Istoricii estimează că ȋn anul 1570 se găseau ȋn Constantinopol, pe vremea aceea cel mai bogat şi mai populat oraş din lume, peste 600 de cafenele. Prima dintre acestea fusese deschisă doar cu vreo zece ani în urmă, dar între timp, pe lîngă micile magazine care vindeau cafea gata făcută, apăruseră şi marile cafenele unde cafeaua era savurată cu tot dichisul: ciubuce, zaharicale, perne pufoase sau pomi umbroşi şi havuzuri pe terase, cu poeţi şi trubaduri prin preajmă. În aceste cafenele se adunau oameni şcoliţi, care discutau noutăţile şi temele zilei, sau tineri artişti care căutau afirmarea în literatură şi muzică. Cafeaua a devenit, astfel, „vinul” Orientului: o băutură socială, asociată causeriei intelectuale, fiind numită chiar şi „laptele gînditorilor şi al jucătorilor de şah”.

N-o să povestesc cum, la prima mea vizită în Istanbul, am căutat cafenele; dar am să povestesc cea mai profundă experienţă trăită la Istanbul cînd cafeaua şi cărţile, două lucruri inseparabile pentru orice iubeşte literatura, au căpătat aceeaşi aromă.

Orhan Pamuk, prozatorul turc pe care am apucat să-l citesc înainte să primească Nobelul şi cu care am avut şansa să mă conversez personal de două ori, a publicat în 2008 romanul Muzeul Inocenţei, care s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes cărţi ale lui. Romanul a apărut în şaptezeci de traduceri, inclusiv în română, şi peste tot cu aceeaşi copertă. E un roman de dragoste care spune povestea dintre Kemal, un tînăr de familie bună, logodit cu Sibel, fată de aceeaşi condiţie, şi Füsun, o tînără vînzătoare care-i este interzisă, în cele din urmă, din cauza statutului social modest. Iubirea neîmplinită îi provoacă lui Kemal o formidabilă obsesie pentru obiecte, singurele care-i pot reconstitui pasiunea pierdută pentru Füsun. Amintirea iubitei este întreţinută de Kemal prin strîngerea obiectelor rămase de la ea sau care i-ar fi putut aparţine.

Rezumată vulgar, aceasta e povestea prinsă în roman. Dar povestea depăşeşte copertele cărţii, căci Pamuk nu e un scriitor oarecare. Obsedat de ficţiune şi avînd o mare fascinaţie pentru Istanbul, cu banii primiţi odată cu Premiul Nobel a cumpărat pe strada Çukurcuma, în cartierul unde a copilărit, o casă veche cu trei etaje, pe care a renovat-o şi a transformat-o în Muzeul Inocenţei, primul muzeu din istorie dedicat unui roman.

Muzeul conţine 83 de casete de sticlă (cîte capitole are romanul) pline cu miile de obiecte pe care Pamuk le-a achiziţionat, vreme de două decenii, de prin tîrguri, talciocuri şi anticariate: bilete de loterie, cutii de chibrite şi periuţe de dinţi din anii ’70, sticluţe de raki sau parfum şi tot felul de articole de cosmetică, ceasuri, portofele, mici piese decorative, fotografii, ziare, postere de film, haine etc. „Am scris romanul adunînd obiectele pentru muzeu, gîndindu-le pe amîndouă ca pe mici enciclopedii ale dragostei: o colecţie de obiecte modeste ale vieţii de zi cu zi”, mi-a mărturisit Pamuk cînd ne-am întîlnit la Istanbul. Obiectele fetişizate de personajul romanului sînt acum expuse pentru cititorii cărţii în vitrinele muzeului, inclusiv rochia, pantofii galbeni sau cele 4.213 de mucuri de ţigară fumate de frumoasa Füsun. Dar, mai ales, ceştile de cafea din care beau personajele romanului. Şi, oh, cîtă cafea se mai bea în cele 750 de pagini!