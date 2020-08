VIDEO Mireasa libaneză care a scăpat de explozia din Beirut. Cum a surprins-o deflagraţia: Credeam că o să mor

Tânăra de 29 de ani a povestit pentru presa internaţională ce a simţit în acele momente. Ea şi soţul ei s-au întors acolo unde au fost prinşi de explozie, în faţa hotelului unde urmau să petreacă noaptea nunţii, hotel care e acum o ruină.

„M-am pregătit pentru marea zi timp de două săptămâni. Eram fericită ca orice altă fată, mă căsătoream. Mă gândeam că părinţii o să se bucure că o să mă vadă în rochie albă, că o să arăt ca o prinţesă şi toate cele, eram foarte fericită ca orice altă fată.

Despre ce s-a întâmplat în timpul exploziei, nu am cuvinte să explic. Mă simţeam tristă. Vă spun sincer, zâmbetul pe care îl vedeţi acum nu exista cu o zi înainte. Eram şocată, mă întrebam ce s-a întâmplat, credeam că o să mor. Soţul meu mi-a zis că trebuie să continuăm, că nu putem să ne oprim, că trebuie să continuăm.“, a mărturisit tânăra mireasă Israa Seblani, notează digi24.ro.

„Am început să ne plimbăm şi era totul foarte trist. Nu pot să descriu distrugerile şi sunetul exploziei. Suntem încă în stare de şoc. Nu am auzit în viaţa mea ceva similar cu sunetul acestei explozii“, a declarat şi mirele Ahmad Subeie.

Israa Seblani: „Tot timpul am încercat să fiu, nu neapărat o persoană faimoasă. Dar după cele întâmplate, nu trebuie să mai fac nimic. Acum mă cunoaşte toată planeta“, a a adăugat Isreaa Seblani.

Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt