Astfel, au fost concepute deodorantele, care te ajută să scapi instantaneu de transpiraţie şi de mirosul neplăcut, oferindu-ţi posibilitatea să te simţi confortabil, indiferent de câte activităţi ai.

Deodorantele se pliază perfect pe stilul fiecărei persoane, asigurând o protecţie eficientă în orice moment din zi. De asemenea, au proprietatea de a distruge bacteriile. Transpiraţia nu este întotdeauna urât mirositoare, pentru că mirosul neplăcut provine de la bacteriile care se află în piele, iar deodorantele având în compoziţia sa pudră antibacteriană, vor distruge instantaneu bacteriile şi vor preveni apariţia mirosului neplăcut, menţinând pielea uscată pe tot parcursul zilei.

Deodorantele pot fi sub formă de roll-on, stick sau spray

Cele de tip roll-on sunt lichide, se aplică în textură umedă pe piele, după care se usucă. Formula delicată este ideală pentru persoanele cu pielea uscată sau sensibilă. Unul din deodorantele inovatoare de acest tip este Fenjal Sensitive Deodorant Roll-On, conceput special pentru femei. Produsul are proprietatea de a lupta eficient împotriva mirosurilor neplăcute, oferind o senzaţie de confort şi prospeţime de lungă durată. Datorită extractului de ovăz, oferă protecţie fiabilă chiar şi celei mai sensibile şi delicate pieli, nu astupă porii, permiţând epidermei să respire natural.

Foto: depositphotos.com

Cele de tip stick sunt o altă soluţie rapidă pentru femei. Spre exemplu, deodorantul Bioritm Rexona luptă eficient cu bacteriile existente pe piele şi combate nu doar transpiraţia, ci şi mirosurile neplăcute provocate de acestea. Formula specială calmează pielea sensibilă şi oferă o stare de prospeţime timp de 48 de ore. Deodorantul minimizează apariţia petelor inestetice, astfel încât poţi purta în siguranţă hainele tale preferate. Ingredientele aflate în compoziţia deodorantului, pe lângă faptul că asigură o îngrijire fiabilă, conferă o senzaţie plăcută şi revigorantă. Produsul nu conţine alcool, deci poate fi aplicat fără griji în zona delicată a axilelor.

În ceea ce priveşte deodorantele spray, acestea reprezintă soluţia perfectă pentru momentele când eşti pe fugă. Sunt suficient de mici pentru a încăpea în geantă, pentru ca să poţi avea parte de o doză de prospeţime în orice moment, oriunde te-ai afla. Astfel, Uriage Deodorant Fraicheur Spray este unul din deodorantele inovatoare de tip stick, care te va încânta cu efectul său. Produsul are o formulă specială, datorită căreia, exercită controlul asupra transpiraţiei şi previne mirosul neplăcut. În plus, are un efect benefic asupra pielii, o înmoaie şi o calmează. Are o aromă uşoară şi o consistenţă optimă, garantează rezultate excelente în decurs de 24 de ore şi nu pătează hainele. Formula unică a produsului nu conţine alcool şi este potrivită chiar şi pentru pielea sensibilă.

Foto: depositphotos.com

De asemenea, pentru a spori eficacitatea deodorantului este foarte important să îl utilizezi corect. Spre exemplu, nu se recomandă să aplici produsul pe pielea umedă, este necesar ca aceasta să fie uscată. În plus, dacă ai pielea iritată, trebuie să foloseşti un deodorant care nu conţine alcool.

Acum poţi scăpa de grija transpiraţiei şi a mirosului neplăcut, pentru că deodorantele îţi vor oferi protecţie imediată în fiecare zi şi prospeţimea de care ai nevoie, chiar şi în zilele cele mai călduroase.