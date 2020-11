Doi jurnalişti români au renunţat la televiziune ca să călătorească. Mii de fani le-au urmărit traseul în cele peste 45 de ţări străbătute

Reporterii Laura Vereha şi Sebastian Secan au renunţat la televiziune pentru a se dedica visului de a călători, după ce în urmă cu doi ani au lansat blogul Călătorinbascheţi.ro. Decizia au luat-o în plină pandemie, iar singurul regret este că nu au făcut-o mai repede.

Prin poveştile lor, cei doi jurnalişti îşi propun să arate publicului România neştiută, cu locuri despre care n-ai bănui că sunt la noi în ţară.

Blogul are peste 230.000 de fani pe Facebook, 36.000 pe Instagram şi 154.000 pe Tik Tok şi 1.026.000 recordul de vizitatori unici pe lună.

Campania iniţuată de cei doi „România celor o mie de lumi’’, lansată în luna mai, menită să susţină turismul autohton atât de afectat a prezentat, într-un mod inedit, o serie de 16 locuri din România, care seamănă izbitor cu staţiuni sau obiective turistice din diferite ţări ale lumii, promovând astfel o alternativă turistică internă, la fel de frumoasă ca cea internaţională, dar mai accesibilă românilor şi potrivită pentru etapa în care ne aflăm.

„Îţi trebuie curaj şi puţină nebunie să faci asta. Marele avantaj este că putem să muncim de oriunde: de pe o plajă, din vârf de munte. Pare un dream job, cu toate că există şi greutăţi, dar este foarte frumos. Avem, în continuare, joburi, doar că nu mai avem birouri. Când eşti jurnalist nu ai sâmbătă, duminică, noapte liberă. Trebuie să fii mereu pregătit să acoperi un subiect. Eu am făcut foarte multe deplasări săptămână de săptămână. Când ritmul este atât de intens simţi că ai nevoie de o pauză, aşa am decis să punem viaţa pe hold, să descoperim locuri frumoase şi să le arătăm românilor ţara asta minunată. După mulţi ani de alergătură, ne-a picat bine să luăm decizia aceasta, ne doream de mult să facem pasul, dar vremurile nu ne-au lăsat sau nu ne-au făcut să fim siguri că este momentul”, povesteşte Sebastian Secan.

„Atunci când ai o pasiune şi un job, laşi pasiunea deoparte şi te concentrezi pe job, şi pasiunea aceea vine din urmă, te mănâncă pe interior, te roade, până când simţi că vine momentul în care tu trebuie să alegi între cele două. A fost foarte greu să aleg în pandemie să renunţ la job, dar am o pasiune care a învins. Munca în televiziune ne-a educat, ne-a ordonat. Am avut foarte multe satisfacţii, dar, vine un moment, în viaţă când trebuie să asculţi ce îţi spune inima. Să fii tu sincer cu tine, să te uiţi în oglindă şi să vezi ce vrei tu de la tine, de la viaţă. Ştiu că pare o nebunie. Pare o nebunie ce am făcut noi, dar, în momentul de faţă, ne regăsim pe noi şi ne place aşa cum suntem acum şi ne-am câştigat libertatea. Suntem liberi să facem ceea ce visam. Trebuie să ai un dram de nebunie să faci ceva şi pentru tine. Mă întreb de ce nu am făcut asta mai demult. Vrem să călătorim şi atât”, a mărturisit Laura Vereha.

FOTO www.calatoriinbascheti.ro