A lăsat Cuba pentru România. Povestea unei tinere ghid turistic, optimistă în ciuda pandemiei

Se numeşte Yulicary Sarracent şi este ghid turistic la o agenţie de turism din România, specializată în vacanţe exotice personalizate. De altfel, chiar turismul şi dragostea pentru călătorii au adus-o la noi. Timp de şase ani, a fost ghid în Cuba, apoi s-a angajat în misiunea de a-i însoţi pe turiştii români în ţara ei. N-a fost însă atunci prima oară când a luat contact cu lumea noastră. În adolescenţă, a învăţat într-un liceu de la noi şi a călătorit prin toată ţara, ca dansatoare.

„A fost dragoste la prima aterizare‟

Pe când avea doar 15 ani, Yulicary a ajuns pentru prima oră la noi. Tatăl ei, care primise o misiune diplomatică la noi, venise însoţit de familie. „Mereu spun că România a fost pentru mine dragoste la prima aterizare. Am amintiri legate de trupa Morandi pentru care am dansat împreună cu sora mea. Cu Morandi am cunoscut mult mai bine ţara şi am fost primite foarte frumos în fiecare oraş vizitat‟, povesteşte ea.

Citeşte aici povestea tinerei care iubeşte România şi află ce a făcut în timpul pandemiei.