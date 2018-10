VIDEO Clipul viral cu „feminista rusă“ care dă o lecţie bărbaţilor din metrou este de fapt o propagandă a Kremlinului

Filmarea realizată la metroul St. Petersburg s-a răspândit rapid în mediul online, fiind vizionată de peste 6,4 milioane de persoane din întreaga lume, după ce a fost publicată de In The Now – o platformă ce aparţine RT (Russia Today), televiziune fondată de guvernul rus.

Anna Dovgalyuk, prezentată în filmare drept o studentă şi activistă feministă din Rusia, le dă o lecţie bărbaţilor care stau în metrou cu picioarele foarte depărtate: le varsă apă cu clor în zona intimă. „O metodă destul de extremă de a combate #manspreading“, a fost mesajul care însoţeşte momentul video.

De asemenea, cei care au lansat clipul au transmis şi un avertisment cu privire la veridicitatea filmării, dar nu şi l-au asumat - „unii spun că totul este o înscenare“.

Potrivit site-ului specializat în identificarea mesajelor propagandei ruse EUvsDisinfo.eu , este un material regizat, realizat de propaganda Kremlinului. Publicaţia online rusă Bumaga a reuşit să intervieveze una dintre „victimele“ tinerei, iar bărbatul a recunoscut că a fost plătit pentru a lua parte la filmare.





Care are fi scopul unei astfel de înscenări? Presa independentă din Rusia spune că ar fi vorba de o propagandă plătită de Kremlin pentru a discredita activistele feministe. Se pare că a funcţionat, pentru că multe dintre reacţiile stârnite de filmare au fost de a condamna gestul tinerei şi, implicit, de a critica activismul feminist. „Acesta nu este un protest, este o agresiune“, a fost unul dintre comentarii.

Punerea într-o lumină proastă a feminismului este un subiect vizat des de propaganda rusă. Mass-media aflate în proprietatea statului atacă frecvent „corectitudinea politică“ a Occidentului şi „feminismul malign“ – precum mişcarea împotriva abuzurilor sexuale #MeToo. Ecoul puternic al campaniei de la Hollywood nu a afectat deloc guvernul rus sau pe Vladimir Putin, care a catalogat campania drept „o conspiraţie media“, declarând că presupusele cazuri de agresiune ar trebui tranşate în instanţă şi nu în presă.

De altfel, în Rusia, femeile care au încercat să sprijine mişcarea #MeToo au fost întâmpinate cu violenţă, umilinţe şi au fost învinuite pentru criticile aduse. În plus, nu mai departe de anul trecut, Rusia a decriminalizat violenţa domestică, reducând pedeapsa pentru abuzuri la amenzi, muncă în folosul comunităţii sau 10-15 zile în închisoare.

Nu este însă pentru prima dată când Anna Dovgalyuk este acuzată de propagandă. Studenta a devenit celebră după ce şi-a ridicat fusta în locuri publice pentru a cere o lege care să pedepsească fotagrafiile luate femeilor fără acordul lor. Videoclipurile ei au fost caracterizate de presa rusă ca fiind regizate împreună cu alţi actori. Ea a negat vehement acest lucru: „Acţiunile mele sunt totalmente reale“.