Cetăţeni pentru un euro: Cine sunt cumpărătorii caselor părăsite din Italia şi care sunt poveştile lor

Clienţii, adevăraţi pionieri în decizia lor şi supranumiţi localnici „cetăţeni pentru un euro”, îşi spun poveştile. Unii au cumpărat proprietăţi fără a reuşi să le vadă în prealabil, alţii au fost grăbiţi în a le renova şi locui, în timp ce o parte dintre ei au fost mai chibzuiţi şi au cântărit bine dacă să cumpere sau nu.

Cuplul din Franţa

Un cuplu tânăr cu doi copii mici (amândoi având în jur de 30 de ani) dintr-o regiune rurală din apropiere de oraşul Nantes, Franţa, se află printre primii care au răspuns solicitării venite din partea administraţiei oraşului Mussomeli, situat în inima Siciliei. Căsuţa de 50 de metri pătraţi va deveni casa lor de vacanţă. Renovarea ,„una minimală” în ochii lor, finalizată aproape, au făcut-o singuri în mare parte, fiind profesionişti în domeniu.

„Am decis să investim într-o a doua casă atraşi fiind de preţurile extrem de bune din Mussomeli, o nimica toată în comparaţie cu preţurile piperate de pe piaţa imobiliară din Franţa”, au spus ei care deşi obişnuiţi cu o viaţă liniştită la ţară, astfel că nu fac o mare schimbare în stilul de viaţă, sunt încântaţi de „locaţia grozavă”.

„Oraşul se află la mică distanţă de destinaţii atractive ale Siciliei, nefiind izolat, spre deosebire de alte sate. Avem aici de toate, magazine, supermarketuri. Putem duce aici un stil de viaţă modern. E minunat”.

N-au avut parte de surprize birocratice neplăcute, fiind ajutaţi de agenţia imobiliară cu toate formalităţile. Iar casa arăta mai bine decât s-au aşteptat.

Un om de afaceri din Belgia

Alţii, interesaţi iniţiali de oferta la un euro, au ales să cumpere case ceva mai scumpe, care necesitau mai puţine renovări.

Venit la Mussomeli pentru a vedea locuinţele de un euro un om de afaceri belgian s-a decis în final asupra unei case „superioare” la un preţ mai mare, care e aproape gata de locuit.

„Ne-au fost arătate circa 25 de clădiri vechi, unele necesitând reparaţii extinse, astfel că până la urmă am ales o locuinţă de trei camere decentă pentru care am plătit 10.000 de euro, preferând să investim o sumă mai mare în renovări”, a spus acesta, care a explicat că s-a gândit că pe termen lung o proprietate „care nu stă să cadă” va rezista mai mult şi va arăta după renovări „ca nouă”.

„Peste douăzeci de ani, cei cinci copii ai mei vor avea o casă încă în formă perfectă. Dacă mi se întâmplă ceva, vor avea un loc în care să trăiască iar între timp vor putea veni aici cu prietenii”.

Plănuind să folosească casa pentru vacanţe, omul de afaceri belgian a descoperit că locul este cu adevărat frumos, astfel că se gândeşte că ar putea trăi aici la bătrâneţe.

Un alt factor al deciziei sale de a cumpăra casă în Mussomeli a fost şi distanţa mică faţă de locuinţa sa din Belgia.

„Sicilia e la un pas. După doar două ore de zbor evadăm din Belgia şi ne găsim pe aeroportul din Catania. Este cu siguranţă un mare plus dacă vii dintr-o ţară europeană ca să petreci aici un week-end”, mai ales că, continuă acesta, „este o cu totul altă lume” faţă de nebunia din Bruxelles.

„Belgienii nu se relaxează niciodată. Pe când viaţa aici e mai simplă, oraşul e plăcut, iar peisajul e fermecător. Absolut perfect pentru reîncărcarea bateriilor şi detoxifiere. Acest colţ al Siciliei e sălbatic, neatins, verde, neaglomerat”.

Vânzarea a decurs şi în cazul lui destul de uşor, în ciuda reputaţiei de birocraţie excesivă a Italiei.

„De fapt, am fost destul de surprins să constat că cumpărarea şi renovarea unei case sunt mult mai facile în Sicilia decât în Belgia”, a spus omul de afaceri.

Un consultat financiar din Chicago

Pentru alţii motivaţia de a cumpăra o casă în aceste locuri nu s-a datorat preţului modic, ci reconectării cu rădăcinile.

O consultantă în domeniul financiar din Chicago s-a aflat printre cei 16 clienţi care au reuşit să obţină o casă veche în Sambuca, oraş faimos pentru curţile în stil arab, situat de asemenea în Sicilia.

Femeia are sânge sicilian în vene, familia sa având rădăcini în Sambuca.

După ce CNN a anunţat în ianuarie iniţiativa autorităţilor locale de scoate la vânzare case abandonate pentru a repopula zona, primăria comunei a primit mii de cereri de la cumpărători din întreaga lume.

Pus în faţa acestei abundenţe de doritori, primarul a scos casele la licitaţie, astfel că unele proprietăţi au ajuns să coste şi 25.000 de euro.

Americanca cu origini siciliene a licitat pentru două case fără ca măcar să viziteze oraşul în prealabil.

„Străbunicul mei a emigrat în Statele Unite cu multă vreme în urmă. Mi-am dorit mereu să vizitez Sicilia, dar n-am ajuns niciodată în oraşul meu natal. Imi propun să vin aici de 10 ani fără a avea această şansă până acum”, a spus femeia care a fost uimită să descopere că încă are rude în Sambuca.

„Am rude care încă locuiesc în apropierea noii mele case, la câteva străzi distanţă, însă nu i-am cunoscut. O voi face la următoarea vizită”.

Americanca a reuşit să obţină o casă la 5555 de euro, pe o stradă cu numărul 5. A licitat suma formată din numere de 5, întrucât e numărul său norocos. A rezolvat toate procedurile birocratice, dar a vizitat casa abia după o lună de la cumpărare, pentru că şi-a rupt piciorul şi nu s-a putut deplasa.

Casa în stil vechi cu 3 dormitoare şi două intrări, fără apă şi electricitate, s-a dovedit o surpriză plăcută, arătând mai bine în realitate decât în poze: „este ca o pânză neagră pe care pot conura toate acele lucruri italiene pline de farmec care dau nota unui cămin intim”. Totodată, casa este un afoarte veche, cu o istorie atrăgătoare.

„La parter erau odată grajdurile. În secolul al xviii-lea şi al xix-lea caii erau ţinuţi la parter, familia locuind la etaj. Corzile sunt încă acolo”, a spus ea care spune cât de uşor a fost procesul de cumpărare. A completat documentele online şi a găsit arhitecţi pe Instagram înainte să apuce să pună piciorul în Sambuca. Femeia în vârstă de 40 de ani va locui aici câteva luni pe an, scopul ei fiind să obţină cetăţenie italiană şi să se retragă aici la bătrâneţe. Oamenii din Sambuca sunt „calzi, plăcuţi şi amabili”, spune ea.

Un newyorkez

Însă pentru un new yorkez care a licitat penru o casă din comuna Zungoli, regiunea Campania, din apropiere de Napoli, lucrurile n-au mers ca pe roate, mai ales că s-a creditat cu puţine şanse de a obţine o casă, ca apoi să se trezească proaspăt proprietar al unei case în Italia.

Casa are însă nevoie de reparaţii majore şi poate deveni locuibilă în trei ani. În plus, nici partea birocratică nu s-a dovedit un proces lin – fiind şi motivul pentru care nu s-a putut apuca încă de renovări.

„Încă aşteptăm să primim contractul de vânzare-cumpărare”, a spus acesta, care plănuieşte să-şi petreacă verile sau vacanţele aici pentru a se relaxa departe de SUA.

Un om de afaceri originar din Pakistan

Un alt cumpărător este un om de afaceri originar din Pakistan care locuieşte în UK. Acesta chiar se gândeşte să se mute aici. El a cumpărat unele din casele mai scumpe.

„Televiziunile au prezentat această iniţiativă extrem de atarctivă, astfel că am vrut să văd cu ochii mei. N-am fost niciodată în Sicilia sau în Italia, aşadar nu ştiam la ce să mă aştept. Văzând însă starea proastă a peste 10 proprietăţi la un euro, am decis să investesc mai mult şi am cumpărat o casă la 4200 de euro care necesita reparaţii minore”.

Omul de afaceri pakistanez a spus că documentele au durat luni întregi, dar că agenţia imobiliară l-a ajutat la fiecare pas.

„E mai dificil când vii din altă ţară sau regiune”, spune el care a apreciat că personalul de la agenţie i-a oferit încredere pe parcusrul procesului de vânzare.

El a cumpărat o casă cu trei etaje în centrul istoric cu vedere spectaculoasă la peisajul deluros al oraşului Mussomeli, ca şi la fortăreaţa supranumită Castelul din Cer. Încântat de vremea locală şi de linişte oraşului l-a vizitat însă de mai multe ori pentru a se decide să cumpere.

„Am vrut să văd cu ochii mei, aşa că m-am dus să cunosc localnicii, vecinii cu care m-am întreţinut şi care mi-au deveni prieteni. Am vizitat şcoala locală şi m-am plimbat îndelung pe timpul nopţii ca să maă asigur că e un oraş sigur.

Nu am văzut nicio mafie, auzi tot felul de lucruri îngrozitoare, penru că oamenii cred că Sicilia înseamnă e se întâmplă în filmul Naşul. Daram colindat străzile noaptea şi n-am întâlnit nici un pericol, era doar linişte şi pace”.