Un tânăr îşi înregistrează barul ca religie, ca să poată ţine deschis în pandemie: „M-aş împărtăşi cu tequila în fiecare zi“

La fel ca mulţi antreprenori, britanicul James Aspell, în vârstă de 34 de ani, şi-a văzut afacerea afectată de pandemia de COVID-19, aşa că a decis să-şi înregistreze barul ca religie, sub numele „Biserica celor 400 de iepuri", relatează ziarul local nottinghampost.com, citat de digi24.ro.

El se aşteaptă ca, începând din 2 decembrie - când expiră carantina la nivel naţional şi intră în vigoare măsuri pe 3 niveluri - să poată să deschidă barul, deoarece în timpul restricţiilor de gradul 3 lăcaşurile de cult pot fi frecventate, chiar dacă numai de către cei care formează o familie sau o bulă.

Însă, pentru ca autorităţile să-i permită formarea religiei, James Aspell are nevoie ca oamenii să se înscrie în congregaţia lui. Membrii pot să devină „iepuri credincioşi” sau „reverend al iepurilor celor drepţi”.

Iniţiativă amuzantă, nevoie serioasă

„A pornit dintr-o glumă, însă dintr-o nevoie serioasă. Cu noile restricţii suntem forţaţi să închidem şi ar putea dura luni până să reluăm activitatea. Noi nu vindem mâncare, aşa că nici în timpul restricţiilor de gradul 2 nu am putea redeschide. Totul, de la săli de fitness sau saloane de masaj, pot să funcţioneze. Chiar şi târgurile de Crăciun vor fi organizate. În acel moment am conştientizat cât de ridicole sunt restricţiile, aşa că am aplicat să ne înregistrăm ca loc de rugăciune”, a declarat antreprenorul.





El spune totuşi că nu va deschide barul, dacă autorităţile locale îi vor respinge cererea de a deveni cult religios.





Potrivit presei locale, începând de săptămâna viitoare, el va aduna cererile de înregistrare ale membrilor şi încă se mai gândeşte cum se va practica religia sa. Însă, pe reţelele sociale, gestul său a fost primit cu bucurie şi descris ca „genial”.





O persoană a scris că „este singura religie cu care aş fi de acord”, în timp ce o alta a scris că „m-aş împărtăşi cu tequila în fiecare zi”.