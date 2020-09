Un tânăr care şi-a recuperate telefonul furat a descoperit în dispozitiv un selfie făcut de o maimuţă

Zackrydz Rodzi, în vârstă de 20 de ani, a declarat că telefonul îi lipsea din dormitor când s-a trezit. El a găsit carcasa telefonului sub patul, dar nu erau semne care să indice că hoţii ar fi intrat în casa sa din sudul statului Johor.

Cazul a început să se elucideze după ce tatăl său a văzut o maimuţă prin spatele casei sale. Aşa au început căutările în jungle şi , folosind telefonul fratelui său pentru a apela dispozitivul, l-a găsit acoperit de noroi sub un palmier. Dar o surpriză mai mare a venit când şi-a verificat telefonul şi a găsit o serie de selfie-uri de maimuţa şi videoclipuri înregistrate în telefon.

„Unchiul meu glumea că poate maimuţa şi-a făcut câteva selfie-uri cu telefonul. Când am verificat galeria de imagini a telefonului meu, am fost şocat. Pe ecran mi-a apărut faţa „suspectului“, a povestit tânărul.

