Un fotograf român, proiect inedit cu refugiaţi: portrete cu imigranţi în locul unor nobili europeni precum Regina Maria a României FOTO

După succesul unor proiecte precum „Prinţ şi cerşetor“ , fotograful român Horia Manolache vrea să dea refugiaţilor o nouă identitate odată cu noul său proiect, „Repictând istoria. Ce-ar fi dacă?“, în care portretele unor regalităţi europene sau ale unor lideri politici sunt înlocuite de imigranţi.

Respectivele persoane sunt pozate asemeni portretelor clasice ale marilor suverani europeni ai istoriei, refugiaţii primind astfel şi o identitate regală. Mai mult, în respectivele portrete imigranţii poartă îmbrăcăminte similară cu a celor din portrete, potrivit repaintinghistory.com

Regina Maria a României/refugiată FOTO Philip de László/Horia Manolache

În cadrul acestui proiect, Horia Manolache a fotografiat oameni care au imigrat din casele lor din cauza războiului sau a sărăciei şi au ajuns în ţări foarte diferite de ale lor, sub identitatea de refugiat.

Ducesa Maria Antonia de Austria/refugiată FOTO Joseph Ducreux/Horia Manolache

Astfel, el încearcă să arate că refugiaţii ar fi putut fi altcineva şi vrea să schimbe percepţia asupra persoanelor de culoare, identitatea imigranţilor nefiind dezvăluită.

Cristina a Suediei/refugiată FOTO Sébastien Bourdon/Horia Manolache

Cu proiectul „Repictând istoria. Ce-ar fi dacă“, fotograful român urmăreşte eliminarea concepţiilor greşite asupra refugiaţilor şi punerea lor într-o altă lumină.

Ioan al III-lea Sobieski/refugiat FOTO Jan Tricius/Horia Manolache

„Mi-am asumat provocarea de a găsi echilibru pe marginea istoriei. Ambiţia mea era să trec de graniţele spaţiale şi de timp. Am început să fotografiez oameni care au imigrat din casele lor din cauza războiului sau a sărăciei şi au ajuns în ţări foarte diferite de cele ale lor, sub identitatea de refugiaţi. Apoi am completat călătoria lor fizică cu ocazia de a călători în timp sub o identitate regală“, spune Horia Manolache despre proiectul său.

Prinţul Leopold al Belgiei, Duce de Brabant/refugiat FOTO Franz Xaver Winterhalter/Horia Manolache

„Ideea de imigranţi purtând articole de îmbrăcăminte regală reprezentând nobili europeni este menită să provoace privitorul la un exerciţiu mental: Este ceva în neregulă cu aceste imagini? Încerc să elimin prejudecăţile şi să confrunt privitorul cu o realitate alternativă“, explică fotograful.

Regina Maria a II-a a Portugaliei/refugiată FOTO Thomas Lawrence/Horia Manolache

Într-un interviu pentru People Person , Horia Manolache a vorbit despre ceea ce l-a împins să realizeze acest proiect, mai exact „sensibilitatea la nedreptate şi la etichetele pe care oamenii şi le pun“, în special în cazul refugiaţilor: „Mă uit în presă, mă uit pe social media cum se urăşte lumea din orice motiv şi toată tensiunea asta mă împinge să-mi spun şi eu punctul meu de vedere, în modul în care ştiu eu să mă exprim. Am fost şi sunt încă sensibil la nedreptate şi la etichetele pe care oamenii şi le pun. Refugiaţii au primit eticheta asta de «terorişti». Totuşi, am avut lideri europeni care au provocat moartea a milioane de oameni şi nu s-a gândit nimeni să-i catalogheze ca fiind terorişti“.

Napoleon Bonaparte/refugiat FOTO Robert LeFevre/Horia Manolache

El a mai explicat că ideea proiectul a pornit şi de la faptul că „multe descoperiri arheologice în Europa sugerează că localnicii, acum ceva timp, ar fi avut pielea închisă la culoare“. „Şi de aici realizăm că putea să fie diferit totul“, a adăugat Horia Manolache în cadrul interviului.

Petru I al Rusiei (Petru cel mare)/refugiat FOTO Paul Delaroche/Horia Manolache

Regina Victoria a Regatului Unit/refugiată FOTO Franz Xaver Winterhalter/Horia Manolache Regina Victoria a Regatului Unit/refugiată FOTO Franz Xaver Winterhalter/Horia Manolache

Rudolf al II-lea al Sfântului Imperiu Roman FOTO Joseph Heintz the Elder/Horia Manolache Rudolf al II-lea al Sfântului Imperiu Roman FOTO Joseph Heintz the Elder/Horia Manolache

