Test de cultură generală: Păcăleală sau dulciuri?

1. În ce ţară îşi are originea sărbătoarea de Halloween?

a. Islanda.

b. Irlanda.

c. Marea Britanie.

2. Cine a fost primul african laureat al Premiului Nobel pentru Pace?

a. Albert Schweitzer.

b. Desmond Tutu.

c. Albert John Luthuli.

3. Ce este un pingo?

a. O colină de gheaţă acoperită cu pământ.

b. O crăpătură vulcanică prin care ies gaze sulfuroase şi abur.

c. Un tip de oază din Sahara.



4. Din ce legumă era făcută iniţial „Lanterna lui Jack“, simbolul Halloween-ului, transformat mai târziu în dovleac?

a. Sfeclă.

b. Cartof.

c. Nap.

5. La ce mare sau ocean are ieşire statul Suriname?

a. Oceanul Atlantic.

b. Oceanul Pacific.

c. Marea Caraibilor.

6. Ce artă japoneză este descrisă cu termenul „ko“?

a. Origami.

b. Arta aranjamentelor florale.

c. Cermică.

7. Cine a regizat filmul de groază „The Mist“/ „Negura“ (2007), bazat pe nuvela omonimă a lui Stephen King?

a. Frank Darabont.

b. Nikolaj Arcel.

c. Mike Flanagan.

8. Ce denumire poartă fobia de Halloween?

a. Nictofobie.

b. Samhainofobie.

c. Arahnofobie.

9. Cine a fost prima femeie care a ocupat funcţia de secretar de stat al Statelor Unite ale Americii?

a. Condoleezza Rice.

b. Madeleine Albright.

c. Hillary Clinton.

10. Care e unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric?

a. Voltul.

b. Amperul.

c. Wattul.

11. În mitologia greacă, cine erau copiii lui Uranus şi ai Gaiei?

a. Gorgonele.

b. Furiile.

c. Titanii.

12. Care dintre următoarele picturi a fost realizată de pictorul renascentist Hieronymus Bosch?

a. „Dama cu hermină“.

b. „Libertatea conducând poporul“.

c. „Grădina desfătărilor umane“.

13. Micologia se ocupă cu studiul...

a. Muşchilor.

b. Celulelor.

c. Ciupercilor.

14. Ce magician celebru a murit în 1926, în ziua de Halloween?

a. Harry Kellar.

b. Harry Houdini.

c. Dai Vernon.

15. Care dintre următoarele specii de lilieci are un miros similar cu cel al unui săpun parfumat?

a. Liliacul de bambus filipinez.

b. Liliacul-vampir.

c. Liliacul frugivor jamaican.

16. Care este cea mai veche colonie întemeiată în Dobrogea de grecii veniţi din Mile?

a. Tomis.

b. Histria.

c. Callatis.

17. Când s-a semnat Tratatul Nord-Atlantic?

a. Aprilie 1949.

b. August 1949.

c. Februarie 1952.

18. Care este sportivul român care a cucerit prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Helsinki, în 1952?

a. Nicolae Linca.

b. Ioan Toman.

c. Iosif Sârbu.

19. Când este sărbătorită în calendarul romano-catolic „Ziua Morţilor“?

a. 31 octombrie.

b. 1 noiembrie.

c. 2 noiembrie.

20. Cine este autorul celebrului roman „Exorcistul“, publicat în 1971, inspirat de un caz real din anii 1940?

a. Stephen King.

b. William Peter Blatty.

c. John Saul.



21. Cirus al II-lea cel Mare a condus imperiul...

a. Persan.

b. Macedonean.

c. Mogul.

22. Cine l-a interpretat pe Vampirul Lestat în filmul „Interviu cu un vampir“ (1994), regizat de Neil Jordan?

a. Brad Pitt.

b. Tom Cruise.

c. Antonio Banderas.

23. Ce ţară este cel mai mare producător de bumbac?

a. SUA.

b. India.

c. China.

24. De ce origine este celebra trupă de heavy metal Helloween, înfiinţată în 1984?

a. Irlandeză.

b. Americană.

c. Germană.

25. Unde se varsă fluviul Volga?

a. În Marea Caspică.

b. În Marea Azov.

c. În Marea Neagră.

26. Cine a scris „Malleus Maleficarum“, manualul pentru vânătorii de vrăjitoare publicat în perioada Inchiziţiei?

a. Papa Grigore al IX-lea.

b. Heinrich Kramer.

c. Papa Inocenţiu al VIII-lea.

27. Care dintre următoarele opere a fost compusă de Ceaikovski?

a. „Evgheni Oneghin“.

b. „Don Giovanni“.

c. „Boris Godunov“.