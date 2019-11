VIDEO O jurnalistă a aflat că are cancer la sân în timp ce transmitea în direct cum se desfăşoară o mamografie

Jurnalista Ali Meyer, în vârstă de 40 de ani, era relaxată şi fericită în momentul în care se pregătea pentru un screening de rutină, în octombrie anul trecut, la Centrul Stephenson din Oklahoma, potrivit Washington Post.

Îşi dorea ca prin gestul ei să încurajeze femeile să-şi facă mamografie. Ulterior, o asistentă a anunţat-o că radiologul ar dori să aibă o discuţie fără camerele de luat vederi.

La scurt timp după ce a primit diagnosticul, reporterul s-a filmat în timp ce suspina şi dezvăluia că are cancer: „OK, am sperat că va fi o mamografie de rutină, însă nu a fost aşa. Nu eram deloc îngrijorată, nu aveam un istoric în familie, absolut niciun motiv care să mă facă să mă gândesc că această mamografie îmi va întoarce lumea cu susul în jos. Eram sigură că nu vom găsi nimic astăzi, însă situaţia este cu totul alta. Am cancer la sân şi încă nu am toate răspunsurile. A fost greu şi şocant. Te cam zdruncină această veste. Nu mă aşteptam să primesc acest diagnostic“.

FOTO Instagram

Jurnalista a fost diagnosticată cu cancer de sân ductal neinvaziv la sânul drept, una dintre formele de cancer cu cele mai multe şanse de vindecare.

Ali a mărturisit că a fost distrusă când a aflat că sânul trebuie să fie extirpat şi a cerut părerea mai multor medici, însă toţi i-au spus că singura şansă este masectomia: „Am simţit că sunt forţată să accept mutilarea, ca şi cum cancerul fura o parte din corpul meu“.

La un an de la diagnostic, Ali Meyer şi-a revenit complet şi a făcut public întreaga sa experienţă într-un material video difuzat de postul la care lucrează şi în care sunt surprinse atât momentul în care a primit diagnosticul, cât şi intervenţia chirurgicală.