Ce destinaţie de vacanţă ţi se potriveşte în funcţie de zodie

Berbec – Insula Lanzarote

Băgăm mâna în foc: sufletul ca o porneşte de zor prin peisajul din Lanzarote îi berbec

Un lucru să fie clar: pentru berbeci, concediu nu este sinonim cu relaxare. Sau cel puţin nu cu tipul de relaxare la care în mod firesc ne gândim când în urechi ne răsună cuvântul şi care se traduce prin dormit până la 12, târât trupul amorţit până la sala de mese şi lenevit apoi până se lasă seara. Nu, domn’le, dac-am plecat de-acas’ n-am plecat ca să facem ce putem face şi în sufragerie.

Halucinant de energici şi de activi (nu tocmai partenerii de vis pentru melancolicii peşti, de pilă), cu sângele clocotindu-le în vene mai ceva ca laptele care dă în foc, berbecii au nevoie de doză triplă de adrenalină ca să simtă că au plecat în concediu. Că altfel… n-au făcut nicio scofală. În Insula Lanzarote vei avea la ocazii de-a mai arunca nişte apă rece peste chefu-ţi nebun de mişcare… câte fire de păr pe un scalp de reclamă Pantene.

Te aşteaptă acolo un pământ de foc şi o natură care te îmbie la drumeţii, alergări şi te încarcă de viaţă. Află tot ce are Lazarote pentru tine din ghidul nostru complet.

Taur – Las Vegas

Sperăm că restaurantul Picasso din Hotelul Bellagio va reuşi să satisfacă extravaganţele unui taur

În compania acestei zodii, cei mai strânşi la pungă s-ar putea simţi oarecum asemenea unei măduve proaspăt lovită cu bestialitate de către o rangă de fier în care au fost anterior bătute invers câteva cuie. De ce spunem asta? Pentru că taurii nu se dau niciun pas în lături de la extravaganţele cu iz de lux.

Mâncăruri fine, chelneri îmbrăcaţi la un costum impecabil călcat şi cu butoni la manşetă, un mic spa de după-amiază şi cea mai mare cameră din hotel sunt câteva detalii ce fac un taur să se simtă în vacanţă. Nu ne vine nimic mai potrivit în minte pentru reprezentanţii acestei zodii decât legendarul Las Vegas.

Dar, hei, nu fugi deja cu gândul la dezmăţuri îmbrăcate în cărţi de joc! Oraşul poate mult mai mult decât acest veşnic clişeu. Dacă e să vorbim de lux, serviri ca la carte şi specialităţi culinare, nu ne plângem. Las Vegas este locul de cheltuit ceva dolari de dragul opulenţei. Dar asta nu înseamnă că nu rămâne şi loc de cultură; vei da aici peste muzee precum Neon (care spune povestea acestui oraş exploziv care se trage din deşert), Galeria de Arte Bellagio sau Erotic Heritage Museum (ce credem că nu are nevoie de explicaţii descriptive).

Gemeni – Bangkok

De o înălţime de 47 de etaje deasupra Bangkok-ului, nu-ţi rămâne decât să-ţi uzi gâtul, să admiri luminile şi să trăncăneşti până s-o crăpa de ziuă

Înfundatul picioarelor în nisip până ce soarele se plictiseşte să te ardă, se dă bătut şi se duce la culcare nu este tocmai stilul tău de vacanţă. Preferi oricând să colecţionezi experienţe şi amintiri în schimbul straturilor de bronz şi să cunoşti oameni. SĂ CUNOŞTI OAMENI, am spus!

Indiferent dacă le vorbeşti sau nu limba, indiferent dacă îi ştii de o săptămână sau de un minut, tu eşti gata oricând să dai de la tine un shot de dragul noilor prietenii. Destinaţiile mai degrabă urbane şi viaţa mai degrabă de noapte ţi se potrivesc ca o pereche de mănuşi (turnate, pe deasupra).

Aşadar, pentru că oraşele aglomerate care freamătă de viaţă şi de emoţii colorate sunt cele care îţi suscită simţurile şi pentru că interesul tău pentru cultura urbană nu e de lăsat la o parte, globul de cristal spune că Bangkok ar trebui să poarte eticheta viitoarei tale călătorii.

Ştim că odată ajuns, îţi vei simţi gâtul cum se usucă brusc de setea unei petreceri ce-şi găseşte obştescul sfârşit abia spre dimineaţă. Dar când vei căuta să alegi locul de acţiune, te vei simţi ca şi cum te afli în faţa unui şifonier în care s-au îndesat haine cu nemiluta, iar tu, neştiutor, tocmai ai deschis uşa. Într-un cuvânt, copleşit. Arată-te înţelept şi verifică înainte acest top al celor mai bune 10 baruri din Bangkok.

Rac – Cuba

La un pahar de vorbă pe străzile cubaneze… cam aşa-i şade bine racului

Racii vor fi întotdeauna fericiţi într-o ambianţă de familie, prieteni, confort şi tot ce mai aduce a cămin familiar. Aşa că, în cazul în care nu călătoreşti cu cu rubedeniile, vei căuta întotdeauna să te amesteci printre localnici, să iei alături de ei o cină tradiţională, să iei aminte la obiceiurile şi la tradiţiile lor şi să le înţelegi valorile. Şi fiind un semn de apă, ai face bine să nu stai departe de o mare dacă vrei într-adevăr să simţi că ai pornit-o în vacanţă.

Aaa, racii sunt destul de atenţi cu finanţele. Nu se vor năpusti la prima cameră de hotel scump care le taie calea, ci vor prefera mai degrabă o pensiune sau o cameră în casa unui localnic. Şi ştii unde-ţi vei vedea întrunite toate condiţiile mai sus numite? Cuba!

Dacă-i prima ta călătorie în ţara romului şi a salsei, negreşit ar trebui să iei calea Havanei, dar păcat ar fi să treci un ocean şi să nu mergi mai departe de graniţele capitalei.

Leu – Dubai, Emiratele Arabe Unite

Burj Al-Arab sau singurul hotel de 7 stele din Universul cunoscut

Apăi când vorbim despre semnul regal al zodiacului, nu vorbim aşa… de florile mărului, căci albastră este şi va fi mereu culoarea sângelui de leu. Aşadar, dacă vrem ca leul să se simtă bine, trebuie să luăm aminte la opulenţă şi strălucire înainte de orice altceva. Destinaţiile luxoase ce gem sub căldura soarelor şi sub greutatea magazinelor scumpe sunt locurile ce îl vor face pe leu să posteze o imagine cu hashtangul #vacanţă.

Iar cu personalitatea-i puternică, încrederea de sine şi nevoia naturală de chefuit nu îi va fi greu să-şi facă prieteni în niciun colţ de lume. Dacă ne permiteţi o mică recomandare vom spune Dubai. Fără putinţă de tagadă, acest oraş al superlativelor, cu cele mai înalte clădiri, cu cel mai mare mall, cea mai mare insulă creată vreodată de mână de om şi alte cele mai… te va unge pe suflet.

Nu te întoarce acasă fără să fi făcut un Safari în Deşert, fără să fi ajuns în vârful prea-înaltului Burj Khalifa, fără să fi luat măcar o cină la bordul unei croaziere sau fără să-i fi tras un selfie în faţa fântânelor. Ei, chiar dacă usturimea buzunarului nu-ţi permite să o faci decât pe cea din urmă… e bine şi-aşa.

Fecioară – Marrakesh, Maroc

După ce-ai încheiat cu stimularea intelectuală, relaxează-te ca tot omul într-un hamman marocan

Să spunem că fecioarele nu sunt tocmai cei mai înfocaţi fani ai neprevăzutului, iar duhul spontaneităţii nu le dă prea adesea târcoale; o plănuire meticuloasă şi o analiză atentă a lucrurilor care se iţesc pe drum este genul de mindset care suscită interesul unei fecioare.

Oricum, partea mai puţin bogată a paharului este că au tendinţa să o cam ia puţin razna atunci când lucrurile nu se desfăşoară în totalitate conform planului. Dacă vezi pe cineva cum zgâieşte ochii vreo 30 de minute bune în faţa unei cine ştie ce bucăţi de piatră din paleolitic în vreme ce tu te întrebi ce naiba găseşte atât de fascinant, prea probabil să fie o fecioară.

Se dau în vânt după tot soiul de detalii culturale şi au nevoie de stimulare intelectuală ca să se simtă cu-adevărat călători. Acum că ştii toate astea, rezervă degrabă bilete către Marrakesh din Maroc, iar odată ajuns acolo, înainte de a face orice altceva în afară de a merge la toaletă, dă fuga la muzeul oraşului. Toate obiectele de artă create de-a lungul istoriei de către marocani expuse acolo, ar trebui să-ţi dea ceva de lucru cel puţin o după-amiază întreagă.

Balanţă – Helsinki, Finlanda

Festivalul Flow din Helsinki este despre muzică nouă şi mai puţin nouă, artă, bucătărie şi oameni. O sumedenie de oameni!

O plăcere să călătoreşti la braţ cu o balanţă, amanta nestrămutată a iubirii, armoniei şi a voii bune. Asemenea exemple umane de cumpătare nu cad prea adesea în patima exceselor, ci se bucură mai degrabă, în egală măsură, de tot ce are o destinaţie mai bun de oferit – niscaiva cultură de dimineaţa, un dumicat de lins degete pe la prânz, ceva socializare cu cei de prin partea locului când se lasă seara şi puţin shopping pe picior de plecare. Aşa. Să nu supărăm pe nimeni.

Balanţa va trage întotdeauna către destinaţiile ce le îmbină pe toate: modernitatea, tradiţiile şi natura şi va călători mereu însoţită. Sau cel puţin va trage ceva sfori pentru a avea mereu companie. Asta pentru că iubeşte prea mult oamenii. Şi nu multe sunt locurile cu oameni atât de amabili, atât de vorbitori de engleză şi atât de gata să-ţi iasă în întâmpinare de vei avea nevoie de ceva (inclusiv companie) precum Helsinki.

Iar când spunem că în capitala Finlandei le găseşti pe toate, astea nu-s vorbe de clacă; natura urbană alcătuită din ţărmuri de mare, arhipelag, păduri şi parcuri, arhitectura numai bună de digerat între mese, buticurile cu vitrine îmbietoare şi branduri şi mai şi plus evenimentele orăşeneşti care se petrec aici cam tot timpul anului… prea puţin probabil să-ţi arăţi vreo nemulţumire.

Scorpion – Bali, Indonezia

Promitem că majoritatea cunoscuţilor tăi nu au ajuns încă la Templul Ulun Danu din Bali

Dacă toţi călătorii merg pe drumul cuminte marcat de la început la sfârşit cu săgeţi albe, scorpionul va lua tot timpul calea opusă. Oricare ar fi ea. Iar dacă îi dai scorpionului un ghid de călătorii pe care scrie cu majuscule „10 lucruri pe care nu trebuie să le rateze niciun călător în cutare destinaţie”, se va uita ironic la tine, va deschide ghidul şi va memora locurile unde NU va merge niciodată.

Dar asta nu-i nici înfumurare, nici necumpătare. Pur şi simplu scorpionii sunt făcuţi să rupă rândurile şi să descopere lucruri de care nimeni nu a mai auzit înainte. Aaa, şi le place să călătorească în cuplu. Doamne, ce le mai place să călătorească în cuplu. Dar e perfect explicabil – orice descoperire este mai dulce când o împarţi cu cealaltă jumătate de plăcinţică a unei relaţii.

Te vei simţi ca uns cu mir pe suflet când îţi vei scoate partenerul de viaţă la unul din restaurantele ultra-romantice din Bali sau când vă veţi jura dragostea eternă şi lumea întreagă va părea cu nimic mai mare decât miezul unei alune de pădure, pe una din neprihănitele plaje. Iar insulele aproape neatinse din apropierea oraşului, cele cu plaje de nisip alb şi ape de-un albastru vibrant, ar trebui să fie suficiente pentru a-ţi satisface nevoia mistuitoare de ceva-ce-n-a-mai-văzut-nimeni.

Plus că întregul loc este un rai pentru gurmanzi, o binecuvântare pentru practicanţii de yoga şi un colţ de absolut pentru amanţii sporturilor extreme.

Săgetător – Myanmar

Templele din Bagan, Myanmar, la care să tot stai să numeri dacă nu prea ai ce face cu anii

Nu vrem să ţesem intrigi, dar săgetătorilor şi scorpionilor le şade cam bine călătorind alăturea prin lume. Asta pentru că nu mulţi sunt capabili să facă faţă revărsărilor de energie nestăvilită ale săgetătorilor, iar dacă eşti mai degrabă iubitor de bătut perne şi sigurul sport care îţi place este întorsul de pe o parte pe alta în pat, gândeşte-te de două ori înainte să o porneşti la drum alături de săgetător. O să te nimicească cu hiperenergia sa.

Pentru săgetător nici nu contează cine ştie ce destinaţia atâta timp cât are ce vizita, are munţi în susul cărora să o pornească în drumeţii şi oameni pe care să-i cunoască şi cu care să se încingă la vorbă. Iar dacă înainte de a se duce la culcare, îi aşezi şi o şa de cal între picioare cu tot cu bietul dobitoc să-i tragă o echitaţie înainte de-ncheierea zilei, îl vei găsi fericit nevoie mare.

Tocmai de aceea credem de cuviinţă că Myanmar îţi va da destule motive să arzi ceva calorii bune, explorând faimoasele pagode şi temple buddhiste de secol 9 din Bagan (la pas sau pe bicicletă), vreo 2200 la număr, făcând un jogging de înviorare pe una din plajele scăldate în zorii dimineţii şi încheind ziua cu o drumeţie către cel mai înalt vârd Hkakabo Razi (5881m). Unde mai pui că mâncarea este delicioasă, oamenii sunt prietenoşi ce n-ai văzut şi preţurile sunt floare la ureche?!

Capricorn – Tokyo, Japonia

Fă o pauză de la efortul mental de a înţelege Japonia în Grădina Palatului Imperial din Tokyo

Iată un organizator înnăscut. Un om orientat fără tăgadă spre scopuri bine definite pe care şi le-a propus înainte de a o porni la sănătoasa. Pe tine nu te deranjează să baţi aceleaşi destinaţii tradiţionale (mai ales că arareori luarea de riscuri îţi face cu ochiul), dar când ajungi la locul faptei tu vrei să storci tot ce se poate din respectivul meleag.

Şi când spunem tot, we mean it: istoria completă de la A la Z, viaţa culturală în toate cotloanele ei, au oamenii ăştia constituţie sau n-au, care le sunt obiceiurile de când se scoală şi pân’ se culcă, ce e de văzut la natura locului, ce mănâncă, ce beau, ce fumează (nu-i problemă la capitolul ăsta pentru că nu eşti fanul exceselor, aşa că tot ce consumi o faci de dragul cunoaşterii).

Preferi să călătoreşti cu prietenii apropiaţi sau cu familia şi nu te puţine ori dai din coate pentru a-ţi face loc când vine vorba de planificare. Aşadar, ţie trebuie să ţi se dea de lucru, nu glumă. Şi considerăm că o destinaţie cu totul şi cu totul diferită faţă de ce ai acasă, prea probabil să te coafeze. Un pământ ce poartă greutatea atâtor contraste dintre tradiţie şi tehnologie o să-ţi dea ocupaţie: Japonia.

Fă tot ce poţi să strecori în program o vizită la muzeul de animaţie Studio Ghibli, un fel de Disney japonez dedicat oricui are senzaţia că un copil nărăvaş îi zace sub piele şi se mai trezeşte din când în când la viaţă să încurce iţele în lumea adulţilor. Timpul, cel care pe toate le şterge, va trebui să se spetească muncind să te facă să uiţi o vizită la Palatul Imperial din Tokyo – reşedinţa împăraţilor şi o enormitate de muzeu care prezintă arta şi cultura japoneză.

Vărsător – Oslo, Norvegia

Probabil numai celebrele fiorduri scandinave ar mai putea astâmpăra setea de aventură a vărsătorului

Dacă te-ai născut undeva în intervalul dintre 20 ianuarie şi 18 februarie, atunci trebuie că nu prea trece zi fără să ajungi la resemnata concluzie cum că viaţa pe pământul ăsta nu-i deloc treabă uşoară. Lucrurile par că niciodată nu merg ca unse şi tu trebuie să te speteşti şi să te dai de ceasul morţii o lună pentru o jumătate de oră de împlinire şi nirvana. E de-nţeles.

Ai şi tu o fire excentrică peste care nu prea poţi să pui perdea, iar când vine vorba să călătoreşti, lucrurile nu curg chiar aşa lin precum o bobiţă de rouă pe suprafaţa unei frunze de primăvară. Tinzi să te îndrepţi mai mult spre destinaţiile alternative care să-ţi zgândăre intelectul şi creativitatea şi ştim prea bine că nu prea-ţi stă în fire să-ţi laşi soarta pe mâna unui oarecare ghid turistic pentru că, dacă s-a scris deja despre un anume loc înseamnă că e deja mainstream.

Adori să te înconjori de oameni, te pricepi de minune să-ţi faci prieteni printre localnici, iar integratul în grupuri este un fel de a doua ta natură. Până acum, totul pare o nebuloasă şi noi am fi într-o totală ceaţă dacă ar trebui să-ţi recomandăm o destinaţie. Noroc că ştim ce te dă pe spate: conştiinţa socială.

Dacă poţi să faci ceva pentru ca lumea asta să fie un loc mai bun, o faci fără să clipeşti: hoteluri şi mijloace de transport eco-friendly şi eco-turismul în general te ung pe suflet, iar Norvegia este un model internaţional la capitolul protejarea mediului. Când vei vedea cum şi-au organizat tot turismul în favoarea conservării, vei rămâne consternat de admiraţie (mai ales fiordurile din vecinătatea capitalei Oslo).

Peşti – Tenerife

Parcă merge închinat un Mojito la umbra unui palmier de Tenerife

Peştii sunt întotdeauna nişte boemi, din vârful creştetului până la ultima unghie netăiată de la picior, la ei acasă, la ei în cameră sau acolo unde se duc în vacanţă. Liniştiţi şi tăcuţi ca o pictură de Rembrandt, dar meditativi mai ceva decât Gânditorul lui Brâncuşi.

Da, ştim că vă plac după-amiezele tolănite pe cine ştie ce plajă paradiziacă, cu valurile ce par că închină ode iubirii fără de păcat, în compania unui cocktail cu umbreluţă şi a unei cărţi de Coelho. Şi ştim că un zâmbet ce-aduce a beatitudine şi-a croit deja loc în colţul gurii. Cu plajele-i la care ar pofti până şi un om de gheaţă, cu natura cochetă şi gastronimia ce te face să vezi viaţa drept o salbă de diamante, Tenerife este o idee mai mult decât fericită în cazul peştilor; plus că-i şi ieftină.

De prisos să mai spunem că se pretează a fi vizitată tot timpul anului, dar dacă nu zăboveşti prea mult şi pleci acuşica, în februarie – martie, vei avea norocul să iei parte la ceea ce am putea numi fratele mai mic al carnavalului Rio de Janeiro: Festivalul Santa Cruz de Tenerife.

Sursă: momondo.ro