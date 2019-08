Diferenţa dintre locurile economy, business şi clasa întâi ale companiilor aeriene

Deşi cele mai multe bilete vândute de companiile aeriene sunt la clasa economy, cunoscută drept şi clasa economică sau standard, acestea oferă călătorilor alte trei categorii de locuri. În funcţie de ofertele pe care le găseşti în perioada călătoriei şi bugetul de care dispui, poţi alege economy, business şi clasa întâi. Dar care este duferenţa dintre ele?

Clasa Economy

Pe scurt, la clasa economy vei primi un loc, în avion, care te va duce de la punctul A la punctul B. Atunci când vine vorba de confort, acest servciiu oferă un spaţiu pentru picioare (legroom) între 71 cm şi 86 cm, iar lăţimea scaunului poate varia între 43cm (foarte comod!) şi 83 cm. Alte facilităţi care pot varia sunt: prizele, internetul Wi-Fi, trusa cu articole de toaletă şi produse cosmetice, divertismentul în timpul zborului, tipul de ecran al televizorului şi nivelul de servicii oferit, scrie momondo.ro

Mai nou, unele companii aeriene îţi pun la dispoziţie ecrane touch screen, unde poţi vedea oferta lor. Tot ce trebuie să faci este să completezi detaliile de pe card, să selectezi ce mâncare sau produse doreşti, şi personalul avionului îţi va aduce ce ai cumpărat, direct la locul tău.

Clasa Premium economy

Clasa Premium economy are tot felul de denumiri. La Virgin America se numeşte Main Cabin Select, la British Airways se foloseşte termenul de World Traveller Plus şi la SAS se cheamă SAS Plus. Dar toate înseamnă acelaşi lucru: economy cu câteva facilităţi în plus, şi care costă mai mult, bineînteles. Însă, nu se apropie ca standard de clasa business.

Dacă eşti norocos, banii daţi în plus pentru locul de la premium economy îţi vor oferi acces la un salon special în aeroport, iar locurile vor fi într-o altă cabină de pasageri decât cea economy. De obicei, vei avea la dispoziţie un scaun mai lat, cu mai mult loc pentru picioare, ecrane tv mai mari, mâncare mai bună (cu mai multe feluri din care să alegi, tot felul de băuturi, etc.), şi cu limită mai mare pentru greutatea bagajelor. Virgin Atlantic a fost prima companie aeriană care a introdus conceptul de premium economy în anul 1992.

Clasa Business

Se spune că după ce zbori o dată la clasa buisness, nu o să mai fii niciodată mulţumit la clasa economy. Deşi este mai greu să observi diferenţele dintre clasele premium economy şi economy, luxul de la clasa business comparat cu economy este evident. Este un cu totul alt nivel. De la băuturile dinainte de zbor (în pahare de sticlă, bineînţeles), la mese servite în farfurii de porţelan cu tacâmuri adevărate (nu ca cele de plastic de la economy) sau fotolii care se transformă în pat.

Unele companii aeriene îţi oferă, ca parte din servicii, o maşină cu şofer, dacă locuieşti în apropiere de aeroport, şi, mai mult – dacă asta nu e tot – un salon special în aeroport, unde să te delectezi cu mâncare şi băuturi. Nu este vorba de o simplă masă pliabilă, din bucătăria avionului, ci este un bar în toată regula, semicircular, bine dotat, care serveşte gustări calde şi reci şi tot felul de cocktailuri. Clasa business devine atât de bună, încât multe companii aeriene au renunţat la clasa întâi.

Clasa Întâi

Cireaşa de pe tort, zborul la clasa întâi, este pentru vedete şi pentru cei super bogaţi . Ai toate facilităţile de la clasa business şi te bucuri de lux. Dar, în afară de caracterul privat şi dimensiunea scaunului (multe zboruri la clasa întâi nu au locuri, ci cuşete individuale), nu prea sunt lucruri care să diferenţieze clasa întâi de cea business. O diferenţă care se vede este preţul, locurile costă de 5 ori mai mult decât cele de la business.

Scaunele spaţioase ar fi unul dintre beneficii (până la 81,2 cm lăţime şi loc pentru picioare de 233,6 cm). Serviciile oferite sunt incomparabile, cu un personal foarte bine pregătit, care ştie să anticipeze nevoile pasagerilor şi care nu sunt surprinşi de pretenţiile vedetelor pe care le întâlnesc. Mâncarea este super rafinată, multe dintre meniuri fiind create de bucătari care au primit stele Michelin.

