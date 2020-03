Video viral cu o mamă din Israel revoltată: „Dacă nu ne ucide coronavirusul, ne va ucide învăţământul la domiciliu“

Ambasada statului Israel a publicat pe pagina de Facebook un videoclip în care o mamă îşi spune oful privind faptul că cei patru copii ai săi au cursuri online, după închiderea şcolilor din cauza noului coronavirus.

Aceasta se plânge că îi este greu să gestioneze situaţia ţinând cont de faptul că nu se descurcă la muzică şi matematică şi îi este foarte dificil să îşi ajute copiii.

„Ascultaţi, nu merge. Învăţământul ăsta la domiciliu… Serios, e imposibil, e o nebunie! Dimineaţă – de abia a doua zi – milioane de mesaje pe Whatsapp. Am patru copii. Imaginaţi-vă câte mesaje, câţi profesori pentru fiecare, câte materii pentru fiecare. Am doar două computer în casă. Toată ziua se ceartă pe ele. Unul din profesorii fiicei mele visează dacă crede că se va trezi la 8 să-l vadă pe video. La 8 abia de abia se ridică din pat. Profesoara de muzică i-a trimis dimineaţă o partitură. Ce să fac eu cu asta? Ce, am cumva vreo formaţie acasă? Nu ştiu să citesc partituri! Gata, profesori dragi, mai uşor cu pretenţiile! Clachez! (…) Trec de la un copil la altul – ştiinţe, matematică – las-o baltă! De unde să ştiu eu toate astea? De unde să ştiu eu cum să lucrez cu o fracţie supraunitară? Ne-aţi terminat! Şi e doar a doua zi. Dacă nu ne ucide coronavirusul, o va face învăţământul la domiciliu“, a spus în înregistrarea video femeia.

„Iată un video cu o mamă din Israel care vorbeşte despre timpul petrecut acasă cu copiii. Dragi părinţi, vă înţelegem! Toată ziua alături de cei mici nu e uşor, ştim. Dar e necesar! #StauAcasă“, se arată în descrierea postării Amabasadei Israelului în România.