gucci sau Balenciaga în sus. Tot din complex fac parte şi cele două pavilioane de cristal. Primul găzduieşte cel mai mare magazin Louis Vuitton din lume, unde poţi intra nestingherit chiar dacă nu cumperi nimic, iar cel de-al doilea doua cluburi celebre, Avalon si Pangaea, unde nu are acces toată lumea. Un club este şi la ultimul etaj, în apropierea piscinei, cu preţuri mai prietenoase, dar unde în ciuda aerului boem pe care-l degajă locaţia, dress code-ul impune pantaloni lungi.

O experienţă inedită poate fi plimbarea cu barca în golful din faţa hotelului, în special noaptea, când jocul de lumini este absolut fabulos. Ambarcaţiunile se iau de pe pontonul de lângă statuia Merlion, chiar vizavi de hotel, iar preţul unei excursii de o oră este în jur de 15 dolari. Există şi pachete mai luxoase, în care poţi servi masa pe barcă, admirând luminile, dar cu cât pretenţiile sunt mai mari cu atât creşte şi preţul.

25 000 de vizitatori treceau zilnic pragul Marina Bay, la numai două luni de la deschidere

10 000 de noi locuri de muncă a creat deschiderea complexului din Singapore

Piscina este amplasată la o înălţime de 200 de metri, şi bine ancorată pentru a rezistenta la vântul puternic care bate uneori dinspre mare



Arhitectul canadian de origine israeliană Moshe Safdie este părintele proiectului, el inspirându-se din forma pachetelor de cărţi



Singapore, dincolo de Marina Bay

Singapore este o nebunie de oraş, unul dintre cele mai frumoase din lume, care oferă şi multe alte lucruri în afară de The Marina Bay Sands. Toate atracţiile se află concentrate oarecum în zona centrală, iar cele aflate la o distanţă mai mare sunt accesibile cu metroul ultra-modern care deserveşte oraşul. Un Top 5 al celorlalte obiective principale din Singapore arată cam aşa:



1. Insula Sentosa – unul dintre ele mai tari parcuri de aventuri din Asia unde poţi practica sporturi extreme, poţi vedea cel mai mare acvariu din lume sau Universal Studios, cu numeoase decoruri din filme. De asemenea, Sentosa are trei plaje de-a lungul ţărmului, cu nisip fin de un auriu imaculat.

2. Gardens by the Bay - cu un design inovator, grădinile din spatele Marina Bay reprezintă locul ideal pentru relaxare, atât ziua cât şi noaptea. Flower Dome şi Cloud Forest sunt 2 sere, iar prima e cea mai mare seră din sticlă din lume. Supertree Grove este de asemenea o atracţie importantă a locaţiei.

3. Grădina Zoologică - printre cele mai mari din lume, găzduieşte peste 3.000 de specii de animale, fiind probabil şi unica de pe tot mapamondul care funcţionează şi noaptea. Ruta nocturnă îţi oferă posibilitatea să te plimbi prin parc, printre cele 1.000 de animale care se trezesc odată cu instalarea nopţii.

4. Orchard Road – dacă Parisul are Champs-Elysees, Londra- West End, Tokyo – Ginza, iar New-Yorkul - Fifth Avenue, ei bine Singapore are Orchard Road. O stradă de peste doi kilometric lungime, cu magazine unul şi unul, de la branduri accesibile la cele de superlux.

5. Clark Quay – zonă pitorească plină de restaurante şi baruri frecventate îndeosebi seara de către turişti şi de expaţi, în care a fost păstrat aspectul vechilor clădiri coloniale. De aici se trece, prin CBD (Central Bussines District) către Marina Bay.

Nu trebuie omise de pe lista obiectivelor turistice Chinatown, Singapore Flyer, Parcul Jurong, Grădina Botanică sau o excursie de o zi în Indonezia.

Cel mai inteligent oraş din lume

Singapore este o destinaţie destul de accesibilă din punct de vedere al biletelor de avion, care pot fi procurate din timp, urmărind promoţiile marilor companii aeriene, şi cu 500 de euro.

Nu este nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul statului, însă trebuie ştiut că în Singaopre legile sunt drastice şi există numeroase restricţii. Ca exemplu, deţinerea sau traficul de droguri se pedepsesc cu moartea.

Moneda naţională este dolarul singaporez, care valorează 3,17 RON, şi peste tot se poate plăti şi cu cardul.

Cazările sunt scumpe, fiind foarte greu să găseşte o camera care să coste sub 100 de euro pe noapte.

În Singapore există restaurante cu stele Michelin, dar şi o grămadă de foodcourt-uri, denumite şi Hawker Center, bogate în oferte cu mâncare asiatică.

Transportul este impecabil în oraş, atât cu metroul, cât şi autobuzul. Aeroportul Changi este o adevărată capodoperă arhitecturală, fiind socotit cel mai modern din lume.

Singapore este socotit cel mai inteligent oraş din lume, în baza unui studiu care a analizat cât de bine adoptă oraşele tehnologii digitale şi îmbunătăţesc viaţa oamenilor care locuiesc acolo.