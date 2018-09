Eturia: Care au fost cele mai vândute destinaţii în primul semestru şi cât cheltuiesc românii pe o vacanţă la mare

Directorul general al agenţiei de turism Eturia, Sorin Stoica, a declarat pentru News.ro că cele mai vândute destinaţii în primele şase luni au fost Maldive, Japonia, Republica Dominicană, Thailanda, Peru, China, SUA, Cuba, Tanzania, Mauritius şi Mexic.

Agenţia de turism apreciază că, din punct de vedere turistic, a fost un sezon marcat însă de multă tensiune în piaţă, dată de concurenţa ridicată, instabilitatea politică, creşterile de tarife la biletele de avion şi la hotelurile din cele mai căutate destinaţii.

Agenţia de turism a raportat în primele şase luni o cifră de afaceri de 5,5 milioane euro.

„O vacanţă de plajă de şapte zile cu mic dejun în Asia costă între 1.100 şi 1.500 euro de persoană, în funcţie de sezonul de călătorie, în care sunt incluse preţul biletului de avion, transferurile, cazarea cu mic dejun în hotel de minim patru stele, asigurarea de călătorie şi asistenţa 24 de ore din 24“, a mai precizat Sorin Stoica.

În Caraibe, o vacanţă all inclusive costă, în aceleaşi coordonate, între 1.300 şi 1.800 euro, doar că avantajul îl dă regimul de all inclusive. În Oceanul Indian costul este între 1.200 şi 1.600 euro cu demipensiune. Un circuit de opt zile în care sunt incluse biletul de avion, cazări, trasferuri între locatii cu trenul, avion sau maşina, toate vizitele la obiective, ghizi locali, bacşişuri, asigurare şi însoţitor de grup Eturia costă între 1.300 şi 2.000 euro.

„De asemenea, românii cheltuiesc într-o vacanţă de plajă în medie 800 euro pentru pachetele cu mic dejun şi în jur de 400 euro în cazul vacanţelor all inclusive, în principal cu mesele şi băuturile neincluse, cu excursiile opţionale şi suveniruri sau shopping. În vacanţele de tip circuit cheltuie în jur de 500 euro, în general pe mese adiţionale şi shopping”, a spus Stoica.

Întrebat cum au evoluat vânzările de vacanţe în Canada, odată cu scoaterea vizelor, reprezentantul Eturia a spus că agenţia de turism a avut 40 de turişti în această perioadă, faţă de numai cinci anul trecut.

El a afirmat totodată că Eturia a încheiat un parteneriat cu Lernidee Trains and Cruise pentru reprezentarea pe piaţa din România: „Astfel, vom oferi în excusivitate vacanţe cu trenuri de cinci stele, printre care şi Transsiberianul, care este deja un succes pentru noi, dar şi croaziere pe Mekong. Am întărit parteneriatul cu American Cruise oferind exclusiv în România, croaziere pe râuri în SUA şi Canada. Am extins parteneriatul nostru cu Hyatt Hotels, cu noi hoteluri din Asia şi Oceanul Indian. Am semnat recent un acord cu hotelurile Iberostar“.