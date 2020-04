Test de cultură generală: Filosofia vieţii

1. Cine susţinea că un om nu va fi niciodată fericit dacă va căuta fericirea şi nu va trăi niciodată dacă va căuta sensul vieţii?

a. Albert Camus.

b. Carl Jung.

c. John Stuart Mill.

2. În ce film viaţa e comparată cu o cutie de bomboane?

a. „Forrest Gump“.

b. „The Bucket List“.

c. „Gone With The Wind“.

3. Cine este zeitatea feminină romană a dragostei?

a. Diana.

b. Venus.

c. Atena.

4. Cine a scris romanul „Jocul cu mărgele de sticlă“?

a. Hermann Hesse.

b. Hermann Ludwig.

c. Hermann Minkowski.

5. Care filosof francez a editat „Enciclopedia“ împreună cu Diderot?

a. Jean-Jacques Rousseau.

b. Pierre de Marivaux.

c. Jean le Rond D’Alembert.

6. Ce nu se sfârşeşte niciodată?

a. Ura.

b. Sufletul.

c. Iubirea.

7.Cine a pictat tabloul „Cele trei graţii“?

a. Peter Paul Rubens.

b. Peter Stemmler.

c. Peter Baumgartner.

8. Cine a spus: „Nu mă feresc să spun că sunt mai sigur de existenţa lui Dumnezeu decât de prezenţa noastră în această încăpere“?

a. Che Guevara.

b. Lev Tolstoi.

c. Mahatma Gandhi.

9. Ce premiu a refuzat filosoful Jean-Paul Sartre în anul 1964?

a. Premiul Nobel pentru Fizică.

b. Premiul Nobel pentru Literatură.

c. Premiul Nobel pentru Economie.

10. Când a apărut în cinematografe filmul despre The Beatles „A Hard Day’s Night“?

a. 1964.

b. 1969.

c. 1971.

11. Care membri ai aceleiaşi familii, frate şi soră, au făcut parte, alături de Willi Graf, Cristoph Probst şi prof. Kurt Huber, din cercul de prieteni numit „Trandafirul Alb“?

a. Hans şi Sophie Scholl.

b. Willi Graf şi Sophie Scholl.

c. Alexander Schmorell şi Sophie Scholl.

12. Cine a spus: „Este un mic pas pentru om, un salt uriaş pentru omenire“?

a. Paulo Coelho.

b. Eric Hoffer.

c. Neil Armstrong.

13. Pentru ce film a fost nominalizată la Oscar pentru prima dată, la vârsta de 12 ani, Jodie Foster?

a. „Taxi Driver“.

b. „Inside Man“.

c. „Five Corners“.

14. În ce ţară a murit navigatorul şi exploratorul portughez Vasco da Gama?

a. India.

b. Grecia.

c. Turcia.

15. Care critic al regimului comunist şi ulterior laureat al premiului Nobel a devenit, în decembrie 1989, preşedintele Cehoslovaciei?

a. Vaclav Havel.

b. Yasser Arafat.

c. Nikita Hruşciov.

16. Care rege sumerian călătoreşte pe întregul Pământ pentru a căuta nemurirea?

a. Gulgameş.

b. Ghilgameş.

c. Gilga.

17. Ce au dezvoltat în colaborare Conwy Lloyd Morgan şi Samuel Alexander?

a. Teoria Evoluţiei.

b. Teoria Evoluţionistă.

c. Teoria Emergenţei.

18. Cine s-a căsătorit cu Pandora şi a adus nenorocirile asupra lumii?

a. Zeus.

b. Epimeteu.

c. Prometeu.

19. Cine s-a numit pe sine un „om nefericit“?

a. Luca.

b. Iov.

c. Pavel.

20. Care dintre următoarele sunt moleculele fericirii?

a. Endorfinele.

b. Trombocitele.

c. Leucocitele.

21. De unde provine citatul: „Cine vrea să culeagă lacrimi să semene iubire“?

a. Johann Gottfried von Herder.

b. „Wilhelm Tell“ a lui Friedrich Schiller.

c. Johann Gottfried von Herd.

22. Cine a fost cel mai cunoscut tovarăş de luptă al lui Che Guevara?

a. Fidel Castro.

b. Fulgencio Batista.

c. Raúl Castro Ruz.

23. Care savant francez şi laureat, în 1992, al premiului Nobel a fost transferat în lagărul de concentrare Dachau în 1944?

a. Robert Schrieffer.

b. George F. Smoot.

c. Georges Charpak.

24. Cine a publicat în 2011 cartea „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii“?

a. Yuval Noah Harari.

b. Jordan Peterson.

c. Alain de Botton.

25. René Descartes a fost atât filosof, cât şi...

a. Matematician.

b. Pianist.

c. Biolog.

26. „Dumnezeu a murit“ e o frază celebră atribuită lui...

a. Friedrich Nietzsche.

b. Simone de Beauvoir.

c. Søren Kierkegaard.

27. Cine a fost părintele psihanalizei?

a. Sigmund Freud.

b. Immanuel Kant.

c. Karl Marx.



Răspunsurile corecte



1. a. Albert Camus.

2. a. „Forrest Gump“.

3. b. Venus.

4. a. Hermann Hesse.

5. c. Jean le Rond D’Alembert.

6. c. Iubirea.

7. a. Peter Paul Rubens.

8. c. Mahatma Gandhi.

9. b. Premiul Nobel pentru Literatură.

10. a. 1964.

11. a. Hans şi Sophie Scholl.

12. c. Neil Armstrong.

13. a. „Taxi Driver“.

14. a. India.

15. a. Vaclav Havel.

16. b. Ghilgameş.

17. c. Teoria emergenţei.

18. b. Epimeteu.

19. c. Pavel.

20. a. Endorfinele.

21. b. „Wilhelm Tell“ a lui Friedrich Schiller.

22. a. Fidel Castro.

23. c. Georges Charpak.

24. a. Yuval Noah Harari.

25. a. Matematician.

26. a. Friedrich Nietzsche.

27. a. Sigmund Freud.