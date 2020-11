Workaholism: calea greşită de a te simţi împlinit

Calitatea vieţii noastre depinde de modul în care îmbinăm viaţa profesională cu cea personală şi relaţia cu noi înşine. Preferabil, să existe o distribuire egală a timpului, interesului şi energiei în toate cele trei sectoare. Desigur, echilibrul permanent este imposibil, dar ajustările, atunci când apar dezechilibre, sunt posibile. Ce te împiedică să le faci?

Termenul de workaholism a apărut în 1971, când psihologul Wayne Oates l-a şi descris drept „constrângerea sau nevoia incontrolabilă de a munci neîncetat”. Cercetările care au urmat au tot încercat să schimbe definiţia, sau modul de a măsura workaholismul, fiind considerat o dependenţă de muncă, o patologie, un sindrom alimentat de un apetit crescut pentru muncă şi implicare în muncă fără a resimţi şi o plăcere pe măsură. Alţii îl numesc ca fiind boala organizaţiilor din ziua de azi.

Dar nu trebuie să mergem atât de departe cu exemplele, şi noi ştim ce înseamnă burnout deja. Şi ce efecte are. Este suficient să ne gândim la workaholism ca domeniu în care ne investim toate resursele, lăsând prea puţin sau niciun loc relaţiei cu noi înşine şi persoanele semnificative din viaţa noastră.

Dependenţa de muncă este o evadare, o distanţă pe care o menţinem faţă de emoţiile dificile cu care ne confruntăm, faţă de un sentiment al lipsei de valoare care, în absenţa muncii ar deveni mai copleşitor, faţă de relaţiile din jur în care fie există probleme pe care nu ştim sau simţim că nu avem abilitatea de a le rezolva, sau pe care nu ştim cum să le gestionăm. Munca în mod compulsiv menţine distanţa faţă de noi, în primul rând.

O mică analiză a vieţii noastre personale ne poate ghida în descoperirea acelor bariere „ascunse” care ne împing în zona profesională ca fiind „ceea ce ne dorim”.

Există însă şi mulţi dintre noi dornici de perfecţionare într-un anumit domeniu, dornici de a acumula mai multe cunoştinţe, ba chiar de a testa domenii diferite, uneori în paralel, dornici de afirmare profesională. Din nou, nimic rău în a fi pasionat de munca ta, ba chiar este recomandat să îţi facă plăcere. Dar unde tragem linie?

De multe ori, munca şi performanţa sunt lucrurile pentru care, încă de mici, am primit atenţie, apreciere, recunoaştere. Sunt instrumente care ne-au ajutat să obţinem satisfacerea unor nevoi, prin urmare am învăţat bine, am avut note mari, am făcut performanţă. La maturitate, rămânem în acelaşi scenariu pentru că avem încredere în el. Este testat şi ştim că funcţionează. Aşa obţinem ce avem nevoie deşi, nevoia noastră reală nu are legătură cu munca neapărat.