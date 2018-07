Proiect inedit al arhitecţilor chinezi: cum arată cascada încorporată în faţada unui zgârie-nori VIDEO

Dorindu-se a fi o nouă atracţie turistică pentru cartierul central al oraşului, zgârie-norul a reuşit să atragă şi critici din partea cetăţenilor chinezi. Potrivit The Times , când cascada a fost pornită pentru prima dată, aceştia şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la risipa de apă şi energie electrică, transmite CNN.

Ca răspuns la criticile primite, reprezentanţii Guizhou Ludiya Property Management Co, firma care administrează clădirea, au ţinut să linştească opinia publică dând asigurări că are în vedere protejarea resurselor. „Clădirea noastră are un sistem de depozitare şi evacuare a apei subterane cu patru etaje, în care apa este pompată şi purificată. Costul energiei electrice pentru o singură oră de pompare este de peste 100 de euro (460 de lei). Acesta este motivul pentru care cascada nu poate fi văzută în fiecare zi, ci doar la ocazii speciale“, spune dl Cheng.

Înălţimea cascadei este de 108 metri, iar apa cade din peretele clădirii într-un rezervor special. Patru pompe asigură alimentarea acesteia, sunetul căderii neperturbând liniştea din zonă.



Autorităţile se aşteaptă ca această atracţie să devină foarte populară în rândul turiştilor şi să aibă un impact pozitiv asupra creşterii numărului vizitatorilor.