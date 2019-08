Cu cât a crescut numărul biletelor de avion spre Cluj vândute în timpul Electric Castle şi Untold

Luna iulie, cea mai aglomerată şi scumpă din an pentru zborurile spre Cluj-Napoca FOTO Shutterstock

Clujul şi-a adjudecat două dintre cele mai mari festivaluri din ţară, Electric Castle şi Untold, iar publicul lor optează în număr din ce în ce mai mare să ajungă la eveniment cu avionul. Conform estimărilor Vola.ro, în săptămânile festivalurilor Aeroportul „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca a înregistrat cu până la 40% mai mulţi călători decât într-o perioadă normală.

Două dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold şi Electric Castle, au transformat luna iulie în cea mai aglomerată şi scumpă din an pentru călătoriile cu avionul la Cluj-Napoca. În perioada 30 iulie-4 august 2019 (săptămâna festivalului Untold) au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca cu 40% mai mulţi călători faţă de săptămâna precedentă, în timp ce în perioada 15-21 iulie 2019 (săptămâna Electric Castle) au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca cu 37% mai mulţi călători faţă de săptămâna precedentă.

Biletele de avion s-au rezervat încă din luna noiembrie 2018

În cazul ambelor festivaluri, zborurile au început să se ocupe încă din luna noiembrie 2018. Primele rezervări de bilete de avion pe perioada festivalului Untold au fost făcute încă de pe 11 noiembrie 2018, ziua în care au fost anunţate datele ediţiei din 2019. Este vorba despre o rezervare de patru persoane, pe ruta Bucureşti-Cluj-Napoca şi retur, cu Tarom, în valoare de 452 euro-113 euro de persoană (taxe şi bagaje incluse).

Primul bilet de avion cu destinaţia Cluj-Napoca în perioada desfăşurării festivalului Electric Castle a fost cumpărat pe 21 noiembrie, ziua în care au fost anunţaţi primii artişti care urmau să concerteze pe scena festivalului. Preţul biletului pe ruta Bucureşti-Cluj-Napoca şi retur a fost de 123 euro, pentru un zbor cu Tarom.

Cerere mai mare şi bilete de avion mai scumpe în perioada festivalului Untold

Turiştii care şi-au dorit să participe la festivalurile din vestul ţării au plătit între 80 şi 401 de euro pentru biletul de avion. Dacă pentru biletele de avion cu date de călătorie în perioada festivalului Electric Castle preţul mediu a fost de 158 euro, în timpul festivalului Untold preţurile au fost cu până la 20% mai mari.

În medie, un bilet dus-întors pe ruta Bucureşti–Cluj-Napoca în perioada festivalului Untold a costat circa 194 de euro.

Peste 50% dintre rezervările de bilete de avion pentru festival se fac last minute

Dacă pentru o vacanţă termenul mediu pentru rezervarea biletelor de avion este de aproximativ şase săptămâni, în cazul festivalurilor, turiştii şi-au rezervat în proporţie covârşitoare biletele de avion cu aproximativ două săptămâni înainte de eveniment.

Conform analizei realizate de Vola.ro, aproximativ 5% dintre rezervările atât pentru Electric Castle, cât şi pentru Untold au fost făcute încă din 2018, 10% au făcute în primele luni din anul 2019 şi aproximativ 30% au fost făcute în lunile mai-iunie 2019.

Dintre călătoriile în perioada festivalului Electric Castle, 53% au fost rezervate în luna iulie, iar pentru cele din perioada festivalului Untold, 60% au fost rezervate în luna iulie, 2019, cu doar câteva săptămâni înainte de startul evenimentelor.

Cel mai scump bilet de avion vândut pentru perioada festivalului Untold a costat 401 euro (preţ pentru o persoană) şi s-a înregistrat pe ruta Bucureşti - Cluj Napoca şi retur, cu Tarom. Biletul a fost cumpărat pe 31 iulie. Cel mai scump bilet de avion spre Cluj-Napoca, vândut pentru perioada Electric Castle, a costat 340 de euro (ruta Bucureşti - Cluj-Napoca, cu Tarom) şi a fost cumpărat pe 10 iulie.

94% dintre rezervări au fost achitate cu cardul

Cele mai multe rezervări au fost făcute pentru călătorii individuale. 73% dintre rezervările din perioada festivalurilor au fost făcute pentru o persoană, 20% pentru bilete de cuplu şi doar 7% pentru grupuri.

Conform datelor Institutului de Statistică, Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca este al doilea din ţară după numărul de pasageri, primul fiind aeroportul „Henri Coandă” Otopeni. Peste 30 de zboruri zilnice aterizează la Cluj-Napoca şi alte aproximativ 35 de zboruri zilnice decolează de la Cluj-Napoca, dintre care aproximativ 5 curse zilnice spre Bucureşti, dar şi spre oraşe din afara ţării precum Munchen, Frankfurt, Istanbul sau Varşovia.

Topul zilelor: între 15 şi 20% dintre festivalieri au sosit la Cluj-Napoca în ultima zi de festival

18% dintre festivalierii care au călătorit cu avionul la Electric Castle au sosit la Cluj-Napoca pe 16 iulie, chiar în prima zi de festival, în timp ce 17% dintre ei au aterizat pe 19 iulie, zi in care cap de afiş au fost cei de la Florence & The Machine. 15% dintre călători au ajuns la Cluj-Napoca în ultima zi de Electric Castle, pentru a-i vedea pe cei de la Thirty Seconds to Mars.

20% dintre festivalierii care au călătorit cu avionul spre Untold au sosit la Cluj-Napoca pe 2 august, zi în care headliner-ul festivalului a fost Armin Van Buuren. În ultima zi de festival, când pe scenă a urcat Robbie Williams, au ajuns la Cluj-Napoca 18% dintre călători, în timp ce pe 31 iulie, în prima zi de festival, au aterizat 17% dintre festivalieri.

Cea mai solicitată rută: Bucureşti – Cluj-Napoca

Majoritatea biletelor dus-întors în perioada festivalurilor au fost pe ruta Bucureşti - Cluj-Napoca, dar printre oraşele de plecare s-au numarat şi Constanţa, Nisa, Varşovia, Veneţia, Bruxelles, Milano sau Londra.

