S-a încheiat cea de-a 3 a ediţie a Festivalului Familiei Zurlandia

Gaşca Zurli a deschis şi a închis festivalul cu două reprezentaţii magice. Pe 15 iunie, în prima zi de festival, mii de oameni s-au alăturat Găştii în Parada Baloanelor de Săpun şi au făcut turul Zurlandiei cântând, chiuind şi dansând.

Oameni din toate colţurile ţării au venit la festival pentru a se bucura de o experienţă de familie unică. Cei sosiţi pe 15 şi 16 iunie la Domeniul Ştirbey s-au bucurat de zeci de ateliere, piese de teatru puse în scenă de Teatrul BiBaBo, momente speciale create de Marian Râlea şi Abracadabra, au descoperit ţinutul indienilor în care copiii s-au transformat în indieni sau au pornit la vânătoarea de comori de pe Insula Piraţilor.

Casa Zurli a fost, de departe, cel mai căutat loc din Zurlandia. Aici, personajele Zurli au stat prin rotaţie, în ambele zile, să se întâlnească cu micii lor prieteni.

Fericirea a atins cote demne de Cartea Recordurilor. Fiecare a vorbit cu cel de lângă el chiar dacă abia s-au cunoscut, copil sau om mare deopotrivă. Tătici bucurându-se de un pui de somn la umbra copacilor cu pruncii în braţe, aşezaţi pe păturici, copii zburdând în picioarele goale prin iarbă, mămici care pentru 2 zile nu s-au mai luat în serios şi s-au jucat cu cei mici, fără griji, fără limite.

Zurlandia este ţara bucuriei care există doar două zile pe an şi în care sentimentul de libertate şi respect faţă de cei din jur primează.

Cea de-a 3-a ediţie a Festivalului Familiei Zurlandia a adus împreună artişti şi parteneri care au făcut totul ca participanţii să fie actorul principal din povestea Zurlandia.

Au intrat în joc Caroli şi Şerveţel, BCR, Herlitz şi Pelikan, Napolact, Kinder, Farmec şi Gerovital, Tedi, Let`s do it, Romania!, Sweeteria, SOS Satele Copiilor, Aqua Carpatica, Crucea Roşie, Five Continents, NHR Agropartners, Sigurec, Pegas, Asociaţia Activity, Conil si Autism Voice, Asociaţia Trei Prinţese, Edulier, Fun Science, Ana şi Copiii.

Au fost parte din poveste încă de la început: Magicianul copilăriei părinţilor din ziua de azi – Marian Râlea şi Abracadabra, Alina Sorescu şi Picii ei, Teatrul BiBaBo, Magicianul Teo ( Teo Magic Show ), Fun Science, Prietenii Dinamici conduşi de Paula Mitru, de la Palatul Naţional al Copiilor şi Ambasadorii ţinutului magic – bloggerii şi prietenii Zurli.

Sunt foarte fericită şi recunoscătoare pentru aceste două zile EXTRAORDINARE. Le mulţumesc oamenilor din echipa mea şi tuturor celor care ne-au susţinut, sponsori şi parteneri. Voi toţi aţi făcut ca Zurlandia sa fie zilele acestea pe buzele tuturor., declară Mirela Retegan, fondatorul Zurli.

Zurlandia le mulţumeşte tuturor celor care i-au trecut pragul. Încheiem, astfel, al treilea capitol al poveştii, cu pagini în care fiecare a aşternut cu bucurie cel puţin o amintire de pus la suflet.

Tiribam, tiribum, Zurlandia îşi ia la revedere de la voi… acum!

