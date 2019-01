Secretele siluetei de invidiat a actriţei Margot Robbie. Trainerul ei personal foloseşte o metoda controversată

Deşi majoritatea spune că este cea mai importantă masă a zilei, expertul în fitness nu este de aceeaşi părere. „Micul dejun nu este obligatoriu“, a declarat pentru Insider David Higgins, printre clienţii căruia se mai numără topmodelele Naomi Campbell şi Claudia Schiffer.

Trainerul laudă metoda prin care organismul este lăsat în repaus timp de 16 ore din zi. Pentru mulţi, acest lucru înseamnă săritul peste micul dejun, prima masă la prânz şi cina înainte de ora 20.00.

„Nu veţi consuma la fel de mult pentru că nu veţi avea timp. Această metodă oferă timp corpului pentru a se recupera şi a digera fără a suprasolicita metabolismul“, explică specialistul.



Margot Robbie, în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit anterior că are o abordare relaxată a dietei sale şi mănâncă complet „curat“ atunci când filmează sau se pregăteşte pentru un eveniment de covor roşu.

Starul filmului „Wolf of Wall Street“ a dezvăluit că este o femeie care vrea totul sau nimic atunci când vine vorba de mâncare. „Nu am noţiunea moderaţiei. Mă simt mizerabil dacă nu mănânc. Nu pot să mănânc o salată în fiecare zi şi jumătate de pahar de vin la două zile. Pur şi simplu nu pot să o fac“, a declarat ea.



În schimb, Margot se răsfaţă cu alimentele de care nu se poate despărţi şi apoi se întoarce la alimentaţia „curată“ când filmează sau are evenimente. La micul dejun mănâncă, de obicei, fie terci cu merişoare sau bea un smoothie cu varză kale şi măr verde. La prânz alege piept de pui stropit cu lămâie la care adaugă o garnitură de orez brun sau salată de macrou cu roşii şi castraveţi. Cina este de obicei alcătuită din fripturi de ton cu cartofi dulci sau legume fierbinţi cu fidea de orez. Nu se dă în lături nici de la un pahar de vin, dar exclude grăsimile saturate, alimentele fast-food, băuturile zaharoase şi ciocolata.



Margot Robbie iubeşte antrenamente intense de cardio şi aleargă în fiecare zi.

Margot Robbie, la gala premiilor SAG 2019 FOTO Guliver/Getty Images

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: